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下周生肖運勢／雞貴人出現、馬事業別躁進、豬愛情運旺

旺好運／ 曼樺老師
圖為夏天到了，有些生肖下周特別好運。圖為示意圖。圖片來源/ingimage
圖為夏天到了，有些生肖下周特別好運。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，6/4-6/10各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.馬

本周運勢繼續維持不敗，仍為第一名。在新事業上不宜妄進，作好妥善規劃與實踐步驟，自然水到渠成。

NO2.蛇

本周運勢躍升，為第二名。計劃已久的案子，一步一腳印，勿操之過急。努力的人會有收穫的。

NO3.雞

本周運勢小幅上升，為第三名。業務出現轉機，曙光出現。也許願意嘮叨你的人，才是你此時的貴人。

【財運前三名】

NO1.馬

事業運翻升，帶動財運收入。最近忙碌不堪，還好你願意帶動新進，以及同業一起，擴大影響力。

NO2.雞

突然來的業務，源自於口碑。路遙知馬力，服務業更是如此，維持一定的品質，收入也是會細水長流。

NO3.豬

凡走過必留下痕跡。人脈的建立也是如此，魚幫水，水幫魚，一加一大於二，沒有獨大，只有合作才有開闊的未來。

【愛情前三名】

NO1.豬

愛情運上升，沒有一個人是完美的，情人眼中出西施，只要對方喜歡，不必去在乎世俗的他人眼光。

NO2.馬

愛情運甜蜜，男友向你求婚，你認真思考這一段從欣賞到喜歡，從喜歡到愛，從愛變成習慣而成家人的感動。

NO3.雞

雖然目前單身，但是你的整體狀態良好，積極安排自己的時間，保持獨立 ，不糾纏與你曾有感情的異性。

【健康前三名】

NO1.蛇

健康運不錯，在物欲充滿時，心必須平靜下來，才能不受酷暑加重影響，浮躁不安，影響心靈健康。

NO2.雞

健康運不俗，要健康美麗，早上的九點到十一點，是脾臟最活躍的時間，也是最需要適量補充飲水的重要時刻。

NO3.馬

健康運不錯的同時，氣溫高升，要瘦得健康與美麗，多吃些蘋果準沒錯， 三餐定食，在飯後來杯山楂茶更能幫助消耗脂肪。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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