快訊

112分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分

今年最大贏家！他買豪宅3年轉手賺3700萬 房仲揭原因

評／歐洲推共同防空網 這一規劃讓法國怒火中燒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白飯之亂ChatGPT分析星座！學生火象特質餓了會生氣、老闆土象堅持規則

聯合新聞網／ 澤誼的人參青紅燈
圖為白飯示意圖。報系資料照
圖為白飯示意圖。報系資料照

這是我查ChatGPT的答案，居然是這樣，原來要叫他講星座壞話要用這個方式喔學到了（誒）然後我真的超級在意白飯煮得好不好吃，請大家一定要好好煮飯！

【標題：占星解讀：星座揭示北科資財營學生飯店事件真相】

導言：

最近，一起關於北科資訊與財金管理系學生在「大道創意料理快炒」飯店的事件引起了廣泛的關注和討論。讓我們透過占星學的魔力，揭示這次事件背後的星座秘密，深入探討學生的行為動機、店家的反應以及事件的最終結果。

這起事件中的學生們在餐廳免費提供的飯菜尚未上桌時就將兩鍋白飯全部吃完，並抱怨吃不飽，最終還在Google評論區刷一星負評。讓我們先來看看這些學生的星座特質，以了解他們可能的行為動機。

根據占星學，我們可以猜測這些學生中可能有火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）的人，因為火象星座傾向於表現出強烈的行動力和自我主張。他們可能在等待飯菜上桌的過程中感到不耐煩，並且迫切想要滿足自己的飢餓感。此外，這些學生可能還有一些固執和衝動的特質，使他們拒絕了店家的建議。

然而，這些學生的行為引起了店家的不滿，並在評論區與學生互嗆。讓我們來看看店家的星座特質，理解他們的反應可能來自哪些因素。

根據占星學，店家可能有土象星座（金牛座、處女座、魔羯座）的人，他們通常注重秩序、紀律和尊重他人的規則。當這些原則受到侵犯時，他們可能表現出強烈的反應。在這種情況下，店家可能感到被不公平對待，並以同樣的方式回應。

結論：

透過占星學的角度，我們可以更深入地理解這次北科資財營學生飯店事件的真相。火象星座的學生可能因為衝動和急切而表現出不適當的行為，而土象星座的店家則因為對秩序和規則的堅持而做出強烈反應。然而，最終學生們意識到他們的錯誤並向店家道歉，這也顯示了他們從這次事件中學到了重要的教訓。這起事件也提醒著我們，在與他人互動時，需要注意彼此的需求和尊重，以達到和諧共處的目標。

◎本文內容已獲 澤誼的人參青紅燈 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 ChatGPT

延伸閱讀

白飯之亂誰是最大輸家？網：店家受傷、北科大變成笑話

北科大白飯之亂 資財營再聲明列7點澄清：我們絕對不是飯桶系

北科大遭炎上學生道歉 系主任讚勇於認錯：老闆提醒我別苛責

逆轉！熱炒店花255元吃嘸白飯刷負評 北科大學生曬與老闆合照：記取教訓

相關新聞

有你嗎？最「不合群」的三大星座 喜歡獨處是標配

生活中往往認為活潑、開朗的人較容易相處，而喜歡獨處者易被視為不合群者，但他們身上也各自有獨特之處，根據《搜狐網》報導，有三大星座特別喜歡獨處，一起來看看到底是哪三大星座愛搞孤僻。

白飯之亂ChatGPT分析星座！學生火象特質餓了會生氣、老闆土象堅持規則

這是我查ChatGPT的答案，居然是這樣，原來要叫他講星座壞話要用這個方式喔學到了（誒）然後我真的超級在意白飯煮得好不好吃，請大家一定要好好煮飯！

打死不說！12星座「保守秘密」排行榜 魔羯不屈服誘惑、第一名嘴巴超緊

我們都聽過「謠言止於智者」，但是有些人就是無法保守秘密，一有事情就想快點跟別人說，相對的，有些人就是「守口如瓶」，怎麼問他就是不講。日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行，看看你上榜了嗎？

勞碌命三星座！牡羊一頭熱、摩羯求好心切、第一名愛扛責天生命苦

一個人的生活品質其實很重要，如果人生很多時間都在忙碌操勞，沒有好好享受這世界，其實很可惜，命理網站旺好運分享「這些星座真的總是過於操勞」，快看看你中了沒？是不該讓自己多休息了？

每日星座運勢／天蠍應關注身體健康 工作謹慎應對

2023-07-12牡羊座短評：有了好心情，就會有好運相隨。【整體運★★★★☆】今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財

三伏天來了！未來40天「3生肖」被點名健康微恙 屬牛婦科不順、屬龍狂吃發福

「三伏天」是一年當中最熱的時期，古人透過節氣與干支，推算出一年當中最炎熱的3天，今年2023年的「三伏」，初伏在7月11日，中伏在7月21日，末伏在8月10日。命理老師艾菲爾分析今年三伏天12生肖的健康運勢，其中生肖屬羊、龍、牛的人，未來40天要當心健康微恙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