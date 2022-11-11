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今年雙十一陸各大電商「異常低調」 不辦晚會不倒數計時 銷售額估持平

財神爺臨門！千年一遇7個1同在 超幸運「3生肖」橫財到手

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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今天是111年11月11日，7 個「1」同時存在，可說是千年一遇特殊日子。專寫生肖星座命理搜狐號《福財生肖》專頁特別點名3個生肖，從今天開始財神爺臨門，有機會一夜致富，數錢數到手抽筋，一起來看是哪3個幸運生肖。

生肖虎

屬虎的人，性格豁達、仗義豪爽、為人坦誠又重情義，從今天起將一帆風順，凡事順心，財運沖天。在事業上，有貴人提供寶貴意見，讓事業扶搖直上，獲利滿滿，而且屬虎者還有望大發橫財，可喜可賀。

生肖馬

屬馬的人今天起財運旺盛，行大運發大財，橫財就手。屬馬者生性敦厚、沉穩大氣負責任感，可以靠良好分析和精準投資，獲利豐富，過上心目中的理想生活，不成問題。13日起，屬馬者更是受到財神眷顧，財源不斷，好運連連。

生肖猴

屬猴的人，今天11月11日開始財運飆漲，好運纏身，橫財大發，必一夜暴富，肯定富得流油。屬猴者是家中的福星，天生好命，得福祿星庇佑，誰家有了屬猴的人，好比有了一棵搖錢樹。生肖猴的人個性開朗，做事能堅持不懈，身邊總有貴人指點相助，錢財不缺，生活富足安康。

偏財運 財運 生肖運勢

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