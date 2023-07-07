12星座誰是小氣鬼？兩星座常說「下次我請客」...但永遠沒下次

關於金錢這件事，哪些星座很大方？哪些星座最會佔人便宜？哪些星座看似大方，實則小氣，不但斤斤計較，還喜歡拗別人請客？還有一種人大方只掛在口頭上，聚會結束當別人埋單請客，他們永遠喊著「下次換我請，一定喔」，但是那個「下次」永遠不會來。

《大方星座》

第一名／射手座 對好朋友超大方

射手座對自己的朋友非常大方，常常都會忍不住請客，射手只要心情好的時候，就很大方。而且對於朋友的喜好很清楚，常常會買禮物給朋友。

第二名／雙子座 快樂最重要

雙子座對於金錢並不太計較，只要當下快樂，雙子座就很容易想要請客，對他們來說，聚會的氣氛很重要，雙子座會沈醉於快樂的氛圍而不由自主的請客。

第三名／獅子座 大哥怎能不請客

獅子座很看重面子，在重要的場合總是會請客，以顯示自己的實力、能力。很多獅子座明明已經荷包空了，還是為了面子去請客當大哥。對於獅子來說，沒有什麼比當下的面子更重要。

《大方因人而異的星座》

第一名／金牛座 只對我愛的人大方

金牛座很會斤斤計較，但是對於自己在意的人卻很大方。完全不會計較金錢。而且對於美食有一種執著，最貴的最好的麻煩都給金牛愛的人。

第二名／魔羯座 自己人界線很明顯

魔羯座有能力又有條件賺錢，對於魔羯來說，能夠與自己的朋友、愛人分享自己的成果是最重要的。這對於魔羯來說是一個肯定。當然也不會計較請客。

《永遠都說下一次我請》

第一名／天秤座 大方只是客套話

天秤座只想要維持關係的和諧，當他們說說「下次我請客」只是為了平衡關係。做做形象，很多時候也只會隨口說說，天秤座根本不會放在心上。

第二名／巨蟹座 其實很斤斤計較

巨蟹座對於家人很大方，但對於朋友，甚至愛人都會很計較得失。巨蟹座毫無負擔就能享受別人請客，也很會拗別人請客，但對於自己的付出，只會一直逃避。實情就是不想為外人付出。

＊本篇文章為 12talks 授權專欄，未經同意禁止轉載。