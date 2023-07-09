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口袋賺滿滿！ 命理師點名7月「4星座財運最旺」處女工作出色、金牛財富大增

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師點出七月有4大星座財運旺盛。 圖／ingimage
命理師點出七月有4大星座財運旺盛。 圖／ingimage

7月份已經展開，隨著天氣越來越熱，星座專家艾菲爾老師也在臉書點出了有4大星座在7月份「財運最旺」，分別是處女座、雙魚座、金牛座、獅子座，在這個月裡，4個星座都可能遇到財務上的機遇和好運氣，並且可以獲得相對應的收入增加，艾菲爾老師也提醒，請同時參考太陽以及上升星座。

第四名：處女座

火星將在7月10日進入你的命宮，這將使處女座朋友變得更加勤奮和細心，能在工作中展現出色，贏得上司和同事的認可。火星也激發了處女座朋友更大的勇氣和主動性，能夠爭取和抓住一些有利於個人發展和增收的機會。

第三名：雙魚座

土星正在雙魚座朋友的命宮逆行，促使你重新審視和調整事業和目標，捨棄了一些不切實際或不合適的計劃和想法。這對財運是有益的，因為能夠更專注和堅持追求自己真正想要的方向，從而獲得更多成就和回報。

第二名：金牛座

木星停留在金牛座朋友的命宮，將帶來將近一整年的財運旺盛時期。作為擴展和增長的象徵，木星為帶來了各種收入和投資機會，讓金牛座朋友的財富不斷增加，金牛座朋友還擁有出色的理財能力，能夠合理規劃和安排自己的資產，避免不必要的支出。

第一名：獅子座

7月是獅子座的本命月，太陽和水星都即將進入獅子座朋友的命宮，這個月將充滿自信和魅力，吸引了不少財富和機會。火星也駐留在你的宮位，增強了行動力和決斷力，能夠把握時機創造財富。儘管金星逆行，但也讓你更加重視自身的價值，不輕易花費或浪費。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 財運

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