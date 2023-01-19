2023年「排行前五名」生肖運勢公開！趨吉避凶提點一次看

一年很快地的又過去了，告別了壬寅虎年，即將迎來癸卯兔年，生肖運勢排名也再度大洗牌，命理專家雨揚老師也替大家揭曉今年有哪些生肖朋友會脫穎而出，前五名分別是「虎、狗、豬、羊、猴」，還有哪些生肖朋友逢運程低迷，如何趨吉避凶呢？雨揚老師將逐一為大家解析！

第5名：虎

大展鴻圖年

吉星：太陽 ╱ 凶星：天空、咸池、年煞

由於太陽星照耀著虎朋友，在事業上將會有亮眼的成績，記得好好把握。無論是爭取升遷或自行創業，一定要拿出豐沛的積極能量，就能擁有好表現！如果預計參加重要考試，舉凡公職、升等或學位晉級等，也能收穫好成績，但別忘了要保持良好的生活習慣，以健康的身心狀態，迎接成功的到來！

☯化煞小提點

「天空星」除了可化解凶星的煞氣，也會減弱吉星的助力。受到天空星的影響，雖然有想法，但容易流於理想化，空有雄心壯志卻不夠有實踐力，做事容易虎頭蛇尾。建議在家裡或辦公室掛一幅《心經》，或是隨身攜帶一本《心經》，時常念誦，藉由經文殊勝且廣博的力量，穩定自己的心性，常保清明安定。

第4名：狗

人脈開拓年

吉星：月德、六合 ╱ 凶星：咸池、年殺、死符、小耗

狗朋友擁有絕佳的貴人運，不只對事業有益，也讓感情進展飛速，是收穫頗豐的一年！因此，請多費心維護人際關係，不論是同事、朋友、客戶或網友等，都可能成為你的貴人，讓人脈通錢脈，就能帶來豐沛財源，為整體運勢大加分！其次是財務問題，應合理分配各項支出，避免鋪張浪費。

☯化煞小提點

今年碰上「死符」凶星來搗亂，對健康狀況有一定的影響，容易產生體力不濟、疾病纏身等問題，建議平時可勤加運動，攝取均衡飲食，以及維持良好的作息，就能增加免疫力，有效阻絕疾病上門。此外，也可在臥室點燃薰香，使香氣蔓延屋內，藉以淨化磁場，去除穢氣與煞氣。

第3名：豬

能力展現年

吉星：金匱、三臺、將星、三合 ╱ 凶星：飛符、年符、官符、五鬼

因眾多吉星助陣，使各方運勢持續看漲，只要踏實行事，必定能如願以償，步步高升！當考驗來臨時，無論你是否準備好，請當仁不讓地接受挑戰，相信自己的直覺，並且全力以赴，就能突破難關，邁向成功。此外，今年還可以考慮買房置產，可望挑到滿意的物件，順勢成家立業，享受甜蜜生活。

☯化煞小提點

今年「五鬼星」入宮，須慎防小人暗中迫害，以及流言蜚語，在人際交流上應謹守禮儀，維持著進退得宜的分寸，才不至於落人口實，對事業發展造成影響。建議可隨身佩戴銀飾，有助於避邪除穢，接引無窮正能量，讓你以正引正，招致各方貴人提攜，人生順遂美滿，平安喜樂。

第2名：羊

順風順水年

吉星：金匱、將星、天解、解神 ╱ 凶星：飛廉、大殺、白虎、浮沉、血刃

得「金匱」與「將星」兩大吉星共同守護，使羊朋友的決斷力與領導力更為卓越，傑出的才能及亮眼的績效，讓你一夕之間躍升為職場的明日新星，在事業上可謂順風順水，名利雙收。而羊朋友優秀的工作表現，也將帶動財運同步上漲，讓你強旺的事業運兼帶財源，輕鬆坐擁事業財富。

☯化煞小提點

今年逢「白虎星」入駐，導致遇上刑傷、破財及血光等意外災害的機率增加了不少，除了應避免從事高危險性的活動和娛樂外，更可在家中擺放九宮八卦，有助消災解厄，阻擋一切外邪，並將災禍轉換為源源不絕的福報，庇佑闔家安康，家運暢旺。此外，也可至廟裡參拜，就能將違緣障礙化為善緣助力，護佑全年安穩平順。

第1名：猴

春風得意年

吉星：紫微、龍德、玉堂、地解 ╱ 凶星：天殺、六害、闌干、暴敗、天厄

猴朋友得兩大頭號吉星「紫微」與「龍德」相助，無論是事業上的加官晉爵或是增富添財，都會有令你滿意的結果。尤其還有許多年長貴人的出現，在各方面都能給予猴朋友極強的助力！此外，今年的感情運春風得意，單身者能收穫甜蜜戀情，有伴者也可與伴侶穩定發展，整體運勢頗令人稱羨！

☯化煞小提點

今年雖逢「紫微」、「龍德」兩大吉星高照，但碰上「暴敗星」來犯，帶來許多令人措手不及的災難，有時甚至容易喜反成凶。建議謹慎面對，切勿驕矜自滿，以免好運在無形中流失。可隨身攜帶護身小卡，或是十相自在貼紙，有益於化解災厄，淨除阻礙，庇佑身心安泰，廣迎各方吉祥福運。

（作者／雨揚老師 本文出自時報出版《2023開運大預言＆喜兔年開運農民曆》，未經同意禁止轉載。）

書名：2023開運大預言＆喜兔年開運農民曆

作者：雨揚老師

出版社：時報出版

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