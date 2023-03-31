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4月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息

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4月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息(圖片來源：Shutterstock)
4月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好消息(圖片來源：Shutterstock)

4月，是萬物復甦的月份，也是一年生命能量最強的時候。這種時期，最適合進行需要開拓、出力的計畫了。你有什麼計畫要實行嗎？在這充滿希望的月份裡，又會有怎樣的運勢起伏？趕快跟著科技紫微網，一起來看看本月塔羅為我們帶來哪些指引吧。

【提醒】塔羅運勢占卜與星座運勢不同，它更像是一個給我們建議和指導的朋友，為大家提供一個審視自我的視角，從而做到趨利避害，防患未然。

占卜方式：
1、請先深呼吸3次，心中默念「我的4月運勢如何？」
2、等待內心平靜後，憑藉直覺選一個數字，記得要選擇對你來說感應最強烈的哦！

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：惡魔逆位、聖杯騎士逆位、星幣騎士

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：一步一個腳印

本月似乎有許多未完成的事情等著你去做，但貪玩和懶散的心情還會在月初纏住你一段時間。不管是立志早起，還是日復一日地堅持某個習慣，看起來都有點難度。雖然你已經雄心勃勃地列出了待辦清單，但整體進展就是會比較緩慢。

職場上，本月會遇到一點麻煩。可能目前的職位早就無法滿足你的需求，若與某個同事或上司溝通不順引發衝突，就會成為離職的導火線。最好不要衝動行事，騎驢找馬才是比較好的方法，若能等到月末再行動，不難找到薪資更優渥的工作機會。

月底你終於理清了雜事，能腳踏實地的按照計畫執行工作，還有機會成為上司眼中值得信任的工作夥伴。另外需注意，處理感情問題不能老是像個呆頭鵝，雖然你是那種充滿責任感的可靠伴侶，但多點浪漫的情趣，能讓感情更融洽，生活也能多點甜味。

4月會發生的事：
1、食慾大開，胃口很好。
2、單身者結束一段曖昧不清的關係。
3、與同事溝通出問題，雙方出現歧見。
4、與人約定好的事被擱置了。
5、消費超出預算，開始用心於理財規畫。

牌組2：權杖二逆位、聖杯皇帝逆位、魔術師

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：人生不是所有時刻都需要理智。

那些讓你猶豫不決、裹足不前的事情，在本月都將有積極的進展，看起來莽撞的決定卻能為你帶來新的轉機。就好像不小心上錯了車，卻意外欣賞到從來沒見過的風景。所以大膽去做吧，誰知道等待你的是什麼風景呢？

本月中旬以前，你很難不去理會內心的搖擺、痛苦、糾結、甚至是愧疚。或許你還沒有從上一段感情中走出來，然而，與其梗在心裡，不如一吐為快，才能把過去拋開。不管是在職場上、親密關係裡、還是家庭生活中，假若你的內心積壓了許多情緒，釋放出來是最好的解決之道。

月末，這一切都將豁然開朗。你會感到束縛鬆開，一身輕盈，身邊還會出現志同道合的人。在與人溝通的過程中，你不但能平復心情，還會確立新的目標，進入新的階段。這應該就是禍兮福之所倚吧。

4月會發生的事：
1、外派出差。
2、與男性長輩或上司在溝通時出現歧見。
3、結束一段遠距戀愛。
4、原本覺得吃力的工作，多能順利完成。
5、萌生經營副業的念頭。

牌組3：星幣三逆位、星幣七逆位、寶劍皇后

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：獨立思考，保持理性冷靜。

本月要擦亮眼睛，打起精神來面對生活。尤其是遇到合作、協商、共事性質的事務，多會出現意外狀況。職場上要小心隱性競爭，提防身邊躲著小人。若沒有提前做好心理預估或備用方案，有可能竹籃打水一場空，前期的努力都會白白浪費。

寶劍皇后象徵的是你本月所需要的力量——理智的頭腦、清晰的思維，不受外界干擾，做出最正確的判斷。投資方面，不要聽風就是雨，小道消息不可信，切勿因一時的得失而亂了陣腳。

總體來說，本月要具備從混亂局面脫身的能力，脫離消耗你的朋友或團體。想要成長，有時候需要付出的代價就是割捨一部分拖累你的人事物。與其一起沉淪，不如獨自翱翔。

4月會發生的事：
1、一個合作計畫受到擱置。
2、一筆款項會延遲入帳。
3、在競爭中獲利，或得到一個工作機會。
4、出現跟風投資的心理。
5、人情往來的開支增加。

牌組4：星幣四逆位、權杖八、寶劍十逆位

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：不宜冒進。
這個月你有些心癢癢，原本固守的習慣或觀念開始鬆動。月初，你會發現自己躍躍欲試地想要去嘗試新鮮東西。當然了，在合理範圍內去體驗新事物，不失為一件好事。

然而本月不適合有大變動，尤其終止或打破自己的好習慣，可不是好事。比如你正執行一套減肥計畫，這時有朋友突然約你吃飯，不要抱著「沒關係，今天先大飽一餐沒什麼，明天再繼續減肥」的僥倖心理，因為你的整個計畫，可能就因為你這一次打破原則而被迫停止。

同理，你需要堅定意志，守住你目前擁有的一切，別因一時新鮮感而貿然做決定。即使當下的工作、感情不是你的最佳選擇，也要問問自己，是否還有其他更合適的選擇？因為寶劍十的出現就是在告訴你，即使現在更換環境，也可能會更糟糕。

4月會發生的事：
1、開啟一場隨興式的旅行。
2、認識很特別的朋友，體驗到很好的交流。
3、工作上靈感不斷，專案進入新階段。
4、注意保暖，有感冒的可能。
5、不宜借錢財給他人，有一定風險。

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