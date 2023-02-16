愛很難唯一！容易成為劈腿慣犯的4個星座 「它」超貼心根本人間空調

在感情世界中，有不少女生有這樣的經驗：發現自己男朋友有貓膩，但是又捨不得離開，倍受困擾，痛苦不已。說真的，遇到人渣不可怕，怕的是你明知道對方是人渣，還放不下這個人渣。科技紫微網一方面祝大家都能早日脫離苦海，另一方面也帶大家來看看，哪些星座男最容易發生這種問題，明明有女朋友，還喜歡勾搭別的女生？

在讀文之前還是要提醒一下，不是所有的處女座都有潔癖，也不是所有的雙魚都濫情。畢竟星座本身沒有好壞，只是部分人會把自身的星座特質「過度」發揮。請理性閱讀。

巨蟹座

首先登場的是「人間空調」巨蟹座，典型的春風吹滿地，對誰都好，就算有女朋友也不會停止對別的妹子噓寒問暖。他們是辦公室裡最體貼的乖乖男，沒事就幫女同事搬搬箱子，買買下午茶；逢年過節也不忘在社群裡給學妹學姐發發溫馨的祝福。



巨蟹座受到月亮這顆散發著母性光輝的行星守護，會習慣性地對女性特別關注，自然會更有女人緣，也比別的星座更懂怎麼體貼、照顧女性。從小到大，他們都很樂意對周遭女性大獻殷勤，如果對方恰好願意接受、並有正面回應，對他而言就會為自信加分，因而更加享受這個過程。這樣的他，並不會在有了女朋友之後就性情大變，自動跟所有女性保持距離。

天秤座

天秤男很愛揣著明白裝糊塗。當然了，他們跟那種滿口謊話的偷腥男不一樣。他們在跟別的女生互動的時候，會主動說明「我有女朋友了」，但你可別以為這樣就叫做「守男德」，以為對方會嚴以律己。恭喜你啊，你遇到的是不主動、不拒絕、不負責的男人。



其實上面那句台詞是在告訴你，「我反正告訴你我有女友了，後面會發生什麼你自己要負責哦」。不僅把責任成功轉嫁到協力廠商，還能完美為自己的罪惡感開脫。天秤男在勾搭別人的時候，不覺得自己是出軌或劈腿，只是風流的調個情。他們特別會美化自己，甚至覺得是對方在勾搭自己，自己只是個善解人意又不懂拒絕的好男人罷了。

雙子座

到處撩妹的雙子座不僅很快樂，還會跟身邊的朋友吹噓自己多厲害，「看見了吧，別看我家裡有個正牌女友，外面的紅顏知己還是一大堆，是不是很羡慕？」許多雙子男，要不是很愛到處認乾妹妹，要不就是很愛打著當哥兒們的幌子，跟不同的妹子適當曖昧，但又保持距離。他們很享受這種感覺。



作為風象星座裡的變動星座，雙子座的男人註定很難長時間在一個地方落腳，好像必須要找點新的東西，生活才有意思，也才不會感到孤獨。哪怕已經有女朋友，哪怕兩人明明很恩愛，新鮮的人，總是更能吸引他們的目光。

雙魚座

雙魚男在這方面就厲害了，他們是那種跟女朋友吵架了，會跑去別的女生那裡求安慰的人。除了控訴女朋友的缺點，他還會繪聲繪影地把自己描述得多麼深情、孤獨、無人理解。



不要覺得好笑，還真有不少傻女生，被雙魚座這招賣慘求憐給騙了。女生多少都有點聖母心，遇到可憐男人，就散發出母性的本能。不然怎麼會有句名言說：「心疼男人，就是倒楣的開始」。大部分女人，就是很難克制自己不去心疼男人。



雙魚男非常知道怎麼利用女性的心理特質來獲得憐愛，而且是越多越好。如果在女朋友身上得不到滿足，他一定會從別的女生那裡找到代償。

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