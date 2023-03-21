4月份生命靈數：3號人財務運勢走低 6號人要桃花請做「這件事」

引用六數指引作為四月的開端：

憂慮仍埋藏在細縫裡，攀住每個片刻的歡愉，

每個笑都只浮在表面，背地裡有一抹陰鬱，

不如，先放掉那些假面，溫柔的看顧自己的心，

別連面對自己，都得虛情假意。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：本週期的思考能力下降，一號人的腦袋在經常卡住的狀態下，可能做出很多錯誤的決策，導致金錢收入、可預期的成果打折，雖說不到全無所獲，但只有自己知道的那種「未如預期」會讓你特別感到沮喪、百思不得其解的感覺是不太好的；

另外在人際方面，也會因為思考的糾結、被困在盲點，與人對話會有點不順，很難取得共識，會有種已經很努力，卻毫無所獲的疲勞感。

因為困境幾乎都來自腦袋運轉失靈，所以一號人在這段時間的解方，是多與親近的伴侶、友人、家人溝通，藉由跟他們的對談，你會發現解決事情的曙光，但並不是單一聽取意見、得到答案的路線，而是雙向的對談中，能夠把你撞出盲區，進而得出新的結論。如果你正卡在自己舊的腦袋裡，不妨試試這個方向。

工作／學習狀況：在專業上利於創意工作者，有很多跳躍的想法，適合多方發想，腦力激盪，但在邏輯思考、秩序、整理上比較弱，所以如果可以分配，就把多一點的工作重點放在這裡，挫折感就會比較低；

若你非創意工作者，那在本週期可能需要多避開事務邏輯性的事，或是跳出既定的排程，重新排一個新的進度，來應對本週期，也可以多將工作重點放在外出、行動上，避免坐在桌前，如果未能做出適度調整，那將會面臨工作跟學習進度一直困在原地，做白工的困境裡。

對團隊工作者來說，也可以用上面的方案跟共事的同事請求內容上的調整，交換，便能解決這個短期困境。

愛情：單身者在找尋新伴侶方面，這段時間可多注意身邊的人，在一片腦袋混沌、生活稍稍小卡關的此刻，那個在旁邊很願意協助你的人，就是你可能脫單的關鍵人，或許就是他，也或許你可以把這個煩惱跟對方分享，藉由討論的過程，就可以讓你有新的想法，發現要往哪邊才會有適當的機會，當然也可能直接得到別人介紹的機會。

但這些想法在被釐清、得到之解方之後，也不建議在本週期妄動，先放著，等之後腦袋較穩定之後再主動出擊。

有伴侶者，需要多創造與伴侶有多一點對話的機會，目前的關係陷入一種雞同鴨講當中，雖然對話仍在，卻沒有太多共識，或是經常有誤解，可能多數的問題，還是在一號人的思考方式上，對於伴侶說的話解讀錯誤，導致伴侶覺得跟你對話有點累、有點多餘；

所以這個對話，得由一號人自己發起，當有疑問時，比起自己解讀，更該多跟對方再次確認，在不斷執行這樣的動作中，就能慢慢把沒有共識、對話成效不彰的困境解除，對於總是覺得怎麼做怎麼錯、老是被批評而受傷的你，勇敢求助，就能不再經歷時不時會出現的挫折。

訊息指引：Vesta

一切將重新被定義，老舊的將被燃盡，處處如新，

新得或許讓你來不及跟上秩序，

但別擔心，關於未來再也不像過去，

你總會探見更美好的人事時地。

生命靈數2

整體運勢：外在環境拓展困難的本週期，二號人對於眼前困境感到焦慮，但卻未能正視這個負面的感受，經常將困難的際遇，合理化成可接受的版本，這樣的精神勝利法，是無效的自我催眠，也是每次焦慮跟失落感，看似暫時被撫平，可是經常很快又再度襲來的原因；

本週期的你，如果真想擺脫困境，就需要能正視事實，然後做出具體的改變，在做到之前，都會感覺到財務的受困、身旁機會非常有限，但這些「有限」其實並非真實，只是反應了你思考的侷限。

比起「我知道了」，更需要「我做到了」的四月份，二號人必須起而行，不能只是坐而言。

工作／學習狀況：成果不如預期，價值或價格被錯估，四月份的你仍是多勞，但少得的狀況，這對二號人是個考驗，因為想抓住眼前的機會、好好表現，還怕不被接受，所以很可能沒有完整表達出自己真實的需求；

