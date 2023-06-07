農曆4月運勢(下)／虎豬避免得意忘形、狗防車關、雞有桃花

命理師湯鎮瑋老師分享影片「6/7-7/7（農曆四月）十二生肖運勢大解析！生肖虎、兔、蛇、羊、雞、狗、豬要注意」，提醒各生肖這段期間該注意哪些事情。這邊說的農曆四月，不是從農民曆來看，而是以命理學的角度，依照節氣轉換，農曆四月份是從6/7到7/7號，地支轉到「午月」，午月也是陽氣最旺的一個月，老師建議本月多除穢、補財庫都很適合。

▎屬虎 當心得意忘形

屬虎的人，本月要注意「五鬼星」干擾，不可太過驕傲。例如如果今天做了一件好事或是得到好處，不要太過張揚，好事不要急著分享昭告天下，在事情沒確定前，都不要輕易說出口，很容易受到小人覬覦，反而讓好事情被破壞。屬虎的人本月容易「得意忘形」，太過放鬆、太開心，會讓別人看你不爽。本月運氣不錯，也都能逢凶化吉，只要不要得意忘形，「吃緊弄破碗」，好事情反而被小人破壞。

屬虎的人本月事業發展不錯，無論是財務投資或是想買房子，本月是好的投資月分。屬虎的人注意簽合約、需要簽名負責的事項，都要謹慎處理，避免漏掉細節，莫名吃上官司。

屬虎的人想開運，可以穿戴綠色系的衣服和飾品，包括綠水晶、綠髮晶、綠幽靈、綠色玉石，可以拜拿書的文關公，可以開智慧，讓事業發展更順利，有正財。

▎屬兔 多沾喜氣擋災

單身的人會有好消息，屬兔的人本月有好的緣分，很適合規劃喜訊大事，無論是結婚、求子都會有好消息。如果是較年長的兔，可能有至親好友傳出喜訊，你也會感受到有喜訊的氛圍。就算自己沒有喜訊，多沾喜氣也可以「一喜擋三災」，建議可以多參加喜宴、喬遷之喜、滿月禮都可以。

屬兔的人本月容易有很多好事，但要注意的是，屬兔遇上一顆「太陰星」，數兔的男生要特別注意潔身自愛，不要貪圖桃花，容易有小人或是陷入複雜的人際關係，恐怕會變成家庭風暴。

屬兔的人本月要注意「勾絞星」，當心陷入糾纏不清、交錯複雜的人事或感情問題，也就是說「別管別人的家務事」。別人夫妻吵架，可能床頭吵床尾和，如果你好心介入給他們建議，後來反而「公親變事主」。

屬兔的長輩本月內心較空虛，容易覺得孤單，建議要多走出去，曬曬太陽，不妨安排小旅行，和朋友交際，減輕壓力。家中如果有屬兔的長輩，請多關心他們一下，多分享好事情給他們。

屬兔的人想開運，可以多穿戴藍色、黑色系的衣服飾品，多戴翁珀、黑曜石，可以拜白度母、綠度母。如果覺得桃花障礙多，就多祈求綠度母，想增加人緣就拜白度母，也可以念觀世音菩薩。

▎屬蛇 避開高危活動

屬蛇的人和屬兔的人正好相反，「太陽星」入座，利男不利女，男性朋友本月可以多努力，工作和財運都有望大放異彩。女性朋友本月有點勞碌，工作也變多，責任、工作突如其來，可能一邊傻眼一邊就接受了。女性本月容易爆炸，可能突然不想忍一些人、一些事，發起脾氣。

屬蛇的人本月容易有意外傷害，建議別去比較晦氣場所，或是從事危險的活動，例如高空彈跳、爬高爬低，本月建議先不要。

屬蛇的人想開運，可以多穿黃色系衣服，配戴黃水晶、黃玉、蜜蠟，也可以多拜土地公，得到無形加持。

▎屬羊 別輕忽身體小病

屬羊的人本月容易遇到豬隊友，也就是明明不是你出包，但是你需要承擔共業。可能是職場上，團隊出問題你要善後，或是家庭中誰又怎麼了，麻煩落在你頭上。雖然你已經預知了，難免還是心煩。

屬羊的人本月要留意「病符星」，多留意身體警訊，要多養生，留意自己身心靈狀態。千萬不要忽視小毛病，變成大問題，也有可能遇到流行性傳染病。

本月貴人運很旺，要多廣結善緣，遇到棘手的事情不要自己來，可以虛心請教別人，就會有貴人看到你積極的態度而伸援手，幫你度過難關。本月要更謙虛，多關心、多照顧身邊的人，這個月種下好的種子，之後就會開好的花。

屬羊的人想開運，可以多穿紅色、粉紅色的衣服和飾品，粉水晶、血珀，建議可以多拜文關公，增加智慧。

▎屬雞 紅鸞星帶來戀情

屬雞的人本月要多累積福德，屬雞的人今年是正沖太歲，有一派人是變鳳凰，另一派人還是原地踏步。屬雞的人今年會遇到比較辛苦的事情，但是本月有「福星」入座，要嘛就是突然有很多煩惱，會覺得自己衰到爆。但其實是提前業力引爆，勇於接受面對一切，可能就大事化小、小事化無。

「福星」入座，會為屬雞的人帶來解答，可能之前發生的問題有了答案，會有一種真相大白、鬆一口氣的感覺。

單身屬雞的人有「紅鸞星」入座，建議可以多認識新朋友，或是請人介紹有機會締結良緣。本月跟桃花、旅遊都有關係，可能有異地戀情，也可能有異地發財的機會，建議屬雞的人本月多出去走走，別宅在家。

想開運可以珠光寶氣，穿金戴銀，可以穿戴白水晶、金珀，金銀飾品都可以，也可以拜觀世音，記得多布施累積福德。

▎屬狗 循規蹈矩度過車關

屬狗的人要留心意外血光、車關的問題，可能老毛病復發，需要開刀或是治療。建議可以用捐血方式化解血光之災，行車走路都要特別注意安全。

本月有一顆「凶星」干擾，屬狗的人在事業上有新機會，也會被賦予更大的責任，可能會升官或增加收入，建議都好好面對，會累積你工作實力。「貴人星」入座，遇到困難都可以「關關難過關關過」。屬狗的人這個月要乖一點，不管在健康、工作、交通方面都要循規蹈矩，堅守正道，就會很好。屬狗的人本月可以多斜槓，學習第二專長，對於未來會更加分。

屬狗的人想開運可以多穿黃色、紅色的衣服，配戴血珀、黃水晶、蜜蠟，可以拜土地公，保佑生活大小事。

▎屬豬 留心豬隊友問題

屬豬的人本月找到方向了，前陣子可能很煩，可能對金錢有狀況或是計畫被打亂，本月會覺得一切都過關了，有點像是強是回歸，重掌大局，思緒也變清楚了。

屬豬的人本月工作上要更開創、更努力，不要偷懶，本月不可以休息，是你要好好衝刺的月份。但注意不要去碰不熟悉的投資，要在熟悉的領域下努力，才會有所收穫。本月也要注意豬隊友問題，可能和人合作的時候，要多留心細節。本月有「暴敗星」，當心樂極生悲，還沒確定的好事別搶先和人分享，容易被豬隊友破壞掉。

想開運本月也是穿金戴銀，可以穿白色、金色、銀色，可以多祈求蓮師，多念蓮師心咒。

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