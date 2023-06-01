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6月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息？

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6月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息(圖片來源：Shutterstock)
6月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息(圖片來源：Shutterstock)

六月來了，帶著驕陽、晴朗和綠意，與夏天一起徐徐而至。在夏天裡，人們彷彿變得更加活潑和充滿活力，渴望往外走，去追尋自由，尋找更多的美好與驚喜。今天就讓科技紫微網帶著大家一起看看，宇宙在本月準備了哪些能量指引吧！

塔羅解說：
星座運勢不同的是，塔羅運勢更像是一個給我們建議和指導的朋友，為大家提供一個審視自我的視角，從而做到趨利避害，防患未然。願大家都能內心富足，珍惜此刻。

占卜指引：
1、請先深呼吸3次，同時心中默念「我的6月運勢如何？」
2、等待內心平靜後，憑藉直覺選一張牌，記得要選擇對你來說感應最強烈的哦！

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：權杖騎士逆位、寶劍五、聖杯四

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：不與人爭一時長短。

抽到這組牌的朋友，你可能需要注意一下，別在這個月衝動幹傻事。失控的火元素，互相傷害的風元素，以及失落的水元素，都是在提醒你：凡事應三思而後行。

尤其不要因自身情緒失控，而牽連到周圍的人。戀愛中的人，請適當保持空間與距離，就算吵架也要避免舊事重提。另外也要留意職場競爭，不要過於冒進的表現自己，否則會引來妒忌你的職場小人暗中作怪，只須忍一時，也就風平浪靜。本月功課的重點，是要保持冷靜和清晰的頭腦來應付一切。

6月會發生的事：
1、與另一半吵架後賭氣冷戰。
2、買到不符合預期的商品。
3、拒絕一個請求、饋贈或機會。
4、與他人意見不合，難以做出決斷。
5、衝動投資，事後後悔。

牌組2：聖杯皇后逆位、寶劍皇后逆位、倒吊人

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：養精蓄銳，再次出發。

抽到這組牌，意味著本月最重要的就是學會接受一切，並相信一切都是最好的安排。你可能需要做出一些犧牲，或者面臨一些改變，處理一些感情或是家庭的紛爭。尤其抽到這組牌的女性，會受到較大的影響。

然而，你所遇到的並不是壞事。你需要從某種狀態中抽離出來，找回清明的自我，讓自己更冷靜與客觀。在溝通上若固執己見，則難免碰壁。想要更加平穩的發展，本月就需要注意自我調節、控制好情緒，多聽周圍的聲音，避免忽略他人的需求。只要正確面對並積極應對，就能夠獲得成長和收穫。

6月會發生的事：
1、某個比你年長的女性向你施壓。
2、對同事的囂張擴權行為不滿，擺爛對抗中。
3、留意婦科方面的疾病。
4、透過介紹認識了不錯的異性，但你卻表現得十分被動。
5、社交慾望減弱，只想獨處。

牌組3：權杖ACE逆位、死神、寶劍八

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：不要閃躲和逃避。

抽到這組牌的朋友，6月對你而言是一個重要的轉折時期。這是上半年的句號，也是下半年的開啟。工作、生活、財務上的總結與回顧，可能會讓你感到不安，而且顯然你現在還沒有做好準備面對這些結果。倒置的權杖ACE旁出現的是死神牌，點明了客觀環境裡存在著阻礙，你也許需要更多的耐心和行動計畫，才能激發潛力。

對抗挫折與失望是你必須面對的課題。要完成自我成長、獲得進步，就必須要轉型。把「解決問題」放入你的行事考慮中，大膽放棄舊有的想法或習慣，讓自己脫離舒適的安全區，才能獲得新的機遇和經驗。

6月會發生的事：
1、在人際交往或職場上遇到一些麻煩。
2、工作遇到轉變，如調動、跳槽等。
3、一些新的機運將擺在你眼前。
4、必須在決策或行動上做個選擇。
5、下決心戒掉某個不良習慣。

牌組4：愚人、教皇逆位、隱士逆位

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：打破沉悶，讓自己體驗新東西。

本月會有一點辛苦與壓力，可能是與他人的互動中需要你多讓步幾分，但情況還算穩當與順利，而你的脾氣也能夠控制得宜。抽到這張牌的一部分人可能遭遇指責和批評，因而對周圍的一些聲音和價值觀產生反感與抗拒式的行為。

有反抗精神是好事，但放任自己不去做任何改變，可能會造成更大的損失哦。本月尤其適合自我反省，重整旗鼓，再次出發。若能把事情考慮得清清楚楚，就可以自信大膽的去做，但記得要認真一點，再認真一點。

6月會發生的事：
1、因魯莽行事而犯下錯誤。
2、與長輩或上司起衝突。
3、進入一個新的職場環境。
4、在哲學或精神領域裡，獲得體驗和感悟。
5、拒絕他人邀約，只想獨自待著。

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