其實本週期因為這些不舒服、過勞卻沒有成果，很適合重新議定條件、界線，這些雖然不能幫你在短期內轉逆為正，但至少能做出第一步的止血，或是在職場、工作分配上，得到比較合理的對待。

這會是個復健的過程，先求能完整表達，做多少得多少，才能有機會在之後做出更大的翻轉，好消息是，通常二號人若能在這個階段，克服表達不清、對於靈活的往復溝通太過容易放棄的問題，多堅持個幾回，通常意見都會被順利採納，讓職場地位止跌回升，你需要更多實地的練習。

愛情：單身者的身邊，有對你願意付出關心的對象，存在已久，這就是二號人的可能性，但因為你早習慣了被折磨、或在無意識中，總是預設自己不會被善待的關係；

所以很可能對於這種「不需自我消耗」的對象，一點感覺也沒有，一開始就將其拒於門外，但你該試試，這些不會折磨你，你視為沒有火花的關係，糾結的，不是愛，平淡如水的才有機會永續，多對這些善待你的人釋放善意，這才是你真的能讓你安定下來的關係。

有伴侶者在關係中，另一半對於改善關係、討論感受，有比平常高的意願，但這似乎也讓二號人不知所措，甚至可能把它解讀為「對方在檢討你」的方向。在生出這些感受、自顧自下結論之前，二號人更需要當下感覺拿出來跟對方討論，而不是苦又往肚子裡吞，這會讓對方跟你都感覺到挫折；

這是你改善關係的週期，如果覺得一直以來都有很多委屈，說出來吧！

得到的正面回應會完全出乎你的預期。

訊息指引：Conjunction

使身與心，思與行合一，誰都不能脫離誰獨自運行，

別說你已經在進度裡，那混亂未明的秩序，

正是仍需更多具體行動的證明。

生命靈數3

整體運勢：堅持己見的四月，對三號人來說，大概只會覺得旁邊的人都在唱反調，意見總跟你站在不同一邊，但你並不覺得這是問題，努力的固守原有的做法，這會讓身邊的人跟你距離拉遠，呈現道不同無法相為謀的局面；

但建議你在說服別人之前，可能得多問問自己，一直以來習慣的，真的就是對的嗎？這是本週期最需要面對的問題。

至於是非，外在環境會給你最真實的回應，這段時間在未能覺察到自身問題，做出調整前，會感覺到財務運勢走低，有很多開銷，但是入帳卻未如預期，另外則是身邊的人，因為雙方認知不同，而放棄再繼續跟你討論，如果你有種高處不勝寒的感覺，那很可能是錯覺，需要全面檢視自身的做法，才能重拾生活的正面循環。

工作／學習狀況：在專業上，獨立工作、學習者，在這段時間的創意多，可以多方發想，產量頗豐，但是能夠實際付諸執行的想法卻不多，是個思考活絡，但也容易混亂的週期；

在這些發想之後，你會看到自己看似產量豐碩，但可能都落於同一種固定模式，換湯不換藥的乏味，這時候會意識到，這才是本週期的重點，先大量產出後，發現盲點，然後做出修正，所以這段時間真的會帶來收益的產能不高，但若能在這個過程中找到問題，那麼工作進度、收益，可望在之後階段有追平的空間。

至於團隊或需要協力工作者，則會有較多溝通上的困難，比起一味覺得自己最有理，要說服他人，更需要廣納他人建言，不然工作也會呈現進度停滯狀態，較推展不開來，比起自己獨斷固執，善用團隊與他人力量，才能讓工作產能提高。

愛情：單身者看不到自己的新桃花，但桃花其實是存在的噢！

本週期，身邊的人對你似乎有些誤會，覺得你「不需要對象、好像已經有其他發展」所以就算有興趣，也會先退後好幾步，也可能是長期以來的形象問題，都沒有明確的讓別人知道你的感情狀態，所造成的誤解。

如果你期待擺脫單身，那最好發出明確的訊號，破除謠言，做出明確表態，才有可能重新被身邊的人納入考慮，桃花才有機會慢慢探出頭來。

有伴侶者在關係中，伴侶會在這段時間特別疏遠，雖然不到爭吵的程度，但也沒太多話可說，你會發現對方越來越不麻煩你了，三號人或許會說「這樣很好，不來煩我最好」

不過這些「不煩」背後，卻是對方對你許多失望的累積，這或許是你過去在這段關係中，經常跳過、刻意忽略的問題，本階段的「不麻煩」是一個需要被正視的警訊，試著主動關切對方的需求，會比故作若無其事好多了。

