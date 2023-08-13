殺破狼週運勢／天秤職場競爭壓力大 射手金錢運好「有多管道入帳」

殺破狼2023年8月14日～8月20日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女宮位，與退行的金星呈現合相，會和前情人復合，戀情重新發展。感情已穩定的白羊座則會在此時發現懷孕了。新月期間，可許下與戀愛、生兒育女相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到心靈宮位的海王星影響，經常性的過勞工作，身心俱疲，感到倦勤，會想辭職休息。某些白羊座則是職場壓力過大，經常失眠，身心靈都出現生病的徵兆。

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，受到太陽與退行的金星影響，容易以血拼的方式舒壓，浪費錢購買很多沒用的小廢物。某些白羊座則是瘋狂搜集許多明星週邊與動漫商品，所費不貲。

健康運方面，火星與水星齊聚健康宮位，容易著涼感冒，或病毒感染，造成呼吸系統發炎。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。火星受到精神宮位的海王星影響，睡眠狀況不佳，每天都感到精神不濟。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與逆行的金星呈現合相，家宅重新整修完成，生活煥然一新。與家人間的不愉快盡釋前嫌，和好如初。新月期間，可許下與家宅、家庭相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會獲得一個機會，外派到海外工作，或是交換學生、打工渡假。某些金牛座會計畫較長的假期，嘗試一個人到海外旅行。

本週須注意的部分

感情運方面，水星與火星齊聚戀愛宮位，火星受到人際關係宮位的海王星影響，覺得喜歡的人有別的曖昧對象，對戀情感到不安。某些金牛座的戀情被第三者介入，試圖破壞你目前的情感關係。

人際關係方面，土星與海王星齊聚在人際關係宮位，海王星受到火星影響，週遭小人多，一不小心可能就掉入他人的圈套中，感到嚴重社恐。某些金牛座個性上的缺失被人一一指摘，自我感覺變得很差。

雙子座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，與逆行的金星呈現合相，會重新學習過去中斷的某個興趣或知識，遇到不錯的老師，很快就掌握了訣竅。新月期間，可許下有關學習方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星與家宅宮位的火星有良好連結。會把閒置在手上的房地產出租出去，增加被動收入。有投資習慣的雙子座，投資標的穩定成長，增生的股息，可讓你生活無虞。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，海王星受到家宅宮位的火星影響，會因為工作不穩定，決定回鄉發展，卻沒有頭緒做什麼工作。工作穩定的雙子座經常需要長時間派駐在外地，無法好好與家人相處。

感情運方面，木星與天王星齊聚心靈宮位，相位不良。所謂的靈魂伴侶不過只是要你傾聽一堆抱怨的對象，自己所需要的心靈滋潤從沒被對方重視過。某些雙子座被暗戀的對象冷處理，覺得很受傷，卻故作堅強，不能表現出來。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，與新月呈現合相，被拖欠的薪資報酬終於落袋為安，可更換掉很多已經故障、老舊的生活用品。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與情感對象一同走過人生困難的時期，終於守得雲開見月明。單身的巨蟹座，對於情感對象的條件有一些堅持，寧缺勿濫。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星與火星合相在旅遊宮位，火星受到海王星影響，旅行到陌生的地區，容易迷路，或是受困在陌生的地區，同時水星即將在旅遊宮位退行，這段時間不要計畫出遊為佳。

人際關係方面，各種大型的活動、交際應酬邀約過多，打點人際關係的開銷較大，造成荷包嚴重失血。某些巨蟹座會被損友帶去直銷大會，或加入宗教組織，被迫買一些沒用的東西，或是必須捐獻金錢。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，與逆行的金星呈現合相，與過去交往過的對象破鏡重圓，雙方都有意重新開始這段感情。某些獅子座則是閃電陷入新戀情中。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星與天王星齊聚志業宮位，同時在工作宮位的冥王星脫離不良相位影響，危機處理得宜，許多事務決策果決，受到上司器重，但相對而言，工作壓力也比較大。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星與火星合相在金錢宮位，同時火星受到在財務宮位的海王星影響，最近腦波很弱，會分期付款購買新的電器用品。有投資習慣的獅子座，容易被錯誤資訊矇騙，套牢在高點。

健康運方面，新月發生在命宮，與逆行的金星呈現合相，本以為痊癒的老毛病再度復發，覺得厭世。容易著涼感冒，或是病毒感染，造成喉嚨發炎，一旦生病，需花較長的時間休養。本週特別當心吃壞肚子，腸胃不適。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與逆行的金星呈現合相，適合清空過往的傷痛，淨化情緒，靈魂才能重新出發。新月期間，可許下與靈魂伴侶、療癒心靈相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與水星齊聚命宮，火星受到夥伴宮位的海王星影響，一起合作的同事與夥伴老是出包，常常需要收拾他人爛攤子，水星即將在命宮退行，本週請備份重要的文件，以及整理工作所需的電腦、電子設備。

