每日星座運勢／射手有機會獲主導權 辦事特別順心

2023-06-08

牡羊座

短評：內心的感覺要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★☆☆☆☆】

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

【事業運★★★☆☆】

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

【財富運★★★☆☆】

得財順心、守財難之運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 湖水綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。

【整體運★★★☆☆】

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人。

【事業運★★★★☆】

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

【財富運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 湖水綠

開運方位：正北方向

雙子座

短評：適合與人合作的一天。

【整體運★★★★☆】

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶之間易感受到來自對方的濃濃愛意，為對方著想、付出，有機會獲得更多的愛。

【事業運★★★★☆】

忙忙碌碌，累歸累，卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，快用工作效率去打敗對方。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，談判、交易都易成功。業務工作者把握機會，可有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 水晶紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：寬恕曾經傷害過自己的人。

【整體運★★★☆☆】

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

【愛情運★★★☆☆】

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

【事業運★★★☆☆】

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，適合進，不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-1:00pm 白鋼銀

開運方位：正東方向

獅子座

短評：改變思維模式，提高工作效率。

【整體運★★☆☆☆】

工作上需要接手從未接觸過的新任務，面臨較大的挑戰，繼續按照舊有的工作模式很難進行下去，唯有及時調整方法，才能看到成效。因得到另一半的支持與理解，讓你感覺溫暖，再大的困難也能樂觀面對。

【愛情運★★★★☆】

異性緣非常好，單身者有許多機會與異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

【事業運★★☆☆☆】

容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，進財費力、波折多多。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 苔蘚綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：調整策略，就會見到成效。

【整體運★★★★☆】

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

【愛情運★★★★☆】

緣份就在你身邊！單身者想戀愛，應多留意身邊的異性朋友，此刻有人在默默地關注你。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班才會有好心情。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一、兩張樂透試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 朝霞紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：疲勞過度小心生病。

【整體運★★★☆☆】

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

【愛情運★★★☆☆】

奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★★☆☆】

聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。

【財富運★★☆☆☆】

在投資上不可衝動出手。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 祖母綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：不積跬步，無以致千里。

【整體運★★★☆☆】

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點困擾，又有點疑心病呢！不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力的改變，多少會引發不滿的情緒。

【財富運★★★★★】

錢財貴人不少，有利運用人際關係，有機會從多方建議獲得賺錢管道，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 琉璃銀

開運方位：正西方向

射手座

短評：越有挑戰，越能激起你的興趣。

【整體運★★★★★】

投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的景象。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多瑣碎小事也難不倒你。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別的順心，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：別自己難為自己哦！

【整體運★☆☆☆☆】

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停賺錢的腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

【財富運★☆☆☆☆】

易遇金錢問題，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 桐花白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：行動時顯得有些吃力。

【整體運★★☆☆☆】

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

【愛情運★★★☆☆】

單身者希望在事業上能有收獲，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。

【事業運★★☆☆☆】

易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 香檳金

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：關心家人，才能更了解彼此的想法。

【整體運★★★★☆】

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午三點至五點迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

【愛情運★★☆☆☆】

今天你的熱情能很快被點燃，伴侶間多多親密互動，雙方都易體會到久違的激情與感動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊的變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★★】

財運順暢，賺錢不太費力。股票族，可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者，有機會接到訂單；對一般的上班者來說，力量反而不大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 淺海藍

開運方位：西南方向

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