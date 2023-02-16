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生日藏密碼！比爾蓋茲1號人「獨立領導性格」 快看你是幾號人？

時報出版／ 文‧倪端
圖為慶祝生日示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為慶祝生日示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

每個人都是一組數字密碼，你的出生年月日透露了許多信息，包括生日數、天賦數、命運數，透過這些數字，能幫你更了解自己。

▶ 生日數（Birth Date)

從生日數可以看出一個人的基本性格與個性特質，如果你的生日數是1，那你就是1號精靈，也就是1號人。

計算公式：你的出生日，就是你的「生日數」，將你的生日數字相加，計算到個位數。

範例1：莎士比亞的生日為1564. 04.23

所以，出生日23；2＋3＝ 5（計算到最後一位數字）

5 就是莎士比亞的「生日數」，他是5號精靈（5號人）

範例2：比爾蓋茲的生日為1955.10.28

所以，出生日28；2＋8＝10；1＋0＝1（計算到最後一位數字）

1 就是比爾蓋茲的「生日數」，他是1號精靈（1號人）

▎生日數1（每月1日、10日、19日、28日出生的人）

擁有獨立積極領導性格。

▎生日數2（每月2日、11日、20日、29日出生的人）

擁有敏感、纖細、懂得成全他人的性格。

▎生日數3（每月3日，12日、21日、30日出生的人）

擁有討好人羣的開心果性格。

▎生日數4（每月4日、13日、22日、31日出生的人）

擁有平穩、保守、不作怪的性格。

▎生日數5（每月5日、14日、23日出生的人）

擁有喜好自由與新奇事物的性格。

▎生日數6（每月6日、15日、24日出生的人）

擁有正義、無私、無關懷性格。

▎生日數7（每月7日、16日、25日出生的人）

擁有時常思慮，重視心靈的性格。

▎生日數8（每月8日，17日，26日出生的人）

擁有外冷內熱的性格，行事具有魄力和決心。

▎生日數9（每月出生於9日，18日，27日的人）

擁有天真喜愛人羣，無心機的性格。

▶ 天賦數（Talents）

天賦數是你天生的才能、優勢，若能善用並發揮自己的天賦數，將更容易成功、出類拔萃。

計算公式：將西元出生年、月、日所有數字相加，得兩位數結果，此兩數即是你的天賦數。

範例：莎士比亞的生日為1564. 04. 23

將出生年、月、日，個別相加，得：

年：1＋5＋6＋4 ＝16

月＋日：0＋4＋2＋3 ＝9（仍保持原兩位數）

　16

＋ 9

───────

25 ← 2 與 5 是莎士比亞的「天賦數」

▎天賦數1─

擁有獨立創造、領導才能、冒險開創的特長。

▎天賦數2─

擁有溝通協調、機制敏銳、藝術美學的特長。

▎天賦數3─

擁有表演創意、適應力強、口語溝通的特長。

▎天賦數4─

擁有組織架構、邏輯思考、效率務實的特長。

▎天賦數5─

擁有多才多藝、友善熱情、善誘用資訊的特長。

▎天賦數6─

擁有智慧理解、設計審美、激發靈感的特長

▎天賦數7─

擁有直覺感應、內心邏輯、真理辯證的特長。

▎天賦數8─

擁有商業敏銳、執行組織、洞察遠見的特長。

▎天賦數9─

擁有博愛關懷、樂觀分享，同理心強的特長。

▶ 命運數（Life Purpose）

命運數是你一生追求的境地，是你終身學習的目標。

計算公式：將西元出生年月日所有數字各自相加，計算至最後一位數的結果。

範例 1：莎士比亞的生日為 1564. 04.23

將出生年、月、日，個別相加，得：

(A)年：1＋5＋6＋4 ＝16

(B)月＋日：0＋4＋2＋3 ＝9（仍保持原兩位數）

　16

＋ 9

───────

　25　←2 與 5 是「天賦數」

又，「命運數」必須計算至 個位數

➡再 A ＋ B ＝ 16 ＋ 9 ＝25 ；2＋5＝7

　7 就是莎士比亞的「命運數」

範例 2：朋友開心果的生日為 1988. 11. 29

將出生年、月、日，個別相加，得：

(A)年： 1＋9＋8＋8 ＝26

(B)月＋日： 1＋1＋2＋9 ＝13（仍保持原兩位數）

　 26

＋13

───────

　 39　←3 與 9是「天賦數」

又，「命運數」必須計算至 個位數。

➡ A ＋ B ＝ 26 ＋ 13 ＝39；

　3＋9＝12 ；1＋ 2 ＝ 3 ← 3 就是開心果的「命運數」

註1：計算中，年 與（月＋日）都保持原來得數

註2：只有在最後「命運數」計算，才加到個位數

▎命運數1─

追求高人一等的成就，學習謙虛，替他人着想。

▎命運數2─

追求和諧、寧靜，需學習獨立自主，擁有自我主張。

▎命運數3─

追求所有人的認同，需學習找尋自我價值，不隨波逐流。

▎命運數4─

追求平穩、安定，需學習享受改變，沉穩應對變動。

▎命運數5─

追求自由，無拘無束，需學習專注、承諾與負責。

《你是幾號人：生命靈數解析你的愛情、事業、財運》。圖／時報出版提供
《你是幾號人：生命靈數解析你的愛情、事業、財運》。圖／時報出版提供

▎命運數6─

追求愛與正義，需學習看淡世事，調整自己，而非強迫他人。

▎命運數7─

追求心靈啟發、萬物真理，需學習實際、入世，與人互動。

▎命運數8─

追求遠大目標、高度熱情，需學習對自己誠實，避免壓抑。

▎命運數9─

追求歡樂、和諧，需學習靜心與沉思，培養耐性。

(本文摘錄自《你是幾號人：生命靈數解析你的愛情、事業、財運》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

莎士比亞

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