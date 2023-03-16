12星座字典裡沒有的字...雙子沒「秘密」、獅子不「反省」

12星座個性大不同，占星師12talks在Ig分享「XX星座字典裡沒有這個字...」系列文章，分享12星座的字典裡沒有那個字，也就是某件事情在他們身上永遠不會發生。

▎白羊座♈️

‧沒有的字：「輸」

‧只有白羊座第一名，與白羊座沒有認真做

‧(認真做都會第一)

▎金牛座♉️

‧沒有的字：「第二次機會」

‧只要觸及金牛座底線，絕對不會給予機會

‧(即使給你第二次機會，也是為了證明自己沒有錯)

▎雙子座♊️

‧沒有的字：「秘密」

‧我只有和一個...兩個人說而已

(我說的不是同一個圈子OK吧)

▎巨蟹座♋️

‧沒有的字：「真的原諒」

‧還是很在意

‧(就是永遠忘不了)

▎獅子座♌️

‧沒有的字：「反省」

‧手指一定指別人

‧(都是你👉的問題，不是我)

▎處女座♍️

‧沒有的字：「表情管理」

‧語氣也難以假裝

‧(喜惡都寫在臉上)

▎天秤座♎️

‧沒有的字：「自我」

‧很怕成為獨特那一個

(會隨著不同的人有不同的形象)

▎天蠍座♏

‧沒有的字：「零距離」

‧再緊密關係都要有空間

‧(距離就是一點點神祕感)

▎射手座♐️

‧沒有的字：「限制」

‧自由就是一切

‧(做什麼都沒有限制前進的理由)

▎摩羯座♑️

‧沒有的字：「順其自然」

‧能掌控的都要掌控一切

‧(不可能讓任何事情決定自己人生)

▎水瓶座♒️

‧沒有的字：「同理心」

‧沒有親身經歷，就無法感同身受

(沒有感覺就是沒有感覺)

▎雙魚座♓️

‧沒有的字：「被現實打敗」

‧人生就是一場夢

‧夢醒了，我繼續再做另一個

‧(就是不願意接受現實)

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。