訊息指引：Taurus

那固守原地的莫名，生命裡再也無須，

那些不相信、不放棄，只會困你在寂寞裡，

只有一個人的勝利，毫無意義。

生命靈數4

整體運勢：注定是多事的四月，環境中有許多關於你的傳言、質疑你的聲音，或許不一定是直球、或在檯面上的事件，但一定會讓四號人自己深切有感。

這段時間面臨轉型期的你，在生活中、自身形象定位上，都需要走過將舊的殼蛻去，換上新的面貌的過程，轉換期，陣痛難免，如果四號人在正確的道路上，正在適應新生活、或是做出改變的你，那麼雖然不舒服，但你同時也會知道，一切都是有盡頭的，只要在當下做好該做的就足矣。

對於未能主動採取改變行動的族群，這些壓力則會轉為外界對你的質疑，就如 開頭所說的那樣。

所以的確多事，的確難熬，但痛苦是否會白費？則端看四號人幫自己做了什麼決定。

工作／學習狀況：在專業上雖能維持平盤，但這些既有的紅利，正在凋落中，四號人自己應該也有感覺，就算是做跟以前一樣的事，也無法再獲得等高的成就感，或是需要付出更多努力，才能有相同的成果展現；

事業面臨轉型、或是得找到新的工作模式的週期，外界雜音也變多了，如果你都還沒有動，那就是這個時候，不能再拖了。

這段時間也會有很多自我懷疑的情緒，這背後勢必伴隨了很多應做而未做的事情，比起把努力用來維持眼前的狀況，讓現況看起來同於過去，更該努力找到下一步，或稍微停下手邊工作喘個氣，收起無謂的裝忙，將方向理清再努力。

愛情：單身者，新的桃花有點拓展不出去，目前風評不佳的你，可能需要扭轉一下別人對你難搞、難以親近的既定印象，再加上，四號人目前的社交活動也太少了，看起來都只在說說、放放風聲的階段，這也是戀情始中難以走進生活的原因。

就如前述，其實這也是需要主動改變的地方，明明知道等待沒用的你，如果真的需要戀情，那你的戀情要開始，也會需要你主動走出你的舒適圈。

有伴侶者，在關係中的你，似乎搞不太懂伴侶的在意，兩人的步調跟認知，都有極大的落差，所以這段時間，伴侶也會有種讓你難以捉摸、很難搞、各種無法討好的感覺，一定是因為你做錯了什麼，那些什麼，就別再問了，對方或許都說過無數次了。

在發問之前，不如先喚醒自己的感覺，好好自問哪些是跟你想像不同，就跳過的事吧，這個清單應該不算短呢～

這正是改善眼前關係，相處卡關的起點。

訊息指引：Capricorn

過度的僵化與堅毅，武裝是時候該要退役，

那些框框架架的沉重，將困你永遠在原地，

喚醒感受，那才是前進的推力。

生命靈數5

整體運勢：雖然本週期的心理壓力，看似正在減輕中，五號人好像放下某些心中糾結，展開新的計畫或生活，不過這些心情上的舒緩，卻沒有同步反應在日常財務中，依舊是入不敷出的本週期，雖然看似有新的進帳了，但很可能卻得付出更多的心力得到；

過度的消耗，得到與付出不太成正比的生活，短期內或許還可以忍受，不過這仍會幫五號人累積下一波的勞累，以及再度放棄眼前事務，做出轉移陣地的決定。這段時間既是一個新的開始，建議五號人在一開始時，就要設好界線、談好價碼，別再接受那種「日後再議、三個月、半年後再議」的條件。

請專注在當下的真實中，認清現在無法的，以後更不行的真相，你就會知道該堅持什麼了。

工作／學習狀況：在專業上重振旗鼓，開始新的計畫，雖然計畫是新的，可你仍舊是你，面對工作條件、被委派的任務，仍會看見許多不妥之處，但本週期的五號人卻很可能眼看著這一切發生，但沒有為自己主張更多，原因很可能是存著「只要能先有個新開始就好，之後再說吧」的心態。

但四月份承接許多的任務，一開始的條件都是被低報的，這會讓五號人的「新」仍是「舊的」，五號人得意識到自己的這個慣性，也要正視自己當下覺得不妥的事，就該即時提出，或必要時直接拒絕，才能有真正「新的開始」而不是一再的在工作上重蹈覆轍。

