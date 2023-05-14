殺破狼週運勢／處女遇強勁競爭者 天秤感情遇到瓶頸

殺破狼2023年5月15日～5月21日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，木星進入金錢宮位，同時新月發生在金錢宮位，會有穩定的被動性收益進帳，生活更為富裕。某些白羊座則是薪資獲得調整。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的理財能量。

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，家庭成員之間不愉快的問題獲得化解，彼此心結打開。某些白羊座會換新生活所需的家電、傢俱，居住生活品質也煥然一新。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到冥王星與木星影響，戀愛對象控制欲太強，兩人常常引起爭執。單身的白羊座會花很多錢追星，卻會發現經紀公司不公不義的潛規則，讓你十分憤怒。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星與木星影響，加入某些團體被強迫捐獻，或是購買沒用的東西。某些白羊座會被酒肉朋友佔便宜，自己先把金錢墊出去，對方卻假裝忘記沒這回事。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，木星進入命宮，新月亦發生在命宮，同時金星在面試宮位行進，面試運頗佳，會順利尋求到待遇良好的新工作。工作穩定的金牛座，職務會在此時升遷，薪資與待遇獲得調整。新月期間，許下任何願望都可獲得實現。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，此時出門遊玩，行程與食宿都十分高級，旅途會非常愉快。某些金牛座會需要出差，會因為特殊身份，在許多服務上獲得升等待遇。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到太陽影響，陷害自己的小人現形，可能是自己平日十分信任的朋友，為之震驚。某些金牛座則是被長官、上司指摘自己的缺失，感到無地自容。

健康運方面，木星進入命宮，與水星、太陽、天王星齊聚，免疫系統較差，感冒狀況一直都不見痊癒，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸…等症狀時須特別留意。飲食要稍微節制，有發福的傾向。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，木星進入心靈宮位，同時新月發生在心靈宮位，會遇見人生中重要的靈魂伴侶，靈魂獲得救贖。新月期間，可許下與感情、心靈有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，會收到一筆為數不少的報酬，生活較為餘裕，想特別吃些昂貴的美食，買些奢侈品犒賞自己。某些雙子座則是會獲得調薪，收入增加。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到太陽影響，轉換工作領域不順利，專業能力受到挑剔，對於未來感到迷惘。某些雙子座正承接重要的職務，但吃力不討好，動輒得咎，甚至遭受上司陷害，每天上班時感到步步驚心。

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具故障率高，不斷需要維修，並且要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，即便搭乘大眾運輸工具時也容易遇到技術不佳的駕駛者，這段時間需特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮行進，會有許多人對你表示好感，桃花旺盛。情感對象對自己較為體貼，覺得幸福。戀人未滿的關係也會在這段時間有所進展，對方或你會表白成功。

人際關係方面，木星進入人際關係宮位，會與社經地位較為富裕的人士成為朋友，並獲得對方的幫助。新月發生在人際關係宮位，可在新月期間許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

健康運方面，在命宮的火星受到在疾厄宮位的冥王星影響，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。某些器官容易發炎，特別是泌尿系統方面的問題，並要小心人身安全。

學業運方面，海王星與土星齊聚在學業宮位，學業遇到瓶頸，某些科目使你難以理解、突破，對於未來感到茫然，會思考是否該轉換科系。某些巨蟹座則是遇到嚴格的指導者，學業壓力過重。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，木星進入志業宮位，同時新月發生在志業宮位，會轉換到環境較好、組織較大、待遇極佳的單位服務。工作穩定的獅子座，則是獲得升遷。新月期間，可許下有關工作、成就、事業方面的願望，可獲得良好能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到火星與木星影響，情感對象喜怒無常，覺得兩人關係走到了瓶頸。某些獅子座過度的掌控慾，使對方感到困擾，會想分開生活一陣子。

金錢運方面，海王星與土星齊聚財務宮位，會與家族或是有金錢往來的人士產生財務糾紛，甚至需要尋求司法管道討回公道。有投資習慣的獅子座，資金被套牢在投資市場，無法設下停損點，只能等待指數慢慢漲回。

健康運方面，火星進入命宮，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。工作十分忙碌，有過勞的傾向。火氣較大，會起疹子、長痘痘，或是嘴破。這陣子要特別注意人身安全。

處女座：

整體運勢

學業運方面，木星進入學業宮位，同時新月亦發生在學業宮位，會興起到海外留學、交換學生，或是到更好的學校深造的念頭。還是學生的處女座，會獲得優異的成績畢業或升級。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好能量幫助。

遠行運方面，木星進入遠行宮位，同時新月亦發生在遠行宮位，會在此時有機會移民海外，或是到國外生活，某些處女座則是會計畫一段時間較長的旅行。新月期間，可許下與遠行相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到在人際關係宮位的火星以及在專業能力宮位的木星影響，職場小人多，而且缺乏常識，常常質疑你的專業，某些處女座則是遇到強勁的競爭者，工作能力遭到否定。

