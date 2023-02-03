12星座「二月如何生財」 獅子多戴圍巾、雙魚購物注意兩件事

過完2023年第一個月，接下來該怎麼做，才能提升往後的運勢，每個人都有不同的答案。日本網站「All About」近來就分析12星座，在二月做什麼事情可以提升財運。

牡羊座

可能會碰到有東西想買，卻錯過銷售期間，事後才懊悔不已的狀況。因此要多留意各方訊息，並且採取預約行動。或許會出現阻止自己亂花的人，此時聽從建言為上策。

幸運物：廣播

金牛座

忙於工作的同時，要注意身體狀況，以免花了過多的醫療費。另外也要避免因為繁忙，而減少人際上的活動，偶爾傳個訊息問候，維持一下和其他人的關係為佳。

幸運物：小花瓶

雙子座

原先點子很多，但缺乏行動力的雙子座，去年夏天開始也變得更加積極。財務方面比起存著，不如花在能幫助自我成長的地方。碰到令人猶豫的狀況時，不妨交由直覺來判斷。

幸運物：腳踏車

巨蟹座

因為諸事不順，難免產生煩躁的情緒。這時花錢吃點好東西，是一個排解壓力的方法。但別衝動花錢買下高額商品，否則買來之後，卻發現沒有想像中的好用，反而會讓自己更加煩躁。

幸運物：喜歡的飾品

獅子座

背負工作重擔，內心壓力也不小的時刻。不過只要發揮正向態度，默默地埋首苦幹，最後就能獲得好成果。比起眼下的利益，是否能透過工作，獲得充實感更為重要。

幸運物：圍巾

處女座

時髦的靈魂覺醒，會開始購買一些漂亮的衣物、包包等等，因此花上不少金錢。有時可能會買了才發現不適合，不過這般失敗經驗也是必須的。除了外在，也別忘了打磨自己的內涵。

幸運物：發熱衣

天秤座

運勢雖然不差，但也稱不上非常好。想要做出改變，就得由自己主動出擊。可以先從想做的事情開始開始做起，像是和想見面的人碰面等等。如此一來，或許就能碰到潛藏的好機會，讓財運大福提升。

幸運物：漫畫書

天蠍座

適合購入不動產的時刻，不過在買屋之前，最好先親自看過。如果財務狀況不允許，改變家中的百事，也是一種替代方案。買一些比較高額的物品，或許能對自我精神層面有幫助。

幸運物：蕾絲窗簾

射手座

會有因為事前調查不足，導致消費時多花了冤枉錢的狀況。因此事前先查詢過，或者向朋友打聽很重要。不過有失必有得，就算真的荷包失血，得失心也不要放得太重。

幸運物：星空投影燈

魔羯座

財運雖然安定，但會煩惱該如何持續下去。特別在三月時，可能會有討厭的變化產生，使得財運狀況產生不穩。而魔羯座又不善於面對變化，因此得先做好心理準備。

幸運物：糖漬栗子

水瓶座

在生日的這個月，很有機會獲得他人的贈禮，或者意外的臨時收入。不過，也可能遇上生日訂不到餐廳，或者送來的禮物不喜歡等等狀況。此時最好體諒他人，瞭解對方也是很努力在替自己慶生的心情，不要太過計較。

幸運物：票卡夾

雙魚座

財運狀況不錯，由於平時的精打細算，讓自己無意間累積了一定的財富。不過如果有稍微想要貴一點的東西，買一個也無妨，但要慎選店家和購買時機。另外也要注意出現遺失物的狀況。

幸運物：熨斗