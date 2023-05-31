每日星座運勢／天蠍果斷的解決感情 可避開爛桃花

2023-05-31

牡羊座

短評：貪小便宜易得不償失。

【整體運★☆☆☆☆】

今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，別庸人自擾。有利獨處，調適情緒和心態。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，問題很多，搞得自己烏煙瘴氣，務必讓自己冷靜，不然容易發飆喔！

【財富運★☆☆☆☆】

情緒低落，一旦發生損失則恐輸了銀子、賠了心情。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

金牛座

短評：經營愛情需要智慧。

【整體運★★★★★】

已婚者與伴侶明白了愛情，所以彼此間的揶揄也會變成一種幽默；理財上易獲指點，再融入自己的心得，投資收益會增多；工作上即使遇到困難，也能經由請教有經驗的同事或上司而得以解決。

【愛情運★★★★★】

情人、配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

【事業運★★★★☆】

溝通協調能力彰顯的日子，有利與客戶、同事談判、溝通，過程順暢，結果令人喜出望外。

【財富運★★★★☆】

容易獲得賺錢良機的日子，身邊不乏貴人幫忙，應好好運用這些機遇和助力。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 寶石藍

開運方位：東南方向

雙子座

短評：與人交流應注意方式與方法。

【整體運★★★☆☆】

對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，用對方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再來投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。

【愛情運★★★☆☆】

保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，你會發現事情並沒有想像的那麼沉重複雜。

【財富運★★☆☆☆】

今日開銷大，不妨趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：稍做改變就會有不錯的收獲。

【整體運★★☆☆☆】

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。

【事業運★★☆☆☆】

與人交往時帶有強烈的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 墨玉綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：情緒較為安定，能靜心思考問題。

【整體運★★★☆☆】

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。

【事業運★★★☆☆】

易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：欲速則不達！

【整體運★★★★☆】

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

【愛情運★★☆☆☆】

悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

【事業運★★★★★】

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。

【財富運★★★★☆】

在投資上，與異性合作比較有勝算。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 琥珀橙

開運方位：東南方向

天秤座

短評：偶爾也要自己掌握主導權。

【整體運★★★☆☆】

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

【愛情運★★★☆☆】

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想要偷懶不想做事；聽聽音樂，走動一下可能會好一些！

【財富運★★★☆☆】

別做白日夢，要麼就努力多賺一點，不然就節儉一點囉！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 祖母綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：決斷需要理性。

【整體運★★★★☆】

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

【愛情運★★★★☆】

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：可別把愛情當遊戲。

【整體運★★☆☆☆】

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

【愛情運★★★☆☆】

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

【財富運★★☆☆☆】

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 石榴紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：虛心學習朋友們的投資心得。

【整體運★★★★☆】

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風會在今天讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才可望突破、心想事成。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！

【事業運★★★★☆】

工作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

【財富運★★★☆☆】

花錢應量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 檸檬綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：學習積極性很強。

【整體運★★★☆☆】

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握，你會發現意想不到的樂趣！

【財富運★★★☆☆】

把握好大方向，穩中求進步。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：朋友就是你的開心字典。

【整體運★★☆☆☆】

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！

【事業運★★★☆☆】

工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。

【財富運★★★☆☆】

易因思慮不周而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 香吉士黃

開運方位：正東方向

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