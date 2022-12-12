本週「生肖+血型」財運最強TOP5！ 這生肖O型受到財神爺強烈眷顧

隨著氣溫下降，12月也要過了一半，新的一周到來，今年還有什麼事情沒完成的，也需要好好思考，日本網站「ananweb」以血型與生肖分析，選出五個在本週財運最旺的組合，第一名受到財神爺強烈眷顧，會得到意想不到的幸運喔！

第五名 血型A型+屬猴

本周是開始規劃2023年財務計畫的好時機，首先，先列出一張你明年的願望清單，並且簡單的估計一下要花多少錢，如果有一個明確的目標金額，即使是粗估的，也能激發出你存錢的熱情，會有一個好的開始。

對於那些為了滿足物欲而苦惱的人來說，這周是購買的最佳時機，如果你有效的使用折價券，你可能會獲得比預期更好的收穫。

第四名 血型B型+屬牛

2022上半年你所做的好事，會以金錢和物品的形式回來，你自己可能已經忘記了，正因為如此，會有種財運莫名其妙增加的感覺，也能夠度過一個富有的一周。

本周如果想提升你的財運，可以多回饋身邊的人，例如，分給他們糖果或是入浴劑等的小禮物會很好，透過讓身邊的人快樂，對方的感激之情會帶來另一種形式的財富。

第三名 血型B型+屬羊

財富飆升！突然暴富的人可能有很多，比如拿到超乎自己預期的獎金，或是得到額外的收入，會突然不知道所措，也會擔心辛苦這麼久賺到錢，準備買這個買那個，很快就花光了。

因此可以選擇犒賞自己一次，把剩下的留到明年，這樣就不會浪費你的運氣，本周若有簽約等計畫將會很順利，選擇對你有利的那一方。

第二名 血型AB型+屬豬

本周的禮物運上升，你可能會先收到聖誕老人送來的精美禮物，如果有什麼想要的東西，可以在社交媒體或是聊天的時候提到，或許會有意外的驚喜喔！

除了送給自己的禮物外，這也是選擇禮物送給親人和朋友的好時機，你能用合理的價格買到看起來很棒的東西，也能出現一件加深你和另一半關係的好物件。

第一名 血型O型+屬兔

兔年出生的O型人，本周很有可能得到財神爺的寵愛，受到強烈的眷顧，尤其是前幾天，有可能會被請去吃一頓豐富的晚餐，會得到意想不到的幸運，關鍵是你總是面帶微笑，給人一種迷人的感覺。

後幾天，你只要越努力，回報越好，年底不管是旺季、節假日加班都不怕，你可能會看到考績評分飆升，並且獲得更多的酬勞！