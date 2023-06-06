農曆4月運勢(上)／「午月」好壞桃花全引爆！鼠牛防破財、猴別強出頭

農曆4月要到了！命理師湯鎮瑋老師分享影片「六月七日～七月七日（農曆四月）十二生肖運勢大解析！生肖鼠、牛、龍、馬、𤠣要注意」，提醒各生肖這段期間該注意哪些事情。這邊說的農曆四月，不是從農民曆來看，而是以命理學的角度，依照節氣轉換，農曆四月份是從6/7到7/7號，地支轉到「午月」，午月也是陽氣最旺的一個月，老師建議本月多除穢、補財庫都很適合。

「午月」是桃花旺的月份、和公共關係、人際有關，代表本月各種感情、是非、家庭的負面糾紛，容易浮出檯面，甚至有些人平常形象很好，卻突然被踢爆糾紛，人設崩壞。本月要多注意「身口意行為」，在人際相處也要多一點耐心，多一點溫暖，不要急躁，不要突然發脾氣，以免有口無心得罪人傷和氣。因為桃花旺，本月也有很多喜訊，可能會桃花業力引爆，或是平常沒有桃花的人，萬年單身的人也可能突然傳出結婚、有伴。

▎屬鼠／當心遇詐騙集團

要注意情緒波動，這個月對事情容易不耐煩、充滿抱怨。屬鼠的人如果對家庭家人、工作環境、感情狀況感覺不耐煩，建議要控制情緒，三思而後行，因為「忍耐也是好的修行」。這個月是對沖的月份，會容易感受到突如其來的、不合理的事變多，會感受到壓力，因為有壓力，人也容易衝動誤事，

屬鼠的人還要注意破財問題，花費可能超出預算，甚至有莫名其妙的人找上門想合作，甚至可能遇到詐騙集團，都有可能發生。記住要修智慧、修情緒，不要貪小便宜反而會因小失大。

屬鼠的人本月容易煩躁，要把一切障礙都當成學習，不要急、不要激動，對別人的話「先聽清楚再回應」，不要急著解決和解釋，太急反而會做錯事情。

屬鼠的人也要注意健康問題，本月抵抗力特別弱，因為壓力讓抵抗力下降，要多補充睡眠，或多吃一點保健品，多運動。不要忽視小病和老毛病，本月容易舊疾復發很辛苦。

屬鼠的人想開運，可以多穿戴金色、銀色、白色的衣服，可以多戴金珀，或是穿有金剛杵的圖騰，可以多拜觀世音菩薩。

▎屬牛／感情糾紛容易被踢爆

本月有小耗星，容易花大錢破財。屬牛的人容易犯小迷糊，建議把重要的待辦事項筆記下來，不要光憑感覺、印象做事，不然會容易丟三落四，造成財物損失。工作上小迷糊，可能造成業務疏失，甚至還要賠錢。

屬牛的人本月莫名支出較多，要記得做好「節流」計畫。不要急著開源，時運不濟時候節流比開源更好，建議掌控好金錢，保持清晰頭腦，不要貪心，不要期望事情一次到位完成，按部就班不容易出錯。

屬牛的人本月容易有穢氣，如果經過磁場不好的場所容易沾染穢氣，如果本身體質較敏感，更要特別小心，尤其小孩或長輩更要多小心，半夜不要去磁場陰的場所，例如半夜去山上玩、鬼屋探險都要避免。屬牛的人不要輕易去承諾別人或是挑戰禁忌，不要逞口舌之快，不要太鐵齒不信邪。

屬牛的人起心動念很重要，感情方面要潔身自愛，尤其有對象的人，更要謹守朋友界線。建議本月要斬斷脫離不正當的情感關係，否則容易被產生糾紛，被踢爆甚至名譽受損。

屬牛的人想開運，可以多穿戴紅色衣服或飾品，「一紅擋九災」，可以戴紅繩，粉晶；紅瑪瑙，甚至血珀。多祈求文殊菩薩，智慧劍幫你斬斷煩惱絲。

▎屬龍／注意車關別貪快

屬龍的人本月是「先遇難後呈祥」，會有很多事情出現、障礙爆多，但有障礙是好事，因為看似太順利反而隱藏失敗的危機。這些障礙出現，正好是要提醒屬龍的人快處理，大事化小、小事化無。

例如，有些障礙是身體病痛，正好快去健康檢查，早期發現早期治療。有些障礙是和朋友間的合作關係，正好趁機發現其中的陷阱或是開啟好的機會，「一切都是最好的安排」。

本月屬龍的人要注意車關，開車、騎車、走路、車子的保養檢查都不要輕忽，該花的錢不能省。這個月容易有交通意外、災害、爬高爬低工作都要注意SOP，別貪圖一時方便，反而讓自己受傷。

屬龍的人想開運可以多穿紅色系的衣服或飾品，可以帶血珀、粉水晶、紅瑪瑙、綁紅繩，也可以多拜土地公，得到加持祝福，捐血也可以，救人又積德。

▎屬馬／多小心刀光劍影

屬馬的人工作上會有兩種命格，有些人本月會有新的任務、新的突破，要去承擔一些責任，會覺得比較累。另一種是工作上被迫需要變動，甚至有職場上的不合理、辛苦的地方。

屬馬的人可多去學習第二專長、斜槓人生，激發不同的思維。本月事業宮受到影響，有些屬馬的人會去學習、斜槓人生，對事業有新規劃，對工作有新想法。建議如果是熟悉的公司環境，暫時先停在原本的工作崗位，如果是被迫要調動、更換就順其自然，到了下半年或明年會有好機會等你。

屬馬的人要多注意刀光劍影的事情，注意跟金屬器具使用上的安全問題。屬馬的人容易有壓力型的消費，但是建議不要過度消費，可以去旅遊、購物，只要量力而為，轉換心情都能開運。

屬馬的人想開運，建議多穿戴綠色系衣服或飾品，戴綠珀、綠水晶、綠幽靈，也可以去拜綠度母。

▎屬猴／留心被人當槍使

屬猴的人本月會特別想去挑戰、改變人事物，因為屬猴的人天生吃軟不吃硬，也很重視原則。本月就算很想挑戰體制，還是建議先不要，不要想去改變別人、環境、制度，改變自己比較快。

屬猴的人本月很容易受到別人利用，因為你重義氣、敢直言，容易被大家推派去發聲，但當心這樣做會害到自己，當你強出頭表達事情，到後面迴向給你的會是災難、很煩躁的事情，還可能「公親變事主」。

屬猴的人本月要把聰明要昇華成智慧，不要一時激動，聰明反被聰明誤。本月也容易有血光、官非的的問題，交通方面要多注意，身體狀況不好別勉強開車，另外耳根子不要太硬，不要太強出頭，當心被別人慫恿去做事情。

屬猴的人想開運可以多穿戴黃色、金色系的衣服飾品，例如黃水金、蜜蠟、金珀，可以多拜觀世音菩薩。

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