愛情：單身者在追求新關係方面，如果有轉換新的環境，或接下一些新的委任，這些機會便會出現在這些新的人際關係中，不過本階段仍處在發展有限的狀態。

因為新桃花能否開出來，那得看看五號人在新的事務中，是不是真有讓自己「不要委屈」是不是有讓自己因為樂在新事物中，愉快的發光。

反推回來，如果你覺得還是有種不被看見的感覺，那桃花也會看不見你，若要努力，得先照顧好自己的生活現況跟身心，這將與你的桃花運緊密相繫。

有伴侶者，在關係中會感覺到對方的不合作，在生活中好像很多事都只能自己扛，對方似乎對你有點漠不關心。

這時候比起埋怨，或是咬著牙自己苦撐、賭一口氣，五號人都更適合把自己的憂慮、勞累，主動與伴侶分享，並且邀請對方一同參與，都會獲得正面的支持，當然分享不是丟垃圾，也不是語帶攻擊嘲諷或情勒，這是在提出討論之前，五號人需要做的調整，比起充滿怨懟，只須平鋪直述的說出現況就可以。

訊息指引：Libra

權衡當下與過去，感受與心，掂一掂這是否足以讓你把初衷忘記，

不要茍且，也不要以暫且就這樣的結論，草率對待自己，

在這段旅程中，你不能是那個先放棄。

生命靈數6

整體運勢：本週期的物質狀況豐碩、生活無虞，不過你會發現，即便是有這麼明顯的「好運勢」的一段時日，心中的焦慮、忙亂，卻未曾停止過。

這些內在的煩躁、有點混亂但又理不清的感受，若未深入處理，只想快速擺脫，那我們就會在生活中繼續跟它們纏鬥，這段時間的確經常在各事務中，都覺得有點怪怪的，好像有什麼事被隱瞞、隱隱在進行中，這些讓你直覺警鈴大響的徵兆，背後也真的會有些問題，建議六號人比起忽略、假裝沒事，比較適當的方式是直接往前一步，親身深入、探究真相，就能讓內在的紛亂安定下來。

那些沒來由躁動不安，通常背後都有不願面對的真相，其實早該面對了。

工作／學習狀況：在專業上雖然能得到認可，本週期甚至可以比平常更有機會，接觸到夢想已久的任務、機會，但這當中仍隱含憂慮。

因為一旦深入，六號人可能就會發現很多額外的問題，這個問題較像是別人對你有過高的期待、錯誤的認知，所以你才得到這份工作，但事實上你的能力並沒有看起來、或別人期待跟你宣稱的那麼好，所以好運是好運，但只有你知道，背後有許多不好說的地方。

承接重要任務，需要更大量的努力，請六號人把努力放在補強上，這會是段需要大量吸收、即時應用的週期，得比平日更繃緊神經。

愛情：單身者本週期，吸引新對象的機會雖有，但壞就壞在旁人對你可能都會處在觀察階段，可是不敢主動靠近，多是平日太矜持、人設太完美所帶來的副作用，讓人感到只可遠觀，但無法想像日常該怎麼跟你相處。

如果六號人看不到桃花的跡象，不妨往放下偶像包袱、少顧慮形象一點的方向前進，當你卸下武裝、放掉緊繃，展現更多真實時，桃花就會比較敢於現身噢！

有伴侶者，關係表面看起來一切都好，該吃的飯，該有的儀式感都沒少過。

但似乎仍舊少了一點什麼，那個名為愛的感覺。

關係雖好，卻流於形式的你們，比起維持好這些表面，更該深入交付一下弱點，比起同樂，感情中更需要對方能與你共同分擔憂慮、陪伴低潮的交流，在這段時間內在較混亂的你，不用假裝一切都好，那正是你在感情中覺得缺了的那點安心，先放下那些「一定要這樣那樣」的堅持，試試在關係中把真實的自己交出去吧～

訊息指引：Fifth House

憂慮仍埋藏在細縫裡，攀住每個片刻的歡愉，

每個笑都只浮在表面，背地裡有一抹陰鬱，

不如，先放掉那些假面，溫柔的看顧自己的心，

別連面對自己，都得虛情假意。

生命靈數7

整體運勢：這是七號人得練習為自己主張的週期，比起一貫的低調，更該讓自己真實的心情、意願被人看到聽到。

因為本週期有太多自說自話的人，甚至已經到了完全無視合理性、無視事實真相的地步，這些都已經是「故意」的等級，七號人除了做好該做的事情之外，比起一再的耐著性子，更需要適度的發個怒，火山爆發一下，或許更能止住眼前的荒唐局面。

