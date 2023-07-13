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一定要戀愛「無法單身」三星座！獅子自認優秀、 雙子怕寂寞、第一名沒愛不能活
有些人一個人也可以活得很精彩，但有些人卻很害怕單身，討厭別人成雙成對，自己卻空虛寂寞覺得冷。命理網站旺好運分享「這些星座就是無法接受單身」，快看誰上榜。
第三名：獅子座
獅子座總是非常的愛面子又強勢，他們希望自己散發出來的形象是優質的，而且對於伴侶有一種責任感與呵護感，因此在感情上也會格外用心，當他們付出真心之後就會害怕失去，可以說是完全離不開愛情。
第二名：雙子座
雙子座的社交能力很好，對於他們來說身旁根本不缺對象，所以內心也會產生出一種不甘寂寞的心態，而且對於善變的他們來說，要維持好感情也是不易的事情，因此就會更害怕寂寞。
第一名：雙魚座
雙魚座一生都在追求愛情，他們可以為而活，甚至付出一切，是非常渴望被人所愛，如果當他們單身，會很害怕一個人孤單寂寞的日子，是很有可能為了害怕孤單而戀愛的一群人。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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