感情運方面，土星與海王星齊聚感情宮位，對愛情的要求過高，失望也越高，渴望尋求一個靈魂伴侶，或是被人疼愛，但始終得不到正面的回應，使得雙方關係也越來越淡薄。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，木星進入財務宮位，同時新月亦發生在財務宮位，會因繼承、理賠獲得一筆資產。有投資習慣的天秤座，會重新規劃財務佈局，再進行投資，後勢可期。新月期間，許下財務、投資相關的願望，可獲得新月的能量祝福。

遠行運方面，太陽週末進入遠行宮位，即將有一個遠行計畫，週末可能就要出發，可獲得一段愜意輕鬆的假期。某些天秤座則是會需要到海外出差，差旅待遇極佳，也會有餘裕的時間遊覽當地。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到火星與木星影響，與戀愛對象對未來的規劃差異很大，價值觀也有很大的落差，自己也有過多的堅持，雙方情感遇到瓶頸。

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，目前的工作狀況十分不穩定，工作量繁忙時，嚴重過勞，有時又閒到發慌，渴望能每天規律生活，但這似乎是一種奢求。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，木星進入感情宮位，同時新月亦發生在感情宮位，與情感對象有走入婚姻的打算，雙方對於未來都有共識。新月期間，可許下與感情、婚姻有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，會規劃一個短期的旅行，食宿與行程都十分奢華。某些天蠍座則是因為參加偶像的演唱會而飛到海外，或是出國參與一個特殊的活動。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到火星與木星的能量影響，家人較為固執，對於你所決定的事情不太滿意，可能因此與親人冷戰，或是乾脆離家出走，許多事情先斬後奏。

工作運方面，火星進入志業宮位，業務量大幅增加，即將進入非常忙碌的季節。某些天蠍座則是對於上司的決策感到不滿，會使用較為強烈的方式抗議，直接與老闆吵架。

射手座：

整體運勢

工作運方面，木星進入工作宮位，同時新月亦發生在工作宮位，會轉換到新的單位，職務升等，職場環境較佳，待遇也比較好。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與曖昧對象的關係明朗化，彼此都在等待對方表白。感情穩定的射手座，喜歡的人最近比較直接與熱情，雙方關係也會朝向樂觀的方向發展。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星受到疾厄宮位的火星以及進入健康宮位的木星影響，到外地旅遊時感到水土不服，容易吃壞肚子，生病、受傷，又找不到醫生治療，行程整個受到影響。

健康運方面，木星進入健康宮位，同時新月亦發生在健康宮位，與水星、天王星齊聚，健康狀況不佳，免疫系統較差，容易受到病毒感染，造成呼吸系統發炎。新月期間當心吃壞肚子，女性則要注意婦科方面的問題。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，木星進入戀愛宮位，同時新月亦發生在戀愛宮位，與曖昧對象關係明朗化，兩人終於正式交往。感情穩定的摩羯座，有懷孕的跡象，或是會收養毛小孩。新月期間，可許下與戀愛、孩子有關的願望，會受到新月的祝福。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到木星與火星影響，會為了戀愛、結婚、追星、小孩、寵物、娛樂…..等相關事務，不惜負債，也要將這些事辦得體面。某些摩羯座則是生活開銷暴增，感到吃不消。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，火氣較大，容易長痘痘或是口腔發炎。這段時間需特別注意人身安全，切勿涉入危險的行動與區域。

溝通運方面，土星與海王星齊聚溝通宮位，許多簡單的事情常被邏輯混亂的人士搞得很複雜，常造成你溝通的困擾。某些摩羯座則是受到許多委屈，卻不被容許說出口。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，木星進入家宅宮位，同時新月亦發生在家宅宮位，生病的親人身體逐漸痊癒，感到欣慰。某些水瓶座家中正在籌辦喜事，或是會購買新的房地產，新月期間，可許下與家庭、住宅有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星在工作宮位行進，目前正執行一項光鮮亮麗、受人注目的任務或案件，相對而言較為繁忙。不過工作都朝向愉快的方向發展，在職場會是感到輕鬆的。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，受到冥王星與木星所影響，與情感對象發生不愉快的問題，各自都有自己的堅持，無法協調，會因此長時間冷戰，甚至分手。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，常常跟團購買一些不那麼需要的東西，還不到月底，錢就不夠用了。某些水瓶座則是感受到經濟壓力越來越沈重，生活花費變多，薪水卻沒有增加。

雙魚座：

整體運勢

學習運方面，木星進入學習宮位，同時新月亦發生在學習宮位，會開始學習新的科目或技能，可遇到優秀的指導者，使你很快就能夠開竅。新月期間，可許下與學習、考試有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在戀愛宮位行進，被喜歡的人疼愛與呵護，感到十分幸福。單身的雙魚座，會被一個對象煞到，生活裡都是他，不過對方可能是偶像明星或是一個毛小孩。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，工作量開始增加，每天都有忙不完的事要處理，常常需要加班，身體逐漸感到過勞。某些雙魚座則是與職場的人溝通不良，脾氣變得浮躁，常與人吵架。

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，火星又進入健康宮位，會是身心靈能量大量消耗的時期，這段時間需注意血光之災，容易發生意外傷害。皮膚、筋骨、牙齒出現一些小毛病，需要長時間矯治。睡眠品質也較為不佳。

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