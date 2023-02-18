別再誤解了！紫微斗數「夫妻宮」說的不是配偶...而是這件事

很多人不知道，大約在清朝中葉以前，紫微斗數的命盤上，男生的命宮三方四正是命宮、官祿宮、財帛宮、遷移宮，但女生的卻是命宮、遷移宮、夫妻宮、田宅宮，這種落點其實無法正常畫出三方四正，但是在討論女生命盤的時候卻使用這樣的方式。這是因為古代認為女人的人生重點是家庭跟老公。

後來隨著時代演變，清朝中葉之後女權逐步提升，進展到民國年間，才逐步改變成男女的命盤都一樣。

只是傳統命理的觀念仍如同傳統文化男尊女卑的價值一樣保留在社會中，如冤魂般糾纏著我們。很多人看似開明，其實腦袋依然存著根深柢固的觀念，在許多命理師、小說與媒體的推波助瀾下，也一直把夫妻宮當成另一半的宮位，卻忘記了我們的感情不會只有另一半。

即使是在強調一夫一妻、守婦道、處女萬歲、再嫁該死的有史以來最為封建的明清兩代（真正「封建」兩個字起源的春秋戰國時代，男女關係反而是開放的），也不可能每個人的感情一生都只屬於一個人，至少那個年代的男人就不見得如此，諸如老婆不會生，再娶一個；有錢有閒有喜歡就再娶；覺得家裡那個是婚配的，年紀太大，即使是搞革命流亡在外，看到年輕的馬上再娶一個⋯⋯既然如此，怎麼可能用夫妻宮代表一生所有的感情對象呢？

更別說還有暗戀的、因為經濟考量逼著自己要愛的，或是本來不愛後來卻深愛的。那些足以激發文學家、藝術家靈感而歌頌的愛情百態，在紫微斗數中卻只用了一個宮位來表示，豈不是太薄弱了嗎？

用邏輯去想，就知道這並不合理，更別說只是用一張本命盤的夫妻宮來代表，難道有人一出生就覺得把他接生出來的醫師是自己喜歡的類型嗎？之所以會有這樣的謬誤論點，當然都是來自於我們習慣簡化人生的答案，一方面是希望快點有個解答，一方面是因為長時間受到封建父權的觀念影響，所以我們會慣性地希望得到一個簡單的答案，也就是所謂的「正緣」和「命定」。

很多人會問：「如果夫妻宮代表的不是夫跟妻，那是代表什麼呢？難道我的感情對象不是我的老公／老婆嗎？」嗯，你的感情對象當然有可能是老公／老婆，但是當年那位沒和你結婚的初戀算不算是感情對象呢？如果不算，為何你會為他椎心刺痛，你會願意為他獻身？不然說說看，你們到底算是什麼關係呢？有人會說那是不是可以算在僕役宮（交友宮）呢？嗯，所以你會跟朋友發生關係囉？

其實會有這樣的問題，都是因為我們直觀地把夫妻宮當成另一半，當你在心中種下這顆種子，就無法理解其它的可能了。

就像我們在愛情中也容易把每個可能的對象直接設定成未來對象，於是就會出現各種奇怪的條件篩選。如果把夫妻宮單純當成自己的感情態度跟展現，事情會簡單很多，也才能更廣大地包容人生在情感上的各種真實可能性，同時間可以看到更多我們在情感上的需求與變化，才能夠理解為何有個男人／女人，明明客觀條件我都無法接受，卻怎麼也無法離開他。

也才能知道為何我在情感中，明明希望有個踏著七彩祥雲、身披金甲，前來拯救我的蓋世英雄，卻總是找到吃軟飯的小奶狗。當你把觀念跟眼界放大之後，一切的問題就會變得很清楚，因為命盤上寫的那個你以為是老公或老婆的人，對不起，那只是一個錯誤的傳說，夫妻宮，一直都不是代表你老公／老婆啊！

因此，想要從紫微斗數來了解自己的感情，除了要知道夫妻宮代表的是感情態度價值觀，以及因為這樣的態度價值觀而產生的現象，還要知道夫妻宮是由至少四個宮位所組成，而且態度價值觀並不代表自己的另一半。愛情並不是因為另外一個人才存在，更不是因為另外一個人不愛你了，你就沒有了愛情。你的愛情是因為你這個人而存在，不是為了別人而存在，你的另一半是因為你的愛情態度價值觀，讓你做了對他的選擇，他才有機會、有資格存在你的人生中，這才是紫微斗數對於夫妻宮的理解，也才是我們真實的人生。

前面提到紫微斗數完成的年代最晚，應該是最貼近人生實用的命理學，而一個人的人生，會因為他的個性決定命運，也會因為環境改變他的價值觀，也就是無論從哪個角度來說，人生種種狀態都應該是由自己的價值觀、態度、天生特質與環境交錯影響而產生。

既然這是我們人生基本的結構，那麼我們對於人生的選擇，以及在迷惘時期待的解答，就該從這個角度去思考。但是我們往往不會如此去想，因為一般人到了尋求命理學幫助的時候，都是姑且試試看（這麼不認真，通常只會遇上神棍，若是遇到好老師也不會認真看待老師的建議），或是死馬當活馬醫，只想要一個快速讓自己可以接受的答案而已（這也是神棍最容易釣到的客戶）。

這種心態讓我們忘記了，命理學如同人生導航地圖，它的解讀要搭配現實人生，更要讓自己多一點思考，絕不會是一些所謂祕訣、口訣來決定你的選擇。

當你可以理解夫妻宮只是我們的感情狀態之後，就能以此觀念為基礎，透過星曜的特質，對自己的感情狀態做出解讀，推論出在這樣的感情需求與狀態之下，我們會產生什麼樣的現象，以及在人生中，我們會遇到什麼樣精采的愛情故事，讓人生因而豐富起來。

可能是會遇到想碎屍萬段的渣男，但是他會讓你知道現在的老公有多值得被珍惜，這樣的珍惜會讓你們更能度過婚姻路上的風雨；或是遇到讓你刻骨銘心卻無法終成眷侶的人，但是他會陪伴你度過一段人生中需要彼此的時光，假使再陪下去，他可能會曝露滿滿的缺點，那還不如讓記憶停留在最美的時刻。

一旦我們了解命盤上的夫妻宮原本就會隨著人生時光而轉動，會受到外界環境的影響，就可以理解傳說中的從一而終的美談，其實是從滿滿的壓抑跟禁錮女性而來。

《紫微攻略5愛情：從紫微斗數命盤看懂自己的情場攻略！》。圖／時報出版提供

當我們開始理解每個人都需要被尊重、當清朝中葉以後女人的命盤不再以夫妻宮為主的時候，或許我們就該知道，當愛情中的某一方不再願意單純犧牲，那如同齒輪般轉動著兩個人的運限盤夫妻宮終將交錯而過，讓人容易與所愛的人擦身而過，心愛的人也可能在自己不知道珍惜的時候，隨著運限盤的轉動被帶走。

換句話說，我們也因此可以從夫妻宮了解到內心真正期待的對象，也可以透過運限盤發現當下這個時間點上，我會遇到什麼人，自己會因為感情態度吸引到怎樣的對象，接著延伸出怎樣的感情狀態。當我們可以這樣理解，就可以掌握好命盤上的星曜，進而掌握自己的愛情。

(本文摘錄自《紫微攻略5愛情：從紫微斗數命盤看懂自己的情場攻略！》，時報出版，未經同意禁止轉載。)