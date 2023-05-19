小滿6大禁忌曝光！「做1事」恐整年財運不順 3生肖工作運旺炸

小滿為5月21日，太陽過黃經60度，此時稻榖逐漸成熟稱為小滿，小滿節氣後氣溫升高，雨水變多因此濕氣變重，大家養生必需去溼，可多吃綠豆、冬瓜、薏苡仁與山藥。清水孟國際塔羅小孟老師也指出，小滿有6項禁忌，並且有3生肖工作運旺到炸，分別是虎、蛇、龍的朋友。

小滿6大禁忌：

1、忌露肚臍：

小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍被涼風或者冷氣吹入，導致溼氣入體影響健康。

2、忌生冷飲料：

小滿天氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈與心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。

3、不要浪費米食：

小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足。

4、禁吃助溼食物：

小滿天禁吃助溼食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦、蟹，以免引發溼疹、風濕疹。

小滿日，晝長夜短，氣溫逐漸升高，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞，若熬夜容易引發便秘，頭髮癢、喉嚨不適。

小滿天氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，因此隔夜菜容易滋養病菌，吃下後容易導致腸胃炎或腹瀉。

小滿3生肖工作運旺炸

TOP 3 ：屬虎／積極主動，追求目標

屬虎的人，你會更加積極主動地投入工作，追求自己的目標，並展現出較強的決心和毅力，有助於得更多的機會和認可，提升你的職業地位和發展空間。

TOP 2 ：屬蛇／領導力強，開拓事業

屬蛇的人，你可能會更加自信和堅定地追求自己的目標，並在工作中展現出強大的領導和決策能力，此外也有機會與跨國公司、外國合作夥伴或國際性項目合作，從而開拓新的事業機會和職業發展空間。

TOP 1： 屬龍／名聲提升，晉升加薪

屬龍的人，你的溝通和人際關係能力有機會變得更好，在職場上可得到不錯的名聲和社會地位，能因此得到更多的機會，例如新的工作專案、晉升或加薪等。

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