因為這些界線的明確程度，會直接與財務運勢相關，當你無法為自己主張，或強度太低，這些都會帶來精神或收益上的損失，但若你能多往上述方向努力，則會看到兩極的成果，收益也會高於原本想像。

工作／學習狀況：在專業上困於原地，上司跟業主，不斷開出前後相衝突的要求，讓你有種原地鬼打牆的感覺，但如果七號人自己其實深知正在進行無用的努力，卻「還是很努力」，那就是自己的問題了，事實上，無止盡的回應，並將其視為是理所當然的環節，並非你職務中「必要」具備的；

這段時間，真的需要做的，還是對自己的專業有所堅持，比起被使喚，你更需要教育業主跟客戶，建立起雙方共有的正常認知，就能達到雙贏的局面。

當然這也是個對自己檢視的契機，如果對於說明沒有信心，容易退縮，通常就反映了你還有需要精進的地方，在專業上接下挑戰、或是精進技能，都是此刻的當務之急。

愛情：單身者在桃花運勢上，依舊是較弱勢的，經常只是被動等待、默默觀察的你，自動上門的桃花並非沒有，但都只能是奇怪的對象，比起等著、無止盡的等著，七號人的脫單之路還是在「能自己主動出擊」的方向。

請七號人主動的對喜歡的人發動攻勢，或是主動的對有可能的對象接觸，這才是真的能脫離單身的道路。

不然這段時間，應該都還是一樣的路線，總是在想像，就只能一直這樣想像跟推測下去了。

有伴侶者，伴侶在這段期間特別難以討好，習慣照顧對方，經常都只是退讓、使出無盡耐心安撫的你，無論主動或被迫，這段期間都勢必得走向「忍無可忍、無須再忍」的局面，這段時間將從這個過程，你將會看到完全不同原本想像的發展；

總是覺得以和為貴的你，會發現真正發怒、或強勢、或比較願意照顧自己的舒適度，不再過度配合之後，對方不但不會再跟你硬碰硬，態度都突然的好了起來，讓你懷疑自己到底過去都在做什麼。

嗯，沒關係，你要學好了，這才是該做的事，你是人、是伴侶，不需要當神或對方的父母，不要再忘記了噢！

訊息指引：Dignified

把主權拿回，把秩序重議，生活不該再為別人，

你得完成與滿足你的追尋。

生命靈數8

整體運勢：人際關係較混亂，他人對你負面評價也較多的本週期，在你的感受裡，應該多是「不想理你們，回應好累，想怎樣都隨便你」

不過這個潛台詞一旦出現在心裡，就會很明顯的寫在臉上，被人看到，再延伸出更多的「他這個人就是這樣」的謠言，對八號人來說，這段時間的確是紛擾很多、多到你不想管，但基本的把話講清楚，仍是不能省略的事情，一方面是表態之後，真的多少能讓這些流言稍稍不那麼猖狂，另一方面也是，為了不讓你聽久了，也變得自我懷疑，你得對他人、也對自己做出這個宣告。

對，就是「用講的、講出口」聽不聽的確不是我們能決定，但該為自己的，你不能閃避。

工作／學習狀況：在專業上面臨他人刻意壓制、挑剔的不滿，專業度受到質疑，在工作上也有被人刻意刁難的狀況發生，這些問題並不止於上司或業主，也可能來自工作伙伴、同業間的，人際運勢不佳的此刻，是八號人得重新整理自己的關鍵時刻，所以請別以一句「那又怎樣，隨便他們」就放棄，比起賭氣跟擺高姿態，這段時間更開做的是務實檢視自己的態度，面對他人的胡言亂語，你總是做出真誠要解決問題的說明？或只是壓制、不屑對方的忽視呢？

雖不能說他們的批評跟挑剔都合理，的確有過份的地方，但事出必有遠因，請不要只停留在「可是他們都如何如何，可是我比較有理，可是這真的太過份了吧」

這些賭氣跟計較，都無法改善眼前的困境，你得誠實面對自己，為自己找出原因，面對真正的問題。

愛情：單身者因為人際運勢低迷，外在風評不佳，所以新的桃花機會當然就少了，只能孤芳自賞的你，別再告訴自己「我是有所選擇，我不要而已」

其實這段時間仍有覺得你不錯的人，在默默的觀察你，但你似乎不太好接近呢，其實從上看到下，或許你也會發現，自己是不是都同一種態度，總在你覺得別人可能對你說不之前，你就先忙著喊「我才不要、我也不稀罕」，就這樣一刀切掉所有調整的可能性。

