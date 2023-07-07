12星座「何時絕不說NO」！雙魚最優柔寡斷、這星座「用行動代替言語」

對每個人來說，有時即使碰到一些不情願的狀況，卻也難以開口說「NO」。日本網站「占TV」近來分析12星座的人，在碰到什麼樣的場面下，會難以啟齒「NO」這個字。

牡羊座

老實將「做得到」掛在嘴邊的牡羊座，有著誰也不想輸的企圖心。即使再怎麼樣艱困的局面，也堅決不說「可能還是沒辦法」。特別是有勁爭對手存在時更是如此。

金牛座

金牛座不擅長面對不熟悉的局面，如果身邊充滿著陌生人，金牛就會選擇自我封閉，為了避免自己的意見遭到否決，所有問題都會以順從眾人，不置可否的態度回答。

雙子座

一直追求新求變，不斷往最前端衝刺的雙魚座，在碰到他人提起過去的話題，問說「以前這件事怎麼樣了」的時候，他們就會覺得難以適應，會避免回答而想辦法扯到其他話題。

巨蟹座

重情重義，懂得照顧人的巨蟹座，有時會因為太過顧慮他人，即使內心理性知道對方的話語可能有什麼問題，也不會輕言說NO打斷。結果就是說不出反對意見，容易在心中堆積鬱悶。

獅子座

好大喜功的獅子座，相對不擅長面對遭到責備的狀況。但為了自己的自尊心，他們也不會說NO，而是會更強烈地表達自我主張，希望局勢能導向他們這一邊。

處女座

對細節認真講究的處女座，是一位理想主義者。當他們在瞭解別人內心想什麼的時候，就不會輕易和對方說不，而是想盡辦法說服對方，讓對方能夠照著自己的方式進行。

天秤座

重視平衡的天秤座，會盡量避免倒向任何一邊，以免樹立敵人。就算被人當場責問「你到底是支持哪邊的」，也會以四兩撥千斤的方式，避開是或不是等正面回答。

天蠍座

平常重視隱私，不太會透露自己事情的天蠍座，在被別人主動問起「那麼你又是如何呢」的時候，反而會顯得不知所措，儘管不想說出來，卻也不知道該怎麼去拒絕對方。

射手座

一般來講，活力旺盛的射手座，很少碰到需要說「NO」的時候。只在自己真的被要求很不想做的事情時，才會做出反抗。但他們也不會用明說的，而是用實際的行動，表達出自己的不悅。

魔羯座

個性現實的魔羯座，無論何時都會冷靜分析什麼是可行的，什麼又是不可能辦到的。但如果現實和計畫對不上時，他們也不會馬上承認矛盾，而是以模稜兩可的回答，來掩蓋應該說不的狀況。

水瓶座

水瓶座不喜歡拘泥於一處，而不斷追求進化。他們也討厭被要求「該成為什麼樣的人」，因此要是被人說「這應該要拒絕吧」的時候，他們反倒會提出其他相反的意見。

雙魚座

雙魚座是十二星座裡頭最優柔寡斷的星座。只要被他人追問，即使理性上應該拒絕的事情，也會忍不住回答「嗯、是」隨波逐流，而無法好好陳述自己的意見。