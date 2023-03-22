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今起閏二月！專家曝4大禁忌 「3星座」當心有災厄

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
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今年閏二月為癸卯兔年，因此今年共有384天，閏二月落在國曆的3月22日至4月19日，民間相傳一年天數越拉長，象徵長輩越容易減壽，古人會由已經結婚的女兒，在閏二月開始前，攜帶購買豬腳麵線給娘家父母添壽，因此豬腳也能有去霉運的作用。

清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書公布了閏二月期間的4大禁忌，其中三項都和父母有關係，另外金牛座、魔羯座、雙子座的朋友也要特別當心，可能會有災厄，建議可以吃豬腳或是麵線擋災。

閏二月禁忌：

1.不宜對父母發脾氣：

因潤月對父母較為不好，因此不宜在這個月份惹怒父母。

2.禁潤月後送禮：

古人古禮有「做一不做二」的民間習俗，要在閏月開始前送禮或買豬腳給長輩，因此建議今年要在國曆3月22日到4月19日是送禮最佳時機，若可以3月21日更好，搶在閏二月開始前送禮替父母補壽。

3.忌買單一豬腳：

若父母都健在，建議閏二月要成雙成對要買豬前腳，或豬後腳，若只有父親在就買豬前腳，若只有母親在就買豬後腳。

4.潤月不移遷墳：

潤月為一年多出來的日子，因此鬼門不會開，往生者不會出入陰陽界，有要遷墓的人，千萬不可。

3星座當心有災厄

Top3：金牛座／衝擊愛情運

閏二月會波及金牛座的戀愛宮位，要注意跟情人的相處，溝通上易有誤會，雖然雙方都是出於好意，但可能因為溝通不良而傷害到彼此，但也不用太過擔心，小孟老師提醒，記得這段時間內與情人相處時，要常常說些甜言蜜語、時時體諒對方，就能避免上述問題。

Top2：摩羯座／衝擊財富運勢

摩羯的朋友要特別注意，可能會因為粗心，而讓自己有小麻煩，還會搞得脾氣暴躁、心煩意亂，甚至會不小心耽誤到工作會議，或是重要約會，雖然都是無傷大雅的小事，閏二月期間多檢查小細節，就可以避免很多問題，保持心情愉快，此外千萬不可買刮刮樂大樂透。

Top1：雙子座／衝擊事業運勢

雙子座的朋友閏二月容易遇到許多關於事業突破的挑戰，在事業上很容易有一開始簽約不謹慎，導致最後拿不到錢的情況，或是明明是對方的問題，但在溝通上因為沒有做好萬全準備，反而像是自己出包，才會讓事情不順利，這種被反咬一口的狀況可能需要特別留意，處理不好的話就會遇到打擊，凡事多點耐心去計劃，不要因為覺得很煩就虛應故事，小心後果得不償失。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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今年閏二月為癸卯兔年，因此今年共有384天，閏二月落在國曆的3月22日至4月19日，民間相傳一年天數越拉長，象徵長輩越容易減壽，古人會由已經結婚的女兒，在閏二月開始前，攜帶購買豬腳麵線給娘家父母添壽，因此豬腳也能有去霉運的作用。

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