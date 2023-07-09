殺破狼週運勢／雙子金錢運差「陷惡性循環」天蠍工作效率極佳

殺破狼2023年7月10日～7月16日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與金星齊聚，會與喜歡的人有許多溝通交流的機會，不過由於水星與金星的相位皆不佳，有時會漏接對方訊息，使對方對你產生一些誤會。

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，賺外快的機會非常多，會有額外的收益進帳。不過由於天王星受到金星影響，花在吃喝玩樂方面的開銷較大，錢沒有因此存下來。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，工作量增加，開始繁忙的季節。在志業宮位的冥王星受到水星影響，會常常需要出差，或是外派到異地一陣子，在外不斷奔波。

健康運方面，火星進入健康宮位，工作量暴增，有過勞的跡象，這段時間要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。同時容易罹患急性疾病，身體某些器官發炎，甚至需要動手術治療。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，水星進入家宅宮位，與金星齊聚。不論在外闖了什麼大禍，家人始終願意接納，感到欣慰。然而金星與水星相位皆不良，有很多事情自己還是得好好處理與面對。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到土星影響，喜歡的人始終有無法斷乾淨的情感關係糾纏，造成雙方不斷發生爭執，想分手卻捨不得。某些金牛座則是腳踏兩條船，或是有肉體出軌的狀況，落得兩頭空的下場。

旅遊運方面，在旅遊宮位的太陽受到遠行宮位的冥王星影響，遠行旅遊，容易遇到不良商家，收費不合理之外，還會被其他住宿客人的噪音打擾，會是十分不愉快的旅遊經驗。

人際關係方面，土星與天王星齊聚人際關係宮位，土星又受到火星影響，當心捲入他人的情感糾紛，被人公審。某些金牛座被詐騙，重要的個人資料被盜用，背上許多麻煩。

雙子座：

整體運勢

旅遊運方面，水星與金星齊聚旅遊宮位，會隨性開著車子到較遠的城市兜風，遊覽不同區域的人文風情，放空心情。然而水星與金星相位皆不良，出門在外需特別注意交通安全。也要當心與人發生行車糾紛。

本週須注意的部分

工作運方面，土星、海王星齊聚志業宮位，土星受到火星影響，會外派到偏遠的地方工作，明知這是公司或組織逼你辭職的手段，但目前很需要這個職務謀生，進退兩難。

感情運方面，木星與天王星齊聚心靈宮位，天王星持續受到傳播宮位的金星影響，在交友軟體上配對到很聊得來的人，原本相談甚歡，甚至投入情感，但見面後發現對方的外表與照片差很多，而且行為舉止怪異，感到幻滅。

金錢運方面，在金錢宮位的太陽受到投資宮位的冥王星影響，原本行情不錯的標的物突然暴跌，投入的資金血本無歸，套牢在高點，只能祈求止血回升一些。某些雙子座信用卡使用不當，每個月薪水都用來還債，陷入惡性循環。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入金錢宮位，與金星齊聚，會獲得加班費用，或是臨時性的補貼與加給。但由於水星與金星相位皆不良，有了餘裕的金錢，出門消費時，容易遇到很雷的商家。把錢存起來比較實際。

人際關係方面，木星與天王星齊聚在人際關係宮位，會有許多活動邀約，在一些場合認識新朋友，甚至因此認識名人。然而天王星受到金星影響，交際應酬的開銷太多，很傷荷包。

本週須注意的部分

旅遊運方面，火星進入旅遊宮位，會在短時間內到許多想去朝聖的景點打卡，移動範圍十分廣大。然而火星受到土星能量影響，出門在外需特別注意交通安全，盡量不要自己開車，以免發生行車糾紛。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到水星影響，和交往對象溝通不良，某些巨蟹座選擇冷戰以對，反而造成彼此之間的裂痕更嚴重。某些巨蟹座對於未來考慮過多，喜歡的人會覺得你太過溫吞，感到不耐煩。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，水星進入命宮，與金星齊聚，與某個認識已久的朋友聊天，會覺得和對方很投緣，產生莫名的好感。然而金星與水星的相位不良，雙方工作都很忙，無法有足夠深入對話的機會與時間。

工作運方面，木星與天王星齊聚在志業宮位，在工作領域中，許多單位仰賴你的知識與技術，希望你接外快。但由於在工作宮位的冥王星受到水星影響，受制於許多程序與規定，一些文件的往來十分繁瑣，覺得不耐煩。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，受到在財務宮位的土星影響，許多生活用品或家電必須要汰換，預期外的花費暴增，必須使用信用卡分期付款。有投資習慣的獅子座，套牢在高點，標的物的價值越跌越低，辛苦存的錢付諸流水。

健康運方面，水星進入命宮，與金星齊聚，當心室內外溫差過大，著涼感冒，或是病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎。土星與海王星齊聚疾厄宮位，皮膚、牙齒、筋骨、眼睛需要長期治療、矯正。睡眠品質不佳，精神狀況不好。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，木星與天王星齊聚遠行宮位，搶到便宜的機票或是抽到海外重要的活動的票券，而快速地計畫一個海外旅行。然而天王星受到金星影響，在外地住宿時會因為認床，或是因為時差問題，睡眠品質較差。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到進入命宮的火星影響，耍點小任性，自己覺得沒什麼大不了，喜歡的人卻憤而決定分手，不論怎麼道歉，對方都不想再回頭了。

