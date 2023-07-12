曖昧讓人委屈！他突然冷淡、失蹤？揭12星座「保持距離真相」

曖昧期是每段戀愛的必經之路，然而，這個充滿了猜測和不確定性的階段，最是讓人難以捉摸對方真正的感受。比如，聊得好好的，對方卻突然冷淡、甚至失蹤。在網路世代，由於線上資訊交換常常不夠充分，戀愛中人被這種狀況困擾的情形越來越多：「為什麼他突然不回我LINE了？」「他心裡到底是怎麼想的？」



科技紫微網今天就來跟大家聊一聊，在曖昧期間，12星座突然冷淡的原因會是什麼？

雙子/牡羊

對於雙子和牡羊這種趁熱打鐵的星座，曖昧期拉得太長是不適合的。他們性格直率，喜歡新鮮感和變化，在曖昧期雖然很熱情，但延續時間並不長。他們最怕拖拖拉拉，如果曖昧到了一個時機點卻沒有實質進展，他們就會興趣驟減，覺得你是在吊著他，再繼續跟你耗下去是浪費時間。



跟雙子和牡羊曖昧，你最好讓他們看得到進度條。你得時不時釋放信號，循序漸進，不能一直在原地盤桓，讓人看不出是否有可能進一步發展。如果他們身邊還有其他選擇，而你只是其中一人的話，那麼他們突然丟下你而去跟另一個對象打得火熱，一點也不奇怪。

巨蟹/雙魚/天秤

這一組星座是「敏感」型的，在曖昧期間，他們容易計較雙方是否對等。他們期待的是一種有來有往的互相接近，比如我秒回了你訊息，你是不是也會秒回我訊息；我主動約了你，下次你是不是就會主動約我。別以為這是小事，這幾個星座，在曖昧期間是非常在意這些細節的。



對這些星座來說，安全感是他們最深層次的需求。如果曖昧對象的態度模糊，或表現出不負責任的玩玩心態，那麼他們很可能會感到失望和沮喪，不再有繼續談下去的慾望，因此態度就會變得冷淡。

獅子/天蠍

獅子和天蠍是12星座裡面自尊心最強的兩個星座，他們需要濃烈的愛來滋養。即使是在曖昧期，他們也需要感受到對方對自己的強烈興趣，更希望自己是這段關係裡的主導方，好確定自己是被喜歡的。他們很可能因為被冷落過一次，就難以再熱情起來。



他們很愛試探對方，會不自覺的玩欲擒故縱的那套，這是因為他們想要測試對方喜歡自己的程度。冷淡你，是想要讓你表現得更熱情；推開你，是想看到你追上來。

射手/水瓶

射手和水瓶最喜歡曖昧期那種若有若無的羈絆和悸動，是12星座裡最享受曖昧期的人。在曖昧期，他們喜歡有點鬆弛的空間感，但有的人曖昧期會表現得過頭，比如還不是對方的男/女朋友，卻已經端出伴侶的架子，這會讓射手和水瓶瞬間冷掉。



即使是在戀愛關係裡，射手和水瓶也很在意自由和獨立。如果仍然在相互瞭解的階段，你就讓他們感受到「進攻」和「限制」，沒有保持相處的分寸與距離，他們會感到被冒犯。而且，他們也不喜歡對方表現得太認真嚴肅，戀愛應該是輕鬆的，如果一開始就太沉重，他們只會想要趕緊逃開。

摩羯/金牛/處女

對土象星座來說，曖昧期就是雙方相互瞭解和探索的過程。如果他們感覺到雙方的期望和價值觀不一致，無法滿足他們的需求，他們就會失去繼續瞭解下去的興趣，態度變得冷淡。



摩羯通常是目標導向者。如果感覺到兩個人將來長久交往的可能性不大，摩羯座就會選擇及時止損。而金牛座以舒服為主，如果在相處的過程中，他們覺得跟對方在一起有負擔，可能就會出於自我保護而變得冷淡。處女座則追求完美和細節。如果曖昧關係出現了瑕疵或者達不到預期的要求，他們就會突然變得冷淡。

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