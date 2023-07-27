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跟貝佐斯、郭董一樣！「西元出生年月日」有這4個數字？恭喜你內建富豪體質
生命靈數為來自古希臘的占數術，約西元2500年前古希臘數學家畢達格拉斯所倡導，他認為每個人都有一組生命數字隱藏在身體裡，每個數字都蘊含著為人不知的命運密碼，從單純的數字，可以瞭解自己和他人，不論是天生性格、未來方向跟適合的職業，答案都藏在簡單的數字裡。
把西元的生日數字全部加起來，成為一個個位數，這個數字就是你的「生命靈數」。但旺好運命理平台塔妮婭老師說，即使生日數字不相加，也可透過單獨的生日數或生月數或生年數來做一些特質的分析。
今天要來看看你的西元出生年月日中有沒有擁有以下數字，可以天生就是有錢人的體質？
數字3／非常喜歡賺錢 滿腦子投資標的
塔妮婭老師分析，出生年月日中有數字3者，會隨時注意時下的流行產業，對於能賺錢的生意敏銳度特別高，只要有錢賺，再辛苦的工作他們都願意一試，所以通常出生年月日有數字3的話，很年輕的時候就能賺到第一桶金。
數字4／個性穩定 對錢超級沒安全感
塔妮婭老師分析，出生年月日中有數字4者，不喜歡盲目追求物質 存錢對他們來說很重要，看見存款簿裡數字增加就會是成就感的來源，財務自由也會是他們畢生的志業。
數字5／自我要求很高 不斷改變自己
塔妮婭老師分析，出生年月日中有數字5者很會督促自己、也要求身邊的人為了理想的生活拼命前進，你們能在自己喜愛的工作領域闖出一片天，會因事業有所成就而擁有相當可觀的財富。
數字8／相當慷慨 樂於幫助身邊的人 不求回報
塔妮婭老師分析，出生年月日中有數字8者會為自己種下福田，累積許多善緣人脈，通常種什麼因，得什麼果，付出的總會回到自己身上。最有機會得到天外飛來一筆的福報財。
有錢人體質，名人中比爾蓋茲跟郭台銘也都有8
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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