工作運方面，火星進入命宮，受到土星影響，不論是職場或是生活，有許多雜事要打點，花很多心力抽絲剝繭整理，卻發現有人以科技的方式一下就解決了，覺得很浪費自己的時間。

健康運方面，火星進入命宮，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，容易罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。某些處女座則是十分忙碌，有過勞的傾向。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與金星齊聚，在公務活動中與專業人士交流，可獲得貴人幫忙。然而水星與金星相位不良，在消費或是與朋友合夥時，容易因溝通上的誤會，造成財務糾紛，當牽扯到金錢相關問題時要謹慎。

工作運方面，在志業宮位的太陽相位良好，在職場的努力被人們所肯定，成為工作領域上不可忽視的焦點。某些天秤座因為特殊專長而獲獎，或是受到專業人士的挖掘。

本週須注意的部分

健康運方面，土星與海王星齊聚在健康宮位，日復一日高壓的生活，造成身心靈失衡，某些慢性疾病的病徵浮現，皮膚、筋骨、牙齒或眼睛需要長時間矯治，或是需要長期做心理諮商，將負面的情緒排解掉。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到水星影響，與親人容易起口角，講了太多傷害性的言語，家庭氣氛不佳。某些天秤座遇到恐怖的鄰居，經常在社區附近做出令你感到不安的行為。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，水星進入志業宮位，與金星齊聚，承接一個光鮮亮麗的任務，執行起來特別有幹勁，工作效率極佳。然而金星與水星的相位皆不良，容易招人嫉妒、說你閒話。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽相位良好，出門遊玩的天氣都很好，拍出漂亮的照片，心情很好。某些天蠍座則是會獲得住宿、交通票券、或是各類服務待遇的升等，受到尊貴禮遇。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到在人際關係宮位的火星影響，戀愛對象有肉體出軌的現象，戀情被第三者介入。某些天蠍座則是因為在情感關係上朝三暮四，被曖昧對象討厭。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到水星影響，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率很高。交通工具需定期好好保養，容易在半途中拋錨，這段時間需特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢

遠行運方面，金星與水星齊聚遠行宮位，會選擇一個慵懶的旅行計畫，食宿比較高級，並很有效率地到嚮往的景點朝聖、打卡。然而水星與金星相位不良，旅遊時不斷接到職場的訊息，甚至需要在外地遠端處理工作。

金錢運方面，在財務宮位的太陽相位良好，家人會給你一筆資金，足以讓你過一段還不錯的日子。某些射手座則是會把手上閒置的空屋或空間出租給別人，增加被動收入。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，受到土星影響，會有許多計畫開始執行，工作越來越忙碌。天王星與木星齊聚工作宮位，休息的時候常會受到上司或客戶傳來的訊息打擾，隨時都處在待命狀態。

健康運方面，木星與天王星齊聚健康宮位，最近嚴重發福，容易用十分極端的方式減重，當心造成身體的損害。免疫系統、代謝功能較差，盡量避免長期服用藥物。施打某些疫苗後也容易產生不良反應。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入財務宮位，與金星齊聚，會申請一筆補助、賠償金，被損害的權益得到津貼。然而水星與金星相位皆不良，儘管依法取得這些資金，卻受到許多繁複的程序刁難。

感情運方面，在感情宮位的太陽相位良好，同時木星與天王星齊聚戀愛、子女宮位，與喜歡的人互訴衷曲，情感關係明朗化，然而天王星受到金星影響，某些摩羯座會意外懷孕，奉子成婚。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚面試、考試宮位，目前很想轉換跑道，卻可能被年齡、學歷、或是所待的產業所限制，面試新工作很不利。參加國考的摩羯座，專業科目念不完，對考試沒有把握。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與金星齊聚，當心室內外溫差過大而著涼感冒，或是受到病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎。冥王星退行回命宮，注意泌尿道的問題。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，水星進入感情宮位，與金星齊聚，突然被認識很久的朋友、或學生時期的同學表白，然而金星與水星相位皆不良，對方在心靈層面與家庭背景差異太大，貿然交往會遇到許多跨不過的鴻溝。

工作運方面，在工作宮位的太陽相位良好，職場表現亮眼，受到上司與客戶肯定。某些水瓶座則是揭開職場陰暗面，針對許多弊端一一修正改善，使得積弊已久的問題得以解決。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，受到土星影響，會多出許多預期之外的開銷，甚至需要分期付款慢慢支付。有投資習慣的水瓶座，投資標的指數大幅度下探，必須忍痛認賠出脫停損。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時容易罹患急性疾病，甚至需要動手術治療，這段期間需注意人身安全，切勿從事危險的活動。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，與金星齊聚，在工作領域的專業受到肯定，效率會因此提升，做事情比較有幹勁。但由於水星與金星相位皆不佳，容易受人嫉妒，招來口舌是非，在職場低調一些為佳。

旅遊運方面，木星與天王星齊聚旅遊宮位，不斷有朋友揪團邀約旅遊，會嘗試各種旅行的方式，展開華麗的冒險。但由於天王星受到在工作宮位的金星影響，某些雙魚座常常需要出差，在外地過夜。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，受到命宮的土星影響，與喜歡的對象容易起爭執，甚至因此不歡而散。感情穩定的雙魚座，有些事必須與對方攤開來釐清，但雙方的口氣都不太好。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到水星影響，不論在網路、日常生活或是在職場，容易招來一些陌生人的謾罵或流言蜚語，使你感到困擾。此時不要急著回應，真相會慢慢浮現，還你一個公道。

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