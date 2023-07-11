為愛而活星座！牡羊猛烈求愛、巨蟹細水長流、這星座愛情第一萬事皆可拋

談戀愛是很開心的事，有些人單身也無妨，有些人沒有愛情卻不行。命理網站旺好運分享「這些星座就是為愛情而活」，快看看有你嗎？

第三名：牡羊座

牡羊座是很行動派的人，只要遇到喜歡的人就會奮力一搏去追求，他們是非常相信愛情的，不管最終結果如何，他們還是會很堅定的繼續尋覓屬於自己的那一段幸福。

第二名：巨蟹座

巨蟹座非常缺乏安全感，但愛情卻能給他們許多力量與溫暖，對於他們來說，從愛情到組織成家庭是最幸福的事情，他們是願意花一生的時間好好經營與捍衛這段關係。

第一名：雙魚座

雙魚座的愛情觀是非常浪漫又夢幻，他們這一生可以說都在追隨愛情，只要遇到自己喜歡的人，就還毫無保留的付出，是可以為了愛情，放棄很多事情的一群人。

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