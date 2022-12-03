12生肖姻緣運勢：哪些人年底前能收獲幸福？

距離過年只剩2個多月了，你是否厭煩了家裡的催婚？今年會有人陪你回家過年嗎？戀愛者是否能迎來婚訊？已婚者的婚姻關係又該如何維護？現在就跟著科技紫微網一起來看看今年十二生肖的情感婚姻運走勢，希望大家年底之前都能收穫幸福，有良人相伴！

生肖鼠

生肖鼠今年的感情婚姻運勢大吉，主要是因為紅豔星旺婚姻宮。婚姻宮代表著婚姻愛情的品質和吉凶，紅豔星則是流年桃花星的一種，多主亮麗驚豔、光芒四射、吸引異性緣份。對於單身者來說，此種運程最吉，桃花照耀、光芒四射，容易引起異性注意愛慕。已婚者遇到紅豔星，則主婚姻幸福美滿。

生肖牛

生肖牛的感情婚姻運程也是大吉。今年的婚姻宮遇上紅鸞星，一般主婚慶喜事、聰明、溫和秀麗、婚姻早發、感情婚姻平平安安。紅鸞星的出現對於單身者最為有利，容易遇見心儀的異性，亦有結婚生子的喜兆。

生肖虎

今年生肖虎的婚姻宮遇到劍鋒煞，象徵婚姻宮被刺破，此運對於已婚人士影響最大。婚姻宮破，多主感情糾紛、分居分手、感情多磨、第三者插足等，且多是外因，意即外事帶來的影響破壞了夫妻姻緣感情。

欲化此煞，一要潔身自好，即使事業再忙也要兼顧家庭；二是不要聽信謠言、毒語，別動搖自己對感情的信心；三來可點一盞【姻緣燈】，此法適用於情侶、夫妻，可用來祈願感情順暢，兩人恩愛，婚姻幸福美滿。

生肖兔

生肖兔的婚姻宮今年遇到桃花貴人，婚姻桃花運勢大吉，多主亮麗驚豔、光芒四射、吸引異性緣。桃花貴人對於單身者最為有利，容易遇見心儀的異性，並且有結婚生子的喜兆。已婚者遇到桃花也主增加人緣、提升人際關係、生活豐富多彩。

生肖龍

生肖龍的婚姻宮遇到了空神破婚，整年的婚姻感情運程都不佳。空神破婚，很容易攪亂婚姻情感運，破壞情侶夫妻感情，吵吵鬧鬧，聚少離多。想要感情穩固，收斂脾氣是必要的，且要注意少拈花惹草，守住初心，才不至於犯下錯誤。

若是遇到空神加上喪門的出現，則對於受孕、懷胎的女命影響比較大。已懷孕或者有計畫受孕者，可點一盞【順產燈】來保胎護運。

生肖蛇

生肖蛇的婚姻宮遇到孤辰煞，感情婚姻容易遭到破壞，有可能因冷落伴侶而引發爭執，也要小心感情不夠溫暖而出現第三者。對於這種現象，除了需要用心維繫婚姻感情、多交流溝通外，還可以點一盞【姻緣燈】促進姻緣美滿和睦，增添浪漫情趣，重拾美好情感。

生肖馬

今年單身肖馬者會遇到比較優秀的異性，且有多人同時出現的跡象，單身者需及早確定心意，不然反而會因此推遲情緣的到來。已婚者大部分時間能享受愛情的甜蜜，雖有小爭執，但對感情影響不大。

女命肖馬者的婚姻宮遇到胎運，多主婚姻幸福，適合添丁生子。若是能生出虎寶寶，則是生肖馬的三合大貴人，可以增加家運。

生肖羊

今年生肖羊婚姻宮的養運旺婚，利於結婚脫單、添丁生子。對於單身的女命來說，桃花運旺，容易遇到心儀的異性，在吃喝玩樂中遇到異性的緣份尤高。已婚者可舒舒服服過日子。

生肖猴

肖猴者夫妻感情多能享受平凡的幸福，只是容易被外界聲音干擾，若不能同心同德，感情易遭遇挫折。不過單身者卻紅鸞運低迷，雖然對愛情有嚮往，但難以得到桃花回應，遇到的情緣多是開高走低，時間拖得越長，越容易無疾而終。

單身者不妨把尋覓的眼光放在熟人身上，更易有所收穫。另外，也可點一盞【桃花燈】來增加與異性之間的緣份，讓愛情開花結果。

生肖雞

生肖雞的婚姻宮有沐浴桃花運，然而已婚者還是以婚姻家庭為主，要抵禦得住誘惑。對於單身者來說，容易招來經濟實力不錯的異性緣份，不過卻不利本身從政的人，或是不利招來從政類桃花緣份，因為整年官運不佳。

今年也不太利於結婚生子。未婚者若想感情更進一步，點一盞【姻緣燈】，可增添婚嫁喜慶之氣，把握正緣，收穫幸福。

生肖狗

生肖狗今年的婚姻宮遇到冠帶大運，多主戀情順利、婚姻幸福、以及添丁生子之喜訊。對於單身者來說更是桃花運大漲，桃花照耀、光芒四射，容易引起優質異性注意愛慕。主動大膽出擊，更能令情緣進一步發展。

生肖豬

生肖豬婚姻宮遇臨官大運，臨官好比入仕當官，對於單身者來說運程最吉，光芒四射，容易引起異性注意與愛慕。對於已婚者來說，遇到臨官運，多主婚姻幸福，感情生活豐富多彩。如想增加添丁生子之喜，也可點一盞【求子燈】，祈願孩子早日到來。

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