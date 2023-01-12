威力彩獎金飆4.7億！「4星座4生肖」中獎率最高 購買好運時辰曝光

威力彩頭獎至今已連槓21期，頭獎彩金上看4.7億，民眾搶買就是希望在年前替自己加薪！清水孟國際塔羅小孟老師整理了「4星座4生肖」最有中獎運，分別是水瓶座、金牛座、天秤座、牡羊座，還有生肖屬豬牛鼠虎，小孟老師也曝光好運時辰，快趁空檔去買一張試試手氣！小孟老師也說，命中有福報再搭配所說就，就有機會能中大獎。

Top4：水瓶座

金星落入水瓶座，顯示水瓶座能有突發偏財機會，周四財氣攏罩，建議購買威力彩前穿上紫色衣服或口罩再去下注，因為紫色為神秘的顏色能接通宇宙能量讓你財富不斷流動。

Top3：金牛座

金牛座財星靠近，財神就要來到家中坐，財氣飽足，偏財運大增，黑色是你周四的幸運色，建議下注威力彩前吃黑色食物或飲品，如：米血糕.黑咖啡.青草茶..等。能為你帶來大量的財氣。

Top2：天秤座

榖神星駐守天秤座命宮，顯示周四天秤座財運亨通，偏財運將能大發利市，建議下注前能帶著紅包袋，裡面放568元，代表我要發，如此一來財神能聽見你的乞求賜你財富。

Top1：牡羊座

財星滑入本命宮，周四牡羊座財氣能夠上升，財氣湧進，建議下注完後將彩券放在門打開的45度角處，代表財位，無論是辦公室或家中45度角都有財氣，若你命中有福報將能中到大獎。

好運生肖：

豬牛鼠虎

財神方位：

東方

好運時辰：

中午11：00-中午13：00

下午15：00-晚上19：00

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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