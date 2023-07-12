勞碌命三星座！牡羊一頭熱、摩羯求好心切、第一名愛扛責天生命苦

一個人的生活品質其實很重要，如果人生很多時間都在忙碌操勞，沒有好好享受這世界，其實很可惜，命理網站旺好運分享「這些星座真的總是過於操勞」，快看看你中了沒？是不該讓自己多休息了？

第三名：牡羊座

牡羊座本身比較隨心所欲，而且性格也很直爽討喜，但也因為過於樂觀，導致很多時後都沒想太多就去做，最後卻一團亂還要收拾，把一件簡單的事情變的複雜，最後累到的是自己。

第二名：摩羯座

摩羯座性格理性又執著，而且在各個方面都很有能力，所以很多重責大任都是託付給他們執行，在這之中就會產生許多各種壓力，常常把自己搞得喘不過氣來，也不向他人求助，久了就變成了一種病態。

第一名：金牛座

金牛座雖然平時生活簡單踏實，但其實蠻苦命的，因為他們總是在為了生計忙碌，加上又有很強烈的責任感，時常把自己搞的身心疲累，最後雖然有賺到錢，但也賠了自己的健康。

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