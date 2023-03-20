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黑兔年上半年運勢曝！命理師示警「災難多」5星座運勢逆風高飛

聯合新聞網／ 文／命理專家邱彥龍
圖／ingimage
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明天(21日)就是春分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，黑兔年是動盪的一年，癸水為老陰星，會帶來極大變動且大吉大凶明顯，尤其春分到來，會牽動世界3月到9月上半年的運勢，舉凡元首、官員、大企業家、演藝圈及名人等，會為民眾謀福利，但若遇心術不正的在上位者或知名人士，則可能貪汙、淫邪、好戰、選擇性錯誤或被監禁、謀殺，另外，由於這段時間太陽仍在「室火豬」星宿，今年上半年水火等災難也會非常多，但水瓶座、雙魚、牡羊、金牛、雙子五個星座則是旺運相隨

邱彥龍老師提醒，黑兔年上半年，國與國之間容易建立邦交或聯盟，也容易斷交或結束合作關係，且災難不少，舉凡水災、火災、旱災、陸海空交通意外、溺水、化學災害、醫療糾紛、槍砲彈藥、毒品、黑道、詐騙集團、戰事等層出不窮，而新聞媒體業、塑膠業、進出口貿易、餐飲業、銀行、金融、股市不是大好就是大壞。

邱彥龍老師還提醒，2023年上半年由於金星會到凶星羅喉，離婚、分手的狀況也會特別多，越漂亮的女孩子要越小心，尤其是財與色，容易引來殺機，謹慎保護自己，不要與人衝突，遠離是最好的方法。

邱彥龍老師表示，今年春雷還未響，農曆又逢閏二月，表示萬事還在運作與蟄伏，只要有積極準備，就剩時機出現，《易林·屯之井》曰：『大蛇當路，使季畏懼。湯火之災，切近我膚。賴其天幸，趨於王廬。』意味著黑兔年上半年固然國際間風風雨雨眾多，看似危險使人恐懼，還有水火之災離眾人非常接近，但對人民來說，卻是福音眾多，因為有許多利民政策會推出，所以上半年整體來說，個人還是幸運的，以前的努力容易被看見，並為自己帶來名聲跟財富，其中以水瓶、雙魚、牡羊、金牛跟雙子等五個星座最明顯。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

兔年 星座 春分 詐騙集團 風水

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