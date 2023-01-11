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防漏財超靈！適合手頭緊的你 專家嚴選最新發財桌布圖

聯合新聞網／ 綜合報導

年關將近，許多人面臨手頭緊、要發紅包的壓力，除了去年紅極一時的「美輪明宏」發財桌布熱潮，塔羅專家艾菲爾在今年推薦最新的「發財石」桌布，可以防止財氣外洩，還可以營造「財在眼前」的效果。

即將過年，許多人都被迫要採買許多大小物品，還要準備紅包給親戚朋友，深深感到錢總是留不住，而塔羅牌老師艾菲爾則在臉書上貼文，推薦給「總是留不住錢」、「總是被騙錢」，或「被錢債逼的很緊」的人可以使用的新桌布。

塔羅專家艾菲爾推薦這張「發財石」桌布能防止財氣外洩。翻攝艾菲爾臉書
塔羅專家艾菲爾推薦這張「發財石」桌布能防止財氣外洩。翻攝艾菲爾臉書

該張圖片是寫著一個大大的「財」字的發財石，彷彿碑文一般矗立著，四周更有古色古香的紅色牆壁包圍著，顯得相當喜氣，整張照片的氣場彷彿可以鎮壓正在流失的財氣。

艾菲爾老師也說明，若有錢財困擾的人可以使用這個「發財石」以防止財氣外洩，此外，還可以用這個靈圖當手機桌布，營造「財在眼前」的效果。

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