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犯了恐衰整年！清明節「10大禁忌」碰不得 切忌拜4種水果

聯合新聞網／ 文／小孟老師
圖／ingimage
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明天(4月1日)開始就是清明連假了，不少人會去掃墓祭祖緬懷先人，命理專家小孟老師指出清明節有10大禁忌要注意，像是別進出老宅、掃墓的注意要點，如果犯了恐怕會對祖先不禮貌，讓自己惹禍上身，千萬要避開。

1、不要隨意進出老宅：

民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。

2、掃墓最好下午5：00前完畢：

掃墓要記得早上9：00-下午3：00最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5：00後為陰陽交界時間比較容易遇到不潔之氣。

3、不要去有祖先牌位的朋友家：

清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4、掃墓完不宜直接回家：

掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。

5、清明節禁慾、禁打麻將、禁喇叭聲太大：

家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事，打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。

6、4種水果不要拜：

不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）

7、不要買鞋：

因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。

8、在墓地不要拍照：

到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9、清明當天生日者不要掃墓：

清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。

10、不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

清明節 禁忌

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