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「抱歉了錢錢」買到剁手手5星座！ 雙魚射手花錢買快樂、這2星座全為了面子

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為花錢買快樂，開心購物示意圖。圖片來源/ingimage
圖為花錢買快樂，開心購物示意圖。圖片來源/ingimage

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▎雙魚座

雙魚對金錢比較沒概念、沒邏輯，雙魚心裡會有自己的夢想，希望房子怎樣布置，要過怎樣的生活。所以看到很多東西都想買，都覺得需要。另外，當雙魚座心情不好的時候，除了吃東西紓壓，也會花錢購物讓自己開心一點，雙魚座買的可能都是小東西，但是不知不覺中買太多，很多東西買回家也沒用到，甚至放在一旁。

▎牡羊座

牡羊座平常就很大方，是屬於那種「只要你敢開口，他們就敢給」的人。牡羊座臉皮也薄，到了百貨公司或賣場，只要店員熱情跟他推銷，總覺得不買不好意思。

牡羊對金錢其實是有概念的，知道如何省小錢。但是牡羊座不想讓自己活得太窩囊，想買就買不想委屈自己。牡羊對精品也有迷思，他們喜歡「有質感」的東西，最好是拿出去大家都認識的品牌，這樣是他們愛面子的方式。

不過還好，大多數牡羊座都很會賺錢，他們是典型的「賺多少花多少」的人。但是當他們年長後，開始學會理財投資，可能就不會太揮霍了。

▎射手座

射手座也是對錢沒有概念的人，他們覺得「想買就買」、「錢沒有了沒關係，我再賺就有了」。對射手來說，真的很想要的東西，就一定要買到。

射手座在不同時期，會對不同東西很有新鮮感、有興趣，而且一定要得到。射手有時也會算一下，想要的東西太多，只好「忍一下」，但是他們忍著不買，是會坐立難安的，後來等他們累積忍耐一次爆發，反而花更兇。

射手座覺得，人活著開心最重要，花錢可以得到滿足。射手很會亂買，很多東西一開始很吸引他，會很想要，但買回家都根本不會用，變成無用的裝飾品。

射手座很會幫花錢找藉口，蠻會合理化亂買的行為，有時候他們花完錢會有罪惡感，但馬上又會安慰自己，「沒關係難得對自己好一點」、「人生就是要開心」、「花在自己身上總比花在別人身上好」。

▎雙子座

雙子座其實不算亂花錢的人，只是他們太多變了。雙子座今天喜歡這個，明天喜歡那個，會隨著興趣花錢。

雙子又是好奇寶寶，想嘗試各種新鮮事情。只要今天出了新東西、他沒看過的東西，就會想嘗鮮帶回家，但是當新鮮感退掉了，就會失去興趣，是非常喜新厭舊的人。

雙子座是像風一樣的人，喜歡自由不被束縛，花錢也是這樣。雙子座不只自己愛花錢，逛街時雙子座也很會「勸敗」，很會慫恿親友花錢，不只自己愛花錢，他們也希望別人和他們一起花錢。

▎獅子座

獅子座的花費很多在交際應酬上，他們很愛面子，在朋友聚會上搶著買單也是常有的事。獅子座重視自己形象，也希望給人「他們過得很好的印象」，所以樂於請客做面子，這也是他們花錢最多的地方。

獅子座常會「打腫臉充胖子」，只要有人找他幫忙，就算口袋沒錢，還是會出手幫你。因為天生愛照顧人，所以他們的錢就像水一樣收不回來。

▎天秤座

天秤座對於美的東西毫無抵抗力，只要看到漂亮的東西、美的東西就想要買回家，偏偏這種東西太多了。不管實用不實用，天秤座只要覺得很美就想要，他們會忍不住要把東西買回家。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

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