見不得人好？「最愛幸災樂禍」三星座...第一名外表爽朗內心超自私

天生壞心眼？有一些人就是無法看見別人的成功，很喜歡落井下石。命理網站旺好運分享「這些星座就是幸災樂禍代表？」，快看看身邊的人上榜沒吧！

第三名：天秤座

天秤座有時候內心會有一些邪惡的想法，尤其是想要被矚目或成功的時候，他們會不惜代價往上爬，所以當阻礙他們的人嘗到了失敗的苦頭，對他們來說是會為了別人的失敗而開心。

第二名：處女座

處女座對事情都很要求，因此內心有一股不服輸的心，所以就會格外認真，如果對手失敗了就會非常幸災樂禍，雖然不會浮誇的表現出來，但內心是非常開心愉悅的。

第一名：牡羊座

牡羊座雖然看似豪爽，但對於自己會比較自私一些，而且有一種見不得別人好，主要是因為他們很容易羨慕別人，就會產生出忌妒心，一旦對方失敗，就會開始幸災樂禍。

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