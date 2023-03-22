12星座不能踩的底線！火象是面子、水象「這事」絕對不行

和12星座的人相處，如果不想一直爭吵，一定要知道對方底線在哪。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』12星座不可被碰觸的底線！一碰就再見不聯絡。建議參考太陽、月亮星座，如果是針對感情，也請參考金星。太陽是天生的個性，月亮是隱藏情緒，金星是愛的方方式與喜歡被愛的方式。

▎火象星座 面子最重要

牡羊、獅子、射手

火象星座沒有耐心，做事喜歡速戰速決，不喜歡有話不直說的人。和他們相處不要拖拖拉拉，最好有什麼講什麼，他們很怕麻煩，如果你一直兜圈子不講出真實目的，他們會覺得你在浪費他們時間。

另外，答應火象星座的事情，一定要在期限內完成，因為火象星座個性比較急，一急起來情緒會容易失控。

火象星座很在意自尊和面子，不喜歡輸的感覺，不喜歡被人看不起。火象的人特別逞強，人稱「火象三傻」的牡羊、獅子、射手吃軟不吃硬，不管任何時候，千萬別跟他們硬碰硬。他們脾氣很大，來得快去得快，但也是十二星座裡最不計前嫌、最不會記仇的人，只要情緒過了，自己也會後悔。

和火象星座談事情一定要顧及他們的面子，如果他們覺得面子、自尊受到威脅，自我保護意識會升起，會武裝自己，殺傷力很強，面子自尊是最大底線和死穴，踩到會謝謝再聯絡。

▎土象星座 別逼他改變

金牛、處女、摩羯

土象星座平常看起來沒有脾氣，但如果他們拗起來也是硬梆梆。土象有自己做事習慣的規律和節奏，就算表面上照你方式去做，但很多地方是不會妥協的。

土象星座不能觸碰的底線是「逼他改變」、逼他們接受你的方式，他們超級討厭被逼迫的感覺。你要和他們商量，花很多時間以理服人，如果你用強逼、強迫的，他們會無法接受，會抗爭到底。你要以理服人，和他們相處時，你不能失控，要講理就事論事，如果不講理或情緒勒索是絕對行不通的。

土象通常是「人不犯我，我不犯人」，他們很會隱忍，但你要見好就收，不要覺得他們沒說就是不在意，其實他們只是懶得理你。和他們相處，你做事講話要有分寸，千萬不要軟土深掘，否則他不想忍的時候，他們的殺傷力會又強又猛。

▎風象星座 需要信任尊重

雙子、天秤、水瓶

風象星座看起來很隨和，但其實是12星座最多原則的一群人。很多時候他們表面上隨和、配合度高，只是不想把氣氛弄尷尬，其實他們毛很多。你要順著他們的毛摸。

和風象相處，妳要知道尊重，不要擅自幫他們做決定。不能因為他們隨和，就不先問他們意見，否則你會很容易「驚喜變驚嚇」，這是他們無法接受的。

風象星座需要非常大的私人空間，千萬不要處處限制、規定他們，當你抓越緊，他們會跑越快，每當他們覺得被束縛限制，就會開始反抗。

在風象星座的世界，信任和尊重是非常重要的，如果對方愛猜疑，常常扣對方帽子，風象會馬上逃之夭夭。

▎水象星座 不准冷戰

巨蟹、天蠍、雙魚

水象的代名詞就是敏感還有安全感，他們的愛情友情都需要很大安全感，佔有慾也會比較強，

他們最大的底線就是你可以跟我吵跟我鬧，但不能冷著我、不理我、無視我。水象談感情的時候絕對身心靈投入，愛來得很猛容易失衡。如果你無視他，沒有滿足他，他們會慢慢把心門關上。

水象的人在情緒上反彈是很大的，不發作則已，一發作就難收拾。千萬不要考驗他們耐性。和他們吵架的時候不要用冷戰處理，否則很容易冷到底。

水象也無法忍受欺騙、到處搞曖昧。他們本來就很難相信別人，他們的信任是累積出來的，一旦被欺騙，就很難再跟你坦然相處。很多時候水象知道你在騙他，只是沒有揭穿。千萬別在他們面前玩把戲，是要付出代價的。

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