2023尾牙5招財請換全新美輪明宏桌布！天天「聽錢的聲音」、擺陣「人體星芒圖」旺整年

2023新的一年第一件事就要向「錢」看！1月不少民眾參加尾牙活動紛紛拿出招財法寶要來「撈一波」，還有銀行業者結合數位化方式聽進「錢的聲音」，讓你全身財氣滾滾。《聯合新聞網》整理出開運色及相關招財秘訣，要你2023從尾牙拿到獎金開始，一整年富運繚繞。

小編迷之音： 看到這裡我已經全身財氣

★2023開運色「水」及「木」

命理師楊登嵙曾在《聯合新聞網》表示，今年開運色系是「水」及「木」。「水」的色系是藍色、黑色。「木」的色系是綠色、蘋果色、橄欖色，可在尾牙抽獎當天穿上述色系的服飾或貼身衣物來強化財運。

若想要好運再升級，可換上金色系、土色系（咖啡色或棕色）或黑色全新錢包，金色可提升事業運、土色系可旺財和聚財、黑色更有守財作用，楊登嵙也提醒，錢包顏色不建議選擇紅色，因無助於財運；另外，還能準備2個紅包，其中一個裝進1顆綠豆、另一個紅包則裝進6顆綠豆，放在左右口袋或一起放在錢包裡。

尾牙旺季到來，民眾可準備兩個紅包，各放1顆、6顆綠豆，放在左右口袋招好運。圖／楊登嵙提供

★24小時「聽錢的聲音」non-stop

國泰世華銀行去（2022）年以手數鈔票或數鈔機的聲音推出《Gold Noise》專輯，吸引不少人日日夜夜「聽錢的聲音」。今年繼續推出《Gold Noise 2》，共有8種貨幣如台幣、美元、日圓、歐元、人民幣，以及新加入的英鎊、韓元和加密貨幣，並推出24小時不間斷的影音直播至3月底止，要讓讀者聽好聽滿，笑納大量財富。

國泰世華銀行今年再推出《Gold Noise 2》，要讓網友繼續聆聽「錢的聲音」。（翻攝自國泰世華銀行YouTube頻道）

★命理師加持2023開運桌布 手機、電腦版都有

民眾最常接觸的地方，除了家裡，再來就是工作場所了，換上美美的桌布除了心情變好外，也能開運！《女人我最大》推出命理師湯鎮瑋加持過的4大「開運桌布」，可自由挑選想要的好運種類，裡頭對應不同的幸運色與旺運植栽，可下載存入手機或是設成電腦桌布，以心誠則靈與吸引力法則，就能旺上一整個兔年。

《女人我最大》推出命理師湯鎮瑋加持過的4大「開運桌布」，可依自身選擇下載手機版或電腦版桌布。（翻攝自女人我最大官網）

★換上2023全新「美輪明宏」金閃閃手機桌布

前面提到命理師加持的開運桌布還不夠！還記得2022年《聯合新聞網》報導的「日本都市傳說」嗎？不少日本人追求幸運，將手機桌布換上87歲藝人「美輪明宏」照片而引來諸多好運，該風潮當時也席捲台灣，還有「見證者」表示「換完隔天還真的有筆意外之財」。是不是讓你猶豫到底要選擇命理師還是美輪明宏版本呢？

日本雜誌《婦人公論》在2023年1月號將美輪明宏設為金閃閃封面人物。（翻攝自mercari網站）

但，可別以為「像神般的阿姨」美輪明宏的幸運度只是曇花一現，這次還有日本雜誌《婦人公論》在2023年1月號將美輪明宏設為金閃閃封面人物外，裡頭還附上特製「招財寫真卡」，可以剪下來使用，也能翻攝存在自己的手機桌布上，繼續拓展今年的財氣。

有日本雜誌為美輪明宏特製「招財寫真卡」，可以剪下來使用，也能翻攝存在自己的手機桌布上，繼續拓展今年的財氣。（翻攝自mercari網站）

★人體星星「星芒圖」氣勢壓過眾人

除了顏色外，身上配備星星花樣的服飾或設計也是招好運的方式之一，如果認為上述方法不成「財」、憂心很難在尾牙成為獎金幸運兒的話，「人體星芒圖」可能成為當天氣勢逼人、拿走獎金的最適合的方法之一。

請注意這不是《寄生上流》照片（喂），《聯合新聞網》示範擺出「人體星芒圖」，讀者也可以嘗試在尾牙當天擺出陣仗，奪得好彩頭，也能事後去背配上開運色放在桌布添好運。（圖／聯合新聞網）

「人體星芒圖」的擺陣相當簡單，邀約6位好友一同比出星星符號，並請友人拍下做成桌布，後製搭上2023年開運色系金色、黃色、黑色、綠色、藍色等顏色，有望引來一身好運，在尾牙當天全面出擊。《聯合新聞網》也請6位編輯群做出「人體星芒圖」可跟著學習擺陣。

「人體星芒圖」擺法 1.前排中間手擺橫、握住後排左右好友

2.後排中間手擺橫、握住前排左右好友

3.前排左右互握往下擺

4.後排左右手舉高互握 請注意這不是《寄生上流》照片（喂），《聯合新聞網》示範擺出「人體星芒圖」，讀者也可以嘗試在尾牙當天擺出陣仗，奪得好彩頭，也能事後去背配上開運色放在桌布添好運。（圖／聯合新聞網）

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