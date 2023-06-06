芒種來了！命理師揭6大禁忌 「剪髮」未來一年財運大減

芒種節氣每年大約會是在國曆6月6日，芒種到來也代表夏天到了，將會迎來又燥又熱的節氣，同時芒種也象徵大麥，小麥，穀物都發育成熟農民辛勤搶收的日子，也是芒果盛產的時刻，因此稱為芒種，也有人將芒重稱為忙種。

這段時間天氣燥熱易怒，小孟老師建議多喝綠豆湯、桑葚、黑棗汁能退火。

芒種6大禁忌

1、不宜喝太冰：

芒種天氣過熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目炫，或者產生耳鳴。

2、不宜吃芒果：

芒果容易引起溼疹，過度食用會讓身體癢或引發皮膚過敏，因此愛吃芒果的朋友僅量避免，不宜食用過量。

3、不宜洗冷水澡：

芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，切忌務必保持溫度適中，以免身體刺激過大，引起感冒。

芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在此日剪髮代表未來一年你會很清閒，財運會減少。

5、四種人沖煞：

芒種當日沖猴與牛，魔羯座與水瓶座，這4類人不宜前往較陰的地方，或者到海邊以防止煞氣沖入，影響到身體。

6、不要浪費米糧：

芒種為農夫辛苦栽重日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。

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