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2023年共5天幸運日！下週這天財運最佳還有「宇宙元旦」加持

聯合新聞網／ 綜合報導
日本媒體分析選出今年運勢最旺的5個日子。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本媒體分析選出今年運勢最旺的5個日子。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

2023年至今，也已經走到三月中左右。不過在往後，還有著運勢特別旺幾天幸運日。日本網站「女子SPA！」近來就分析，選出五個2023年運勢最佳的日子。

第五名 9月18日

這一天除了本來就是被稱作「一粒萬倍日」的吉日之外，還跟帶有開天闢地，迎來陽光普照的「大明日」，以及獲得上天恩惠的「天恩日」重疊，無論要辦婚禮，還是自我成長都很合適。另外，這天也是日本的敬老日，多多孝敬家中的長輩，也是一個好選擇。

第四名 5月21日

這天一共是一粒萬倍日、大明日和母倉日的重疊。母倉日是指上天會像母親照顧小孩那樣，發揮出慈愛特性的那一天，因此適合結緣、結婚等喜事。

第三名 11月7日

這天除了是大明日和母倉日之外，干支上還是「己巳」之日，而己巳又是巳日中，運勢最好的一個日子。在財運暴漲的這一天，可以開始新的投資、儲蓄，或者換個新錢包，都非常適合。

第二名 8月4日

這天除了本身就是運勢最強，一切障礙都將摒除的「天赦日」之外，還一次重疊了一粒萬倍日、母倉日，以及帶有萬事平安含意的「大安」之日。若是過去曾累積了什麼內心的不安與愧疚，可以趁著這一天進行懺悔，或者向當事人表達歉意。一旦消除了業障，運勢也會水漲船高。

第一名 3月21日

這天一共有春分之日、天赦日、一粒萬倍日和寅之日重疊。寅之日是財運相當好的日子，這天所付出的費用，未來肯定能得到某種形式的回報。而春分則是在占星術裡，被稱作「宇宙元旦」，代表著一元復始萬象更新，是適合展開新挑戰的日子。重點是在這一天，要盡量避免負面的言談，保持積極正向的心態，才能獲得好運加持。

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