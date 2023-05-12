大樂透飆4.3億！命理師點4星座4生肖「偏財運旺盛」開運方法曝光

下班快衝去買一張！大樂透連槓15期，今(12)日頭獎上看4.3億，水孟國際塔羅小孟老師也指出，有4個星座、3個生肖財運最旺，命中有福報搭配老師所說就會中大獎，千萬不要錯過了。

Top4：天蠍座

木星落在天蠍座，顯示天蠍座財運過人，偏財運旺盛，若想要抱得頭獎建議周五下午3:00到5:00喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面「陰」代表是冷水，冷水也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。

Top3：牡羊座

海王星落入牡羊座，顯示牡羊座這兩天大發橫財的機率很強，偏財機率很旺盛，若想更加強偏財運勢，建議你可以準備一個碗，這個碗裡面加粗鹽、綠豆、紅豆，然後再加水，再用一小片樹葉沾碗裡的水，就可以幫你淨化、而且可以提升你下注的靈動力。

Top2：金牛座

金牛座太陽進入本命宮財星籠罩，財氣可望一飛沖天，小孟老師建議，下注前可用一個紅包袋，用剪刀在紅包袋上方剪一個小圓圈，再帶著它去下注，很快地你就會招來正能量，讓你的偏財運亨通。

Top1：雙子座

雙子座天王星，顯示你能有突發財運產生，財氣能夠灌住全身，建議雙子加強偏財運的方法就是在下注前準備紅包袋，且紅包袋上方用簽字筆畫上五個三角型，象徵五路財神，然後再放入3顆小石頭，放進去之後就把紅包袋摺起來，帶到投注站下注，五三角象徵五福臨門，3顆石頭代表三陽開泰，另外5加3等於8，也代表今日要發發發。

開運時辰：

中午11：00-下午15：00

晚上17：00-19：00

財運方位：

正東方

建議可尋找住家或辦公室東方的投注站下注會更有財運。

財運旺生肖：

豬，鼠，牛，馬