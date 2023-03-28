米薩小姐排行榜／越老越成功3星座！40歲翻紅王心凌「處女座」只排第3

人生像馬拉松，有人少年得志，有人卻大器晚成。星座專家米薩小姐「【星座排行榜】逆天改命星座TOP3｜越老越成功的9個原因，深度解析」影片，分享這三個星座「少時普普、大器晚成，最後人生逆襲，越老越成功」，米薩小姐還舉出這三個星座對應的人物，建議參考太陽、月亮星座，讓我們一起吸收他們的成功特質和心法，過好生活。

<第三名>處女座／代表人物王心凌

特質1／有成全他人的藝術

40歲的王心凌，2022年再度翻紅的「甜心教主」，如果有看綜藝《乘風破浪的姊姊》，就會發現前幾集王心凌幾乎沒有什麼鏡頭，她不爭不搶，尊重團隊意識，也不會有個人英雄主義，鏡頭有點少。

因為有成全別人的意識，讓曾經跟王心凌合作過的人都說她很棒，包括以前的經紀人孫德榮說「你們沒有喜歡錯人」、娛樂記者葛斯齊都說「她人很nice，是很好的藝人」。這種成全別人的特質，一時間可能無法得到關注，但合作過的人會流傳她的真實的品格。

特質2／閉起嘴巴 乖乖練功

王心凌的狀態維持很好，一開口唱歌、跳舞就讓人驚喜，她是很有實力的歌手，但這麼多年來卻沒有特別強調自己的歌唱舞蹈功夫，而是直接在舞台上展現實力，給歌迷驚喜。聽王心凌歌聲就可以知道她的努力，但是她並沒有特別強調下苦功，因為她把這當成藝人的本分，不用特別去提起。

特質3／不疾不徐 沒有關係

王心凌也有好勝心，但她就是先把自己狀態顧好，其他事情急不來。最強的是王心凌能看開，只要她喜歡的事情就會一直做下去，等到機會來臨。處女座對自己很嚴格，但是不爭不搶，又願意服務別人，終究會成功。

<第二名>摩羯座／代表人物張韶涵

圖為2018年張韶涵在台北小巨蛋舉辦巡迴演唱會。記者葉信菉攝影／報系資料照

特質1／只有逼死自己 就會成功

張韶涵其實很享受用意志力達成目標的痛快，她知道在逼死自己之後，就可以享受成功甜美的果實。對張韶涵來說，逼死自己是人格特質，是慣性，對這樣的人來說，成功是早晚的事。

特質2／擁抱創新 不設限

過去張韶涵以高亢的嗓音、勵志性的歌曲給人深刻的印象，但她近幾年的作品卻有很多黑暗的、冷酷的、科技感的元素。對張韶涵來說，創新才有趣，才有深度、廣度，唯有不斷突破自己，才會跟得上時代，永遠在進步。網友說，張韶涵最近的歌用很多不擅長的低音，但表現力又超過了自己擅長的高音，她的進步很讓人驚喜。

特質3／自我動力非常足夠

看張韶涵的星盤，可以知道她最喜歡的是「發光的自己」，發光發熱才不會覺得人生白費。張韶涵不需要別人激勵，她自己會驅動自己，不用別人說就會鞭策自己，絕對是成功一大原因。建議摩羯座多可以嘗試舒適圈外的東西，像張韶涵會追求深度廣度，一直會挑戰新的元素，交出新的成績，一直突破自己，終究會成功的。

<第一名>天秤座／代表人物金.卡戴珊

派瑞絲希爾頓曾（左）在自己節目「千金私廚」邀請金卡戴珊(右)參加，金卡戴珊也接到派瑞絲的婚禮喜帖。圖／摘自IG

特質1／我知道我在做什麼 就算你覺得這樣很蠢

金.卡戴珊的代表作應該是「一家人真人實境秀」，她很清楚知道自己要什麼，不需要別人認同。她的實境秀捧紅卡戴珊一家人，播映權賺很多錢，又播了很多季，她陪伴一代人成長，不管你喜歡或討厭她們，都會認識他們一家人，這是一個蠻強的心態，不畏懼別人眼光。

特質2／正面貴人負面貴人 都是我的貴人

金．卡戴珊有能屈能伸的性格，就算有人罵她，她應該也不在意，因為她可以把這件事視為人生養分，「只要你在意我、關注我，我就贏了」，她的人生受過很多人幫助或抵制，對她來說都沒關係。

就像安娜．溫圖本來很不喜歡他，金．卡戴珊參加Ｍet Gala活動影片還被剪掉，但後來還是讓她壓軸走紅談。從冷眼到追捧，金．卡戴珊走很久，但也看得很開，不會在意別人的冷眼對待。

金．卡戴珊曾經是芭莉絲.希爾頓提鞋、洗腳的小妹，但她不在乎，還為芭莉絲．希爾頓的節目站台。因為對金．卡戴珊來說，那些都是人生歷練，而且她會感謝那些人，「不在乎你傷害過我，只要你現在看得起我，我就贏了」。

圖為美國實境秀女星金卡戴珊（前排左）分享她和家人在大溪地私人小島開生日趴。圖／取自IG

特質3／不怕丟臉 怕沒特色

金．卡戴珊一家人也改變一代人的審美眼光，所謂好看不見得是窈窕身材，金．卡戴珊誇張的腰臀比也一樣很時髦，以前被認為身材比例奇怪，現在反而成為風尚。她的重點是樹立獨特風格，不是follow別人，金．卡戴珊很堅持在走出自己的美感，成為時尚icon，讓別人follow┼她。金．卡戴珊有「雖千萬人吾往矣」的氣勢，我要創造現代人的審美，肅然起敬。

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