屬猴將有發財機會？還有這些生肖 未來將迎接驚人好運
你知道未來五年裡，哪一年你將爆發好運嗎？以下這篇文章，將會從未來五年與太歲三合、六合的關係，來看看哪些生肖能在未來五年迎接好運勢。科技紫微網在這裡提醒你，如果你的生肖有在榜單上，一定要注意抓住機遇、順勢而為，才能乘勢而上喔！
農曆2024甲辰年
2024年為甲辰龍年，與太歲三合的生肖為鼠、猴，六合的生肖為雞。故：
生肖鼠、猴的人屬於帝旺三合局大運之年，為最近幾年最吉之年，財旺官旺人氣旺，整年大吉大利，利生子、結婚、開業、升職、加薪，應該好好把握。
生肖雞的運程明顯轉好，六合太歲而化金，對於財運有幫助，容易掙大錢，且會有貴人幫助。尤其對從事金融行業或五行屬金者，運程會更明顯變好。
農曆2025乙巳年
2025年為乙巳蛇年，是生肖雞、牛的三合之年，生肖猴的六合之年。故：
屬雞和屬牛的人在這一年裡各方面都吉利，這也是你們最近幾年裡面運勢最好的一年，實現目標相對容易許多。
2025蛇年既是生肖猴的六合太歲之年，又是刑太歲之年，對人際關係方面有利，貴人助力大。但同時也要注意避免紛爭與官非，此運對於從政者危害比較大。從商之人在此年則十分有利，會有生意自己送上門。
農曆2026丙午年
2026年為丙午馬年，生肖虎、狗與之三合，而生肖羊也是與太歲相合。故：
生肖虎、生肖狗的人處於帝旺之年，是真正的好運年份，各方面都大吉大利。適合發展事業，且利於職場與官場，對於年輕人來說，容易得到更好的發展舞台。同時，此年也適合結婚生子。
生肖羊在這一年裡，能夠迎接事業發展、財富累積方面的好運。適合求子，且生下的孩子還會是自己的六合大貴人，對行運非常有幫助，真正是所謂的貴子降臨。
農曆2027丁未年
2027年為丁未羊年，與太歲三合的生肖為豬、兔，六合的生肖為馬。故：
屬豬和兔的人運勢在此年較旺盛，適合投資、理財、創業、結婚、生子、搬家等等。
屬馬的人於此年開始轉運，此運對於財富的助益比較大，在賺錢和收穫方面會有驚喜，並能得貴人幫助。
農曆2028戊申年
2028年為戊申猴年，為生肖鼠、龍的三合之年，生肖蛇的六合之年。故：
生肖鼠與龍的人在此年官祿運大吉、感情婚姻運大吉、人緣貴人運也大吉，但健康方面則需多加注意，還要小心破財。
生肖蛇的人在這一年與太歲六合，卻也刑太歲，利於求財，不利求官，求官易遇阻。可把精力用在賺錢上，此年有財富貴人出現，且財星高照，為得利之年。
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