有你嗎？最「不合群」的三大星座 喜歡獨處是標配

生活中往往認為活潑、開朗的人較容易相處，而喜歡獨處者易被視為不合群者，但他們身上也各自有獨特之處，根據《搜狐網》報導，有三大星座特別喜歡獨處，一起來看看到底是哪三大星座愛搞孤僻。

摩羯座

摩羯座本身個性較圓滑，也比一般星座早熟很多，如果他想交朋友，一定會有很多朋友，但也因了解社會人情世故，所以更喜歡一人獨處，這樣不需花費心力和別人交心，更不必去勾心鬥角耍心機，讓自己神經緊張，一個人的時候才是摩羯座最放心最開心的時候，與其和眾人虛以委蛇應酬，摩羯寧可孤單一人。

水瓶座

水瓶的孤獨是讓你意想不到的，是徹底孤獨到骨子裡的星座。水瓶的內心幾乎是封閉的，沒有人能打開，和朋友的關係也僅保持於「普通朋友」而已，孤獨根本就是它的代名詞，花費許多時間與人交往，不如找個角落安靜地看書，充實精神層面，或做自己喜歡的事，安靜自待，不想被人打擾。

天蠍座

天蠍本身就是性格冷淡的星座，內心世界讓人難以探索，又帶有神秘感，你永遠不會知道他在想什麼、做什麼，天蠍對於不熟悉的人，能不說話就不說話，讓人覺得冷酷又不合群。其實，自帶神秘感的天蠍，本就讓人難以了解，即使和他人一同出遊，天蠍也只是默默地坐在角落。