別人眼裡看來過度高傲的你，內在或許比誰都害怕受傷、不自信，如果想擺脫單身，該做的不是略過，是務實的看到問題。

有伴侶者在關係中一樣面臨伴侶的質疑，或許你會想，為什麼對方一副難以討好跟取悅的樣子，但這些起因，或許是因為你也是如此，不自覺的否定、不自覺的挑剔、不自覺的假裝不在意，這些都是讓跟你互動的另一半，有樣學樣的起因。在關係中面臨許多逞強、不說真心話的局面，如果想破冰，那勢必要有人願意先看到自己的問題。

這段時間關係雖未到冰冷，但也不會平靜，是爭吵、互相拉鋸跟消耗都明顯的一段週期，務必得深入找到原因，而非逃避問題的抽離。

訊息指引：Scorpio

我們無法躲開的，關於那些非善意的回應，就算不在眼前，也在心，

不撿拾那些猜疑，不要猜忌，

面對黑暗，需要正面以對，將其點亮、化明。

生命靈數9

整體運勢： 對九號人來說，很想躲著的四月份，不過外在環境可是邀約頻頻，如果想要休息，那就得適度為自己推掉一些邀約，不能心口不一的又怕錯過什麼、或是害怕自己是不是太偷懶而答應，不然在這段週期，雖然財務收入、人際關係都在高點，但健康卻在低點的狀態；

事實上，本週期的真的會出現一些「沒必要、可有可無」的邀約，請九號人在做決定之前，多聽自己的身體的訊號，比起什麼都要，你更需要多一點獨處、休息，先得顧好身體，這些額外的錦上添花才有意義。

本週期也到了身體需要全面檢視的時期，若你長期忽略身體，很可能症狀一次爆發，所以錢再賺就有，無須過度的未雨綢繆，因為就算你推掉一些工作或應酬，收入仍是很可觀的。

工作／學習狀況：除了過勞以外，其他部份的收入豐盛、也能為你帶來相應的成就感，是段有錢、有自信的時期，若正在學習狀況的你，也能夠從學習新知中得到快樂，在尋找課程，或是新報名課程進修上，本月的運勢也看好，能夠上到CP值很高的課；因為日常工作幾乎是不須特別用心力，就能做到的狀態，所以即便你沒有相關學習的規畫，也可以在這個週期考慮納入一個短期課程，或工作坊，這都會幫你的工作帶來更多活力跟靈感。

本週期因為人際運勢也和諧，宜團隊合作，採分工模式，就能事倍功半，眼前的美好確定是有的，若想再加乘、或是將這個週期的幸運延續下去，幸運就藏在進修、自我精進中。

愛情：單身者追求關係上，頗有斬獲，桃花不少之外，品質也很高，如果你身邊都沒有合適的對象，也可以照上述的路線，多報名一些工作坊、課程，最好是可以見到面、實體的型式，只要有與真人互動的機會，你看起來就會特別發光、吸引人；

不過九號人這個週期真的比較宅、只想躲著，如果你是真心期待能脫單，那麼就得做出相應的行動，不然這個「運」就跟你無關。

當然從這裡，看你願意為自己付出的行動，也能看出你實際對於找到新戀情是否真的如你口中所說的那麼希望，或其實仍有很多恐懼跟抗拒。

發現心口不一時，更適合為自己找出原因，才能往有伴之路前進。

有伴侶者，在關係中能得到另一半的良好對待，正面態度，伴侶很願意對你掏心掏肺，無論是否拙劣（因為很可能是拙劣的XD）都富涵對方對你的真心誠意，所以別急著否定、關上心門、覺得很煩、或毫無反應，無論正面跟負面，對方需要你的肯定來繼續、或需要你的建議來幫他調整；

因為九號人在這段時間，對於他人、外界，都特別容易不想搭理，在關係中可能就得多注意一下對方的心情，伴侶樂於付出，但也需要你的真誠回應。

如果應對得當，那這就是一段感情增溫的時機，九號人會在其間感受到，感情中不只你在努力、在用力，對方也很努力想變得貼心。

訊息指引：Descendant

將那些需要努力的分擔出去，交出心，還有你的擔心，

把手交到那個人手裡，你該被，也會被接住的，行動之後，

方能解除那些關於未來的憂慮。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。