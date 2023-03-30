比拜拜還靈！12星座日常生活「小轉念大好運」4招曝光

火星進入巨蟹（~5/20），最大的影響就是「情緒波動」。不論是家庭、生活領域、感情關係、工作，關於「安全感」的議題將會成為擾亂你心弦的主要課題，而你卻沒有動力主動求助、呈現擺爛就好的狀態！加油，我們還有一個多月的時間要撐過去，身為一個「管很大」的星座專家，今天提供4個關於「免費日常使用的轉念好運法」提供給各星座，不用捐香油錢，記得幫我分享（臉書或限動）至少一次即可。

★提高自己說話的語氣，高兩度即可。

沒有人能抗拒具有「生機感」的人，這是真的！有時候我在看線上直播，這個求助的粉絲問題能不能解決，端聽他講話的語氣、聲調就可以想像他過的生活是怎麼樣。在容易浮躁的日子裡，不妨從「聲音高度」、「放慢速度」來提高自己的能量。例如，在開會前先去吞顆喉糖，等下準備用字正腔圓的方式，一字一句地表達出自己的想法，而不是含糊帶過！

講話沒元氣，非常容易營造「黑暗氛圍」，無形中變成人際防護牆，沒人敢靠近。所以，留意自己的說話方式，很重要喔。

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★被對方打槍，只代表我認識的人不夠多。

如果你的對象不喜歡你、老闆常常diss你，我除了會檢視自己的行為之外，已經不會再另外多做任何事，包括責怪自己。連假要到了，準備約會的對象，我也只會挑跟我互動熱絡的人、願意主動幫我訂餐廳的人，至於我問過他一次他沒什麼回應的，那我就不會問了。為什麼了？

因為我認識的人夠多啊～～～哈哈哈哈哈。所以大家一定要突破自己的「流量入口」，認識人一定要走先走「量」再走「質」，就不會嚶嚶嚶那麼多事了！

他不喜歡、他不認同你，只能代表我認識的人不夠多，所以才會在意他的想法，並不代表我很差。只要我遇到見過的人夠多，總會遇到會欣賞我這款的女孩紙的呢！

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★打扮亮麗出門，關注自己的需求。

春天總是特別煩躁，皮膚過敏又容易長痘，想睡又覺得臉好腫，吃多又開始發胖。人生就是在這種無限迴圈下，開始對自己感到不自信。長痘就長痘吧，但我還是要穿得漂票亮亮出門，約會還是要盯著對方的眼睛看，因為我只在乎自己啊。我先打扮的漂亮、可愛、迷人，讓整個氛圍都因為我而開始騷動，心情自然就會開心起來！

跟姐妹們的聚會也是如此瘋狂，吃完重慶烤魚就拿起酒瓶唱起「海海人生」跟「雙人枕頭」，整個氣氛chill，大家出來就是圖個開心，沒有要認真說叫喔！

👉推薦給太陽、上升落在 #白羊座、#獅子座、#天秤座 的你。

小瑜老師建議太陽、上升落在白羊座、獅子座、天秤座的人，放下內心不安，先打扮亮麗出門吧。圖片來源/ingimage

★老天爺現在給我的，就是最好。

我們常常討論「#配得感」，這件事在我眼中沒那麼難。我認為老天爺現在給我的，就是最好的，所以我不會跟過去做比較，也不期待未來多美好，我只覺得現在老天爺分配給我的工作、家人、朋友、約會對象，就是最適配「現階段的我」。所以，只要他開啟與我的關係，我就配得上。

無論對方是明星還是富豪、帥哥美女還是什麼人，他的光環有多強，都不關我的事。因為他現在出現於我的生命當中，就代表我跟他會有段故事，而這個故事是走短篇散文，還是長篇論文，就端看我們的緣分。

所以他選我，我也正好選了他，就證明我們是老天爺在綜合考量下，現在彼此最適合遇見的對象。（適用於任何關係與環境）

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實踐這四個tips，你一定會感覺與這個世界兩情相悅、稱心如意，恩恩愛愛、長長久久。以下開放給你們讚嘆媒人小瑜：

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