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見不得人好？「最愛幸災樂禍」三星座...第一名外表爽朗內心超自私

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座最愛幸災樂禍，聽到別人過得不好就覺得安心了。圖為說人八卦示意圖。圖片來源/ingimage
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第三名：天秤座

天秤座有時候內心會有一些邪惡的想法，尤其是想要被矚目或成功的時候，他們會不惜代價往上爬，所以當阻礙他們的人嘗到了失敗的苦頭，對他們來說是會為了別人的失敗而開心。

第二名：處女座

處女座對事情都很要求，因此內心有一股不服輸的心，所以就會格外認真，如果對手失敗了就會非常幸災樂禍，雖然不會浮誇的表現出來，但內心是非常開心愉悅的。

第一名：牡羊座

牡羊座雖然看似豪爽，但對於自己會比較自私一些，而且有一種見不得別人好，主要是因為他們很容易羨慕別人，就會產生出忌妒心，一旦對方失敗，就會開始幸災樂禍。

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