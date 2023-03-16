12星座字典裡沒有的字...雙子沒「秘密」、獅子不「反省」
12星座個性大不同，占星師12talks在Ig分享「XX星座字典裡沒有這個字...」系列文章，分享12星座的字典裡沒有那個字，也就是某件事情在他們身上永遠不會發生。
▎白羊座♈️
‧沒有的字：「輸」
‧只有白羊座第一名，與白羊座沒有認真做
‧(認真做都會第一)
▎金牛座♉️
‧沒有的字：「第二次機會」
‧只要觸及金牛座底線，絕對不會給予機會
‧(即使給你第二次機會，也是為了證明自己沒有錯)
▎雙子座♊️
‧沒有的字：「秘密」
‧我只有和一個...兩個人說而已
(我說的不是同一個圈子OK吧)
▎巨蟹座♋️
‧沒有的字：「真的原諒」
‧還是很在意
‧(就是永遠忘不了)
▎獅子座♌️
‧沒有的字：「反省」
‧手指一定指別人
‧(都是你👉的問題，不是我)
▎處女座♍️
‧沒有的字：「表情管理」
‧語氣也難以假裝
‧(喜惡都寫在臉上)
▎天秤座♎️
‧沒有的字：「自我」
‧很怕成為獨特那一個
(會隨著不同的人有不同的形象)
▎天蠍座♏
‧沒有的字：「零距離」
‧再緊密關係都要有空間
‧(距離就是一點點神祕感)
▎射手座♐️
‧沒有的字：「限制」
‧自由就是一切
‧(做什麼都沒有限制前進的理由)
▎摩羯座♑️
‧沒有的字：「順其自然」
‧能掌控的都要掌控一切
‧(不可能讓任何事情決定自己人生)
▎水瓶座♒️
‧沒有的字：「同理心」
‧沒有親身經歷，就無法感同身受
(沒有感覺就是沒有感覺)
▎雙魚座♓️
‧沒有的字：「被現實打敗」
‧人生就是一場夢
‧夢醒了，我繼續再做另一個
‧(就是不願意接受現實)
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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