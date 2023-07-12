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沒白飯不要緊！誰是美食達人？雙子說一口好菜、天蠍愛嘗鮮、第一名專吃「巷仔內」
最近白飯之亂燒全台，引起話題。除了白飯、熱炒，人生中其實還有很多美食值得我們去享受，命理網站旺好運分享「這些星座真的是美食達人」，快看看誰最懂吃。
第三名：雙子座
雙子座很適合當美食評論家，因為他們總是可以用華麗的詞語把一道料理說的很好吃，而且他們也很願意嘗鮮，就是想吃一些沒吃過的食物。
第二名：天蠍座
天蠍座對於吃有莫名的新鮮感與勇氣，什麼都敢吃，勇於挑戰各種新料理，對他們來說吃就是要吃的好，人生才會快樂又值得。
第一名：金牛座
金牛座一生中最在意兩件事情，一個不外乎是錢，而另一個就是享受美食，他們非常喜歡吃，而且一定要物超所值，所以跟著他們吃一定沒問題的。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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