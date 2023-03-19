殺破狼周運勢／白羊面臨社恐症 1星座偏財運好「發票中獎率高」

殺破狼2023年3月20日～3月26日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入命宮，與水星、木星齊聚，同時新月亦發生在命宮，正面臨轉換跑道的關鍵時期，可進入大型企業，或是獲得資金，自行創業，新月期間，可許下有有關生涯規劃的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，進入金錢宮位的金星脫離不良相位的影響，會買些奢侈品犒賞自己，或是去品嚐昂貴的美食。某些白羊座則是去體驗高級的服務，享受一下當貴婦（貴公子）的感覺。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，家庭有許多複雜的問題需要一一處理，氣氛不是很好，有許多事容易惹惱你。居住環境則要當心門戶安全，小心電器與爐火的使用。

人際關係方面，冥王星進入人際關係宮位，最近會常接觸到警察、檢調，或是背景較複雜的人士，說話或是行為最好嚴謹一些。某些白羊座則是對於人際關係產生社恐症，下班或放學之後，都不想跟同事或同學接觸。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，脫離不良相位的影響，與喜歡的對象互動良好，目前處於熱戀階段，同時新月發生在心靈宮位，可許下與戀情、靈魂伴侶有關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，冥王星進入志業宮位，會嘗試以小額的資本創業，或是經營副業，就算虧損，也不會影響生活。某些金牛座則是調整為具有獨立性質的職位，決策與執行都由自己一人承擔。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與進入秘密宮位的太陽受到進入溝通宮位的火星影響，會發現所信任的朋友背地裡做著出賣與背叛你的事情，而且還若無其事地說著謊言欺騙大眾，讓你感到十分痛心。

交通運方面，火星進入交通宮位，相位不良，容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，駕駛車輛時需特別注意交通安全。搭乘大眾運輸工具的金牛座，在通勤時容易因為遇到一些交通突發事故，或是班車誤點而遲到。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位的金星相位良好，暗戀的對象回了你訊息，讓你躁動不安的情緒獲得安慰，心中平靜許多。感情穩定的雙子座，與對方有心靈相通的默契，覺得自己找到對的靈魂伴侶。

學業運方面，冥王星進入學業宮位，會獲得一個海外交換學生的機會，與異國的學生、指導者交流，經驗十分特別。不排除以後會到國外留學、進修，念個學位，甚至移民。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與木星、水星齊聚，同時新月發生在人際關係宮位，會加入新的團體，認識許多新的人脈，並交流一些重要的資訊，新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到火星影響，同時土星也進入了志業宮位，目前處在一個轉換跑道的過渡期，竟遇到有人利用徵才名目詐騙金錢，尋求新工作的過程十分崎嶇。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的金星脫離不良相位的影響，會有許多交際應酬的邀約，在各種活動場合中都是眾所矚目的焦點。某些巨蟹座則是會加入一些團體，交到許多志同道合的新朋友。

金錢運方面，冥王星進入財務宮位，會開始學習投資理財，增加自己的資產，儘早讓自己財富自由。某些巨蟹座則是需要貸款購買有價值的東西，需要花好幾年給付。

工作運方面，太陽進入志業宮位，與水星、木星齊聚，同時新月發生在志業宮位，在職場中的地位受到重視，會接掌一個重要的職務。新月期間，可許下有關工作、成就、事業的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的海王星受到火星影響，同時土星亦進入到學業宮位，目前所學的科目有些障礙難以跨越，感到有些茫然，並思考是否要轉換較為適合自己的系所。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星脫離不良相位的影響，會接獲一個光鮮亮麗的案件，或是登上一個重要的位置，受到眾人的傾羨。某些獅子座會暫時休一段時間的長假，整頓好自己的身心靈，才能重新出發。

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與水星、木星齊聚，同時新月也發生在遠行宮位，出遠門旅行時會嘗試搭乘較為多元的交通工具，並到較為偏遠的地區觀光。新月期間，可許下與旅遊、遠行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到火星影響，當心被有心人利用，捲入詐騙事件中。有投資習慣的獅子座，要當心被投顧公司的操作所迷惑，買在高點被套牢，甚至因此負債累累。

感情運方面，冥王星進入感情宮位，對情感關係的佔有慾十分強烈，過度執著於尚未穩定下來的對象，反而將喜歡的人嚇跑。情感關係已經穩固的獅子座，過度關注另一半，而忽略自我的需求與成長。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的金星脫離不良相位的影響，海外旅行會選擇較為高級的旅宿行程，享受當地的美食以及奢華的服務。旅程將會十分愉快。某些處女座則可能會在旅行途中邂逅異國桃花。

工作運方面，冥王星進入工作宮位，會尋求軍警單位或法律相關的工作，感覺比較穩定。參加國家考試的處女座，可考上公務人員資格，進入公家機關服務。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與水星、木星齊聚，同時新月發生在財務宮位，開始學習管理自己的財務狀況，每個月能存下一些資金。新月期間，可許下與金錢、理財、投資有關的願望，會獲得良好能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到火星影響，發現戀愛對象隱瞞自己很多事情，等你發現時，已經無法收拾。加上土星進入感情宮位，雙方之間會產生難解的課題，甚至因此分手或離婚。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星脫離不良相位的影響，偏財運頗佳，對發票時中獎率高，或是在消費時因為紅利點數多，可兌換自己需要的商品。有投資習慣的天秤座，短線可期，可在相對高點獲利了結。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與木星、水星齊聚，同時新月發生在感情宮位，與戀愛對象嘗試一起生活，目前正在同居或是處在新婚狀態，甜蜜愉悅。新月期間，可許下與情感、婚姻、戀情相關的願望，可獲得新月的祝福。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位受到在工作宮位的海王星影響，處理的文件內容須大幅修正，本週每天都要加班到很晚才能回家。某些天秤座則是覺得業務量越來越重，對於工作產生倦怠感。

