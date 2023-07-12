快訊

北約峰會歷來對中國大陸最嚴厲譴責！批北京挺俄、軍事威脅台灣

圖表／外役監淪這些權貴的避風港？ 藍指控：員警性命不如綠樁腳

勞碌命三星座！牡羊一頭熱、摩羯求好心切、第一名愛扛責天生命苦

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族過勞示意圖。圖片來源/ingimage
圖為上班族過勞示意圖。圖片來源/ingimage

一個人的生活品質其實很重要，如果人生很多時間都在忙碌操勞，沒有好好享受這世界，其實很可惜，命理網站旺好運分享「這些星座真的總是過於操勞」，快看看你中了沒？是不該讓自己多休息了？

第三名：牡羊座

牡羊座本身比較隨心所欲，而且性格也很直爽討喜，但也因為過於樂觀，導致很多時後都沒想太多就去做，最後卻一團亂還要收拾，把一件簡單的事情變的複雜，最後累到的是自己。

第二名：摩羯座

摩羯座性格理性又執著，而且在各個方面都很有能力，所以很多重責大任都是託付給他們執行，在這之中就會產生許多各種壓力，常常把自己搞得喘不過氣來，也不向他人求助，久了就變成了一種病態。

第一名：金牛座

金牛座雖然平時生活簡單踏實，但其實蠻苦命的，因為他們總是在為了生計忙碌，加上又有很強烈的責任感，時常把自己搞的身心疲累，最後雖然有賺到錢，但也賠了自己的健康。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座

延伸閱讀

為愛而活星座！牡羊猛烈求愛、巨蟹細水長流、這星座愛情第一萬事皆可拋

超愛搧風點火三星座！處女嫉妒鬼、牡羊大嘴巴、這星座默默使壞

李玟「總把最好一面給別人」 星座專家喊話摩羯座：要給自己喘息空間

7月想脫單？桃花爆棚5星座 牡羊快出遊、獅子愛在職場、水瓶別再裝了

相關新聞

三伏天來了！未來40天「3生肖」被點名健康微恙 屬牛婦科不順、屬龍狂吃發福

「三伏天」是一年當中最熱的時期，古人透過節氣與干支，推算出一年當中最炎熱的3天，今年2023年的「三伏」，初伏在7月11日，中伏在7月21日，末伏在8月10日。命理老師艾菲爾分析今年三伏天12生肖的健康運勢，其中生肖屬羊、龍、牛的人，未來40天要當心健康微恙。

勞碌命三星座！牡羊一頭熱、摩羯求好心切、第一名愛扛責天生命苦

一個人的生活品質其實很重要，如果人生很多時間都在忙碌操勞，沒有好好享受這世界，其實很可惜，命理網站旺好運分享「這些星座真的總是過於操勞」，快看看你中了沒？是不該讓自己多休息了？

每日星座運勢／天蠍應關注身體健康 工作謹慎應對

2023-07-12牡羊座短評：有了好心情，就會有好運相隨。【整體運★★★★☆】今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財

2023下半年生肖運勢大公開！牛財運走高、狗桃花運最旺

2023年來到了陽曆七月，農曆也已進入了五月。今年的下半年，十二生肖的運程隨著各自神煞吉凶的變化和五行生克的相互關係，各自有不同程度的改變，其中以屬兔人面臨的考驗較大。下面就由科技紫微網帶著大家一起看看，在2023年下半年裡，十二生肖在財運、身體、事業、感情等方面的走勢。

城隍巡爐示警鬼月「注意火電」 命理師：提前示警罕見

台南首邑城隍廟日前完成癸卯年共計4壇公事、巡爐下賜福，也在巡爐時示警「農曆7月要留意火和電」，命理師楊登嵙說，提前示警，...

為愛而活星座！牡羊猛烈求愛、巨蟹細水長流、這星座愛情第一萬事皆可拋

談戀愛是很開心的事，有些人單身也無妨，有些人沒有愛情卻不行。命理網站旺好運分享「這些星座就是為愛情而活」，快看看有你嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