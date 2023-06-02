聽新聞
test
0:00 / 0:00
下周生肖運勢／雞貴人出現、馬事業別躁進、豬愛情運旺
命理專家曼樺老師分析，6/4-6/10各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。
【事業運前三名】
NO1.馬
本周運勢繼續維持不敗，仍為第一名。在新事業上不宜妄進，作好妥善規劃與實踐步驟，自然水到渠成。
NO2.蛇
本周運勢躍升，為第二名。計劃已久的案子，一步一腳印，勿操之過急。努力的人會有收穫的。
NO3.雞
本周運勢小幅上升，為第三名。業務出現轉機，曙光出現。也許願意嘮叨你的人，才是你此時的貴人。
【財運前三名】
NO1.馬
事業運翻升，帶動財運收入。最近忙碌不堪，還好你願意帶動新進，以及同業一起，擴大影響力。
NO2.雞
突然來的業務，源自於口碑。路遙知馬力，服務業更是如此，維持一定的品質，收入也是會細水長流。
NO3.豬
凡走過必留下痕跡。人脈的建立也是如此，魚幫水，水幫魚，一加一大於二，沒有獨大，只有合作才有開闊的未來。
【愛情前三名】
NO1.豬
愛情運上升，沒有一個人是完美的，情人眼中出西施，只要對方喜歡，不必去在乎世俗的他人眼光。
NO2.馬
愛情運甜蜜，男友向你求婚，你認真思考這一段從欣賞到喜歡，從喜歡到愛，從愛變成習慣而成家人的感動。
NO3.雞
雖然目前單身，但是你的整體狀態良好，積極安排自己的時間，保持獨立 ，不糾纏與你曾有感情的異性。
【健康前三名】
NO1.蛇
健康運不錯，在物欲充滿時，心必須平靜下來，才能不受酷暑加重影響，浮躁不安，影響心靈健康。
NO2.雞
健康運不俗，要健康美麗，早上的九點到十一點，是脾臟最活躍的時間，也是最需要適量補充飲水的重要時刻。
NO3.馬
健康運不錯的同時，氣溫高升，要瘦得健康與美麗，多吃些蘋果準沒錯， 三餐定食，在飯後來杯山楂茶更能幫助消耗脂肪。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言