健康運方面，火星與水星齊聚命宮，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統發炎，一旦生病，將需要花較長的時間調養才能痊癒。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與天王星，受到新月以及逆行的金星影響，在外地旅遊，容易因為時差的問題，或是認床，睡眠狀況不佳。同時容易吃悶虧，花錢受氣，這段時間盡量不要出遠門為佳。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與逆行的金星呈現合相，會與過去的老朋友再度相聚，並重組一個群組或團體。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，家人會幫助自己把一些債務和帳單清償掉，經濟壓力減輕很多。某些天秤座則是藉由買賣房地產賺到不少資金，生活較為富裕。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星齊聚工作宮位，海王星受到心靈宮位的火星影響，對工作感到彈性疲乏，每天都精神不濟，萌生辭職的想法。某些天秤座職場競爭壓力大，小人很多，感到精疲力竭。

感情運方面，在慾望宮位的木星、天王星受到在人際關係宮位的太陽，以及逆行的金星影響，與人之間的距離須拿捏妥當，當心被吃豆腐，甚至引來爛桃花，對你性騷擾。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，與逆行的水星呈現合相，會回到過去服務過的單位，重新接受一份職務，在熟悉的環境中工作，感覺比較自在，新月期間，可許下與工作、事業、成就有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，長期投入某種才藝或技能的學習有成，已經有能力指導他人了。某些天蠍座會尋求非常嚴格的指導者學習，掌握重要的秘訣。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星與天王星受到在志業宮位的太陽與逆行的金星影響，與情感對象合作某項事業，兩人看法不同調，關係面臨危機。某些天蠍座奉子成婚，但雙方的心理與生活都還沒準備好生兒育女。

人際關係方面，水星與火星齊聚人際關係宮位，火星受到海王星影響，容易被某些朋友情緒勒索，或是不自覺成為曖昧對象的工具人，利用完之後，對方立即翻臉不認帳，令你心寒。

射手座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，與逆行的金星呈現合相，會想重回校園進修學位，目前正在準備各項考試與面試資料。還是學生的射手座則需要重修某一門科目。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，除了薪資收入外，會有其他副業或是兼職報酬不定時入帳。某些射手座則是囤積了不少市面上稀缺的物質，感到有安全感。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星與天王星受到太陽與金星影響，目前的工作會需要使用許多外語，但語言能力感到吃力。某些射手座則是需要暫時派駐到外地，生活機能不佳，水土不服。

健康運方面，木星與天王星齊聚健康宮位，肝功能不佳，每天都覺得十分疲倦，同時內分泌、免疫系統、代謝能力都出現問題，有發福或水腫的現象，一些病徵也開始浮現。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，與逆行的金星合相，被虧欠的債務，或是損失的金錢，會有契機獲得賠償，新月期間，可許下有關理財、債務、投資……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與天王星齊聚戀愛、子女宮位，受到太陽與逆行的金星影響，與前任情人在肉體關係上藕斷絲連，容易意外懷孕。感情穩定的摩羯座，若已有身孕，或已生養小孩，須注意孩子的身體健康與安全。

遠行運方面，火星與水星齊聚遠行宮位，火星受到海王星影響，在異地旅行容易迷路，或是因為交通因素，受困在某些區域。某些摩羯座則可能遇到突發事件，取消原本預定的行程。

工作運方面，土星與海王星齊聚面試、溝通宮位，海王星受到火星影響，面試新工作，會因為學經歷不夠亮眼，受到挑剔。工作穩定的摩羯座，與客戶或是上司溝通時，盡量少夾雜外語，容易讓對方感到你過於賣弄。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與逆行的金星呈現合相，與前任情人破鏡重圓，情感關係重新開始。新月期間，可許下情感關係、復合、修復戀情……相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與水星齊聚財務宮位，受到海王星影響，當心信用資料被盜用，損失慘重。有投資習慣的水瓶座，目前標的物指數不斷下探，辛苦存的資金被套牢在高點。

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，受到太陽與退行的金星影響，家人會過度干涉你目前的情感關係，甚至擅自主張，幫你安排相親對象。感情穩定的水瓶座，居住環境吵雜，或是鄰居不太友善，必須請公權力介入解決。

健康運方面，火星與水星齊聚疾厄宮位，容易因室內外溫差過大而感冒，或是病毒感染引發呼吸系統發炎。這段時間依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，與逆行的金星呈現合相，會回到過去服務過的單位，重新職掌新的職務，許多事務很快就上手。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，遇到任何麻煩，有人會伸出援手，往往是你意想不到的對象。某些雙魚座最近會與執法人員合作，釐清某些案件問題。

本週須注意的部分

感情運方面，水星與火星齊聚感情宮位，火星受到命宮的海王星影響，與情感對象的關係一直處在剪不斷、理還亂的矛盾狀態，經常想分手，卻又藕斷絲蓮，使得自己一直深陷煎熬。

健康運方面，金星在健康宮位退行，與新月呈現合相，本週當心吃壞肚子罹患急性腸胃炎，女性注意婦科的問題。當心著涼感冒，喉嚨發炎，陳年痼疾復發，一直難以痊癒，感到十分厭世。

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