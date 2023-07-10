唐綺陽星座運勢週報：天秤要當救難英雄 牡羊吸引煩人桃花

星象影響：火星進處女、水星進獅子、金星停滯

火星進處女，要注意刀火燙傷及小朋友的安全，處女座受到火能量影響，爭取表現紛紛動起來，也有紅起來的機會，眾人易挑剔細節，處事認真仔細者受到表揚。水星進獅子，內心感到恐慌，想找人談心事，關注與獅子相關話題，舉凡演藝圈、演唱會，或是小孩話題都會受到矚目。金星停滯，對理財、感情的迷失或自我價值觀，有機會自我反省。

12星座個別運勢：

雙子：別因焦慮而難相處，感情上容易溝通斷訊

天秤：需要當救難英雄，感情上避免有話直說

天蠍：小心莫非定律、注意腸胃健康，感情上不反省就會失去

雙魚：面對輿論是非要認真解釋，感情要切實溝通

牡羊：好事多磨就當修煉，感情吸引到煩人的桃花

巨蟹：平常心別要求太高，感情另一半是有在乎的

魔羯：注意健康要適時休息，感情上別故意冷漠

水瓶：工作適合獨立作業，感情別太自我

金牛：凡事停看聽有更多訊息，感情要注意雙方步調

獅子：表現受肯定滿有成就感，感情適合公開

處女：計畫擱置可趁機補強，感情有舊桃花訊息

射手：與年輕人互動頻頻，感情桃花是歡喜冤家