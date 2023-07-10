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「月光族」潛力股星座！獅子賺多花多、天秤只買高檔貨、第一名消費不眨眼

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為購物狂示意圖。圖片來源／ingimage
圖為購物狂示意圖。圖片來源／ingimage

花錢買東西的時候，你是不是覺得很快樂呢？適度消費沒問題，但如果消費過度，變成購物狂就不好了。命理網站旺好運分享「這些星座就是很不會理財」，快看看那些星座有變成月光族的潛力。

第三名：獅子座

獅子座的工作能力是非常優秀的，賺大錢對他們來說其實不困難，但他們總是想要讓自己過的好一點，可以說是揮金如土，即便有人幫他們守錢，最後也是會被他們花的很徹底，是典型的月光族。

第二名：天秤座

天秤座通常花錢，都是花在自己認為沒有買會後悔的情況下消費，但愛美又要求質感的他們，喜歡的東西總是非常昂貴，因此有在理財或存錢最後還是會被自己的慾望敗光，真的要謹慎花錢。

第一名：雙子座

雙子座的人雖然很會賺錢，但他們總是花錢花很兇，因為他們喜歡享受生活，而且對很多事情總是好奇，在消費上就不會顧忌太多，因此理財對他們來說是非常困難的一件事情，需要有人替他們打點。

星座

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