健康運方面，金星與天王星齊聚在疾厄宮位，當心病毒感染或著涼感冒，喉嚨發炎、失聲。服用藥物或接種疫苗可能產生副作用，造成內分泌與免疫系統失調，身體發生一些突變。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入工作宮位，與水星、木星齊聚，同時新月亦發生在工作宮位，會接掌一件重要的任務或職務，在職場的地位受到重視。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的金星脫離不良相位的影響，情感對象會給你小小的驚喜，內心感到甜甜的。某些天蠍座會被有好感的對象告白，雙方很迅速地就決定交往了。

本週須注意的部分

遠行運方面，火星進入遠行宮位受到進入健康宮位的太陽影響，遠行前要當心病毒感染，或突然罹患疾病，行程必須往後延遲。某些天蠍座則是在異地水土不服，身體感到不舒服。

家宅運方面，冥王星進入家宅宮位，家庭成員因為一些事件，處於冷戰狀態，關係降至冰點，甚至從此離開家，獨自生活。某些天蠍座，則是貸款買了新居，日常開銷變得沈重。

射手座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與水星、木星齊聚，同時新月亦發生在戀愛宮位，被喜歡的人告白，陷入熱戀之中。某些射手座則是突然煞到新的偶像，心情像在戀愛。新月期間，可許下與戀愛相關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，在工作宮位的金星脫離不良相位的影響，會承接一份光鮮亮麗的案件，在職場受到眾人的羨慕。某些射手座則是暫時能休個長假，或是工作內容變得輕鬆許多。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，受到進入子女宮位的太陽，以及在家宅宮位的海王星影響，花在家宅、家人、小孩、寵物、戀愛……方面的開銷增加，甚至因此負債，有投資習慣的射手座，要當心投資標的瞬間崩跌，套牢在高點。

學習運方面，冥王星進入學習、考試宮位，會花較多的時間與精力在某些困難的科目上，不惜長期抗戰，希望考取資格。某些射手座立志成為律法相關公務人員，會投入相當多的時間來研習相關課程或補習。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與水星、木星齊聚，新月亦發生在家宅宮位，會尋求到比較好的居住環境生活，或是家庭正在辦喜事。新月期間，可許下與家庭、居住環境有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的金星脫離不良相位的影響，與喜歡的人相處甜蜜，正處在熱戀狀態。某些摩羯座正在拼命追劇，迷戀偶像，心情十分愉悅，覺得不談戀愛也沒關係。

本週須注意的部分

金錢運方面，冥王星進入金錢宮位，生活開銷會因為各種因素，變得較為吃緊，必須多兼一些差增加收入。某些摩羯座突然面臨失業的衝擊，對於日後的生活感到不安。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到火星影響，同時土星進入學習宮位，突然需要學習太多新科目，感覺消化不了，每天都被一堆功課、作業壓得喘不過氣來。某些摩羯座考試成績不理想，會自責沮喪好幾日。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運佳，太陽進入在旅遊宮位，與水星、木星齊聚，新月亦發生在旅遊宮位，已經敲定了要去旅行的時間，目前正計畫要去朝聖的景點，新月期間，許下與旅行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，在家宅宮位的金星脫離不良相位的影響，會想換新的傢俱，或是購買新家電，妝點生活中的小確幸。某些水瓶座會與家人一起出遊旅行，留下美好的回憶。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，必須要在短時間內把許多工作完成，需要常常加班、熬夜。某些水瓶座則是找到了新工作，不過待遇並不是那麼理想，會想騎驢找馬，讓經濟狀況穩定之後再思考未來的動向。

健康運方面，冥王星進入命宮，注意泌尿系統方面的問題，水份攝取有不足的現象。火星進入健康宮位，受到在交通宮位的海王星影響，當心血光之災，容易發生意外傷害，尤其需特別留意交通安全。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與水星、木星齊聚，同時新月亦發生在金錢宮位，會有新的收益來源，也可在此時與上司斡旋加薪相關事宜。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運佳，在旅遊宮位的金星脫離不良相位的影響，會因為特殊身份或是善用信用卡優惠，在交通或住宿上獲得升等的待遇。某些雙魚座則是會選擇高級的渡假飯店或郵輪，享受各種美食與奢華服務，犒賞自己。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到進入金錢宮位的太陽影響，會花許多金錢討好喜歡的對象，但對方似乎只享受於曖昧的感覺，並不想就此穩定下來。某些雙魚座則是因為經濟、開銷相關的問題與戀愛對象吵架。

健康運方面，土星進入命宮，常會覺得莫名的憂鬱與焦慮，自我感覺變差，容易罹患心理方面的疾病。皮膚、筋骨、牙齒需要長期的治療與矯正，將有很長一段時間無法